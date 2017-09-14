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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9037903890399040
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:20

  Howl написав:
  detroytred написав:А за всім іншим виклик до ТЦК повісткою. Не з'явився - штраф.
І штраф буде не за предмет (дані або влк), по якому викликали, а тупо -- за неявку по повістці. За неявку.
8-ий підпункт 1-го пункту Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів:
особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”...


Тобто цей пункт правил фактично не адоптований до роботи електронних реєстрів.

Напомню, есть три вида повесток:
-уточнение данных
-влк
-"боевая"
После 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки на ВЛК.Ибо данные не совсем то полные..но ты уже на учёте и с такой целевой аудиторией проще работать! . Не пришёл по повестке влк- штраф, арест.
Те кто не уточнил данные они серые для системы. Система не знает кто вы, где вы.. Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать.
Все очень просто!
Востаннє редагувалось maza5 в Нед 14 лип, 2024 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:24

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:vitaliiangel
А вертолётов когда пришлют да не тех, покатушечных, чтоб Клименок с Арахамиями под прикрытием тумана катать, а хороших, с ракетами, Ростов с Анапой дамбить?

Быстрее мы сами их сделаем, чем нам шото пришлют

Спочатку масовий велосипед зробіть, тільки щоб повний цикл виробництва був українським.

Когда я учился в ходу был такой анекдот, перед взлетом пассажирам сказали что самолёт управляется новейшей системой виндовс95. Все как услышали кинулись к выходу, только один Билл Гейтс остался сидеть в своем кресле. Его спрашивают, вы настолько уверены в своей новой ОС? он отвечает, бояться нечего, самолёт не взлетит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 лип, 2024 00:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:42

  maza5 написав: Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать.
Все очень просто!

Майна ніякого немає?
Банківських рахунків?
Ніде офіційно не працює?
Розшук поліцією теж нічого не дасть?
Людина з якогось підвала не виходить, а їжу коптером скидують добрі люди?
Де такі маргінали?
Є приклади??? 8)
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:58

  somilitark написав:
  maza5 написав: Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать.
Все очень просто!

Майна ніякого немає?
Банківських рахунків?
Ніде офіційно не працює?
Розшук поліцією теж нічого не дасть?
Людина з якогось підвала не виходить, а їжу коптером скидують добрі люди?
Де такі маргінали?
Є приклади??? 8)

Всегда на ветки недвиги агитировали, что проще жить в аренде чем иметь свое жилье.
Человек жил на окупированной територии.
Ещё повторюсь что, ТЦК будет проще работать с теми кто прошёл уточнение данных. А это более 3.5 млн.
Тех 0.5 млн серых это ниочем, больше сил и времени на их поиск.
Напомню война началась 10 лет назад.
Военкомы чем занимались все это время, с папок пыль сдували.? Это не подрыв обороноспособности страны?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 01:11

  Hotab написав:Щодо того гучного дорогого весілля:

https://focus.ua/uk/lifestyle/657534-ya ... swlnnxb7hn

Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.

В общем-то, не возражаю - "якщо гроші зароблені чесно... то їх особиста справа як їх витрачати".
С точки зрения закона к ним претензий нет.
А с точки зрения морали...
Ситуация - у вас отец/мать при смерти/тяжело больны, а вы устраиваете крутую гулянку...
Как-то не очень. Хотя приведенные комментарии хейтеров тоже перебор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 01:16

  somilitark написав:
  sergey_stasyuk555 написав:зараз тільки мільярд дерев підросте і можливо почнемо шось робити...

а чого такий злопам'ятний, може ще згадаєш що кучма на виборах в 99-му говорив, чи шоколадний заєць в 14-му?
Може пора вже жити сьогодні, а не згадувати розгром фашистів в сталінградє?

я якраз не думаю про "колишніх", які колись шось там казали,
а думки про сьогодення та тим більше майбутнє викликають м'яко кажучи занепокоєння...
глибину прірви, до якої нас ведуть потужні кловани поки ще ніхто не може "осознать".
sergey_stasyuk555
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