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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9038903990409041>
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:20

  Howl написав:
  detroytred написав:А за всім іншим виклик до ТЦК повісткою. Не з'явився - штраф.
І штраф буде не за предмет (дані або влк), по якому викликали, а тупо -- за неявку по повістці. За неявку.
8-ий підпункт 1-го пункту Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів:
особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”...


Тобто цей пункт правил фактично не адоптований до роботи електронних реєстрів.

Напомню, есть три вида повесток:
-уточнение данных
-влк
-"боевая"
После 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки на ВЛК.Ибо данные не совсем то полные..но ты уже на учёте и с такой целевой аудиторией проще работать! . Не пришёл по повестке влк- штраф, арест.
Те кто не уточнил данные они серые для системы. Система не знает кто вы, где вы.. Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать.
Все очень просто!
Востаннє редагувалось maza5 в Нед 14 лип, 2024 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:24

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:vitaliiangel
А вертолётов когда пришлют да не тех, покатушечных, чтоб Клименок с Арахамиями под прикрытием тумана катать, а хороших, с ракетами, Ростов с Анапой дамбить?

Быстрее мы сами их сделаем, чем нам шото пришлют

Спочатку масовий велосипед зробіть, тільки щоб повний цикл виробництва був українським.

Когда я учился в ходу был такой анекдот, перед взлетом пассажирам сказали что самолёт управляется новейшей системой виндовс95. Все как услышали кинулись к выходу, только один Билл Гейтс остался сидеть в своем кресле. Его спрашивают, вы настолько уверены в своей новой ОС? он отвечает, бояться нечего, самолёт не взлетит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 лип, 2024 00:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:42

  maza5 написав: Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать.
Все очень просто!

Майна ніякого немає?
Банківських рахунків?
Ніде офіційно не працює?
Розшук поліцією теж нічого не дасть?
Людина з якогось підвала не виходить, а їжу коптером скидують добрі люди?
Де такі маргінали?
Є приклади??? 8)
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 00:58

  somilitark написав:
  maza5 написав: Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать.
Все очень просто!

Майна ніякого немає?
Банківських рахунків?
Ніде офіційно не працює?
Розшук поліцією теж нічого не дасть?
Людина з якогось підвала не виходить, а їжу коптером скидують добрі люди?
Де такі маргінали?
Є приклади??? 8)

Всегда на ветки недвиги агитировали, что проще жить в аренде чем иметь свое жилье.
Человек жил на окупированной територии.
Ещё повторюсь что, ТЦК будет проще работать с теми кто прошёл уточнение данных. А это более 3.5 млн.
Тех 0.5 млн серых это ниочем, больше сил и времени на их поиск.
Напомню война началась 10 лет назад.
Военкомы чем занимались все это время, с папок пыль сдували.? Это не подрыв обороноспособности страны?

П.С. Вы так и не поняли почему начнут штрафовать именно после второй повестки-ВЛК а не на уточнение персональных данных?
Реестры разные давно есть и информация для системы доступна.
На людей, которые не обновили данные, ТЦК может составить постановление только после проверки отсутствия информации во всех реестрах и вызова в ТЦК – заместитель министра обороны

Если открыть статью 7 закона об «Обереге», то там целый набор персональных данных человека. Практически по всем этим данным, включая образование, место работы, у нас уже есть интеграция реестров.
То есть работник ТЦК сначала должен «сходить» в реестр, получить эти данные в реестре, если их там нет – только тогда составить постановление.
Востаннє редагувалось maza5 в Нед 14 лип, 2024 02:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 01:11

  Hotab написав:Щодо того гучного дорогого весілля:

https://focus.ua/uk/lifestyle/657534-ya ... swlnnxb7hn

Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.

В общем-то, не возражаю - "якщо гроші зароблені чесно... то їх особиста справа як їх витрачати".
С точки зрения закона к ним претензий нет.
А с точки зрения морали...
Ситуация - у вас отец/мать при смерти/тяжело больны, а вы устраиваете крутую гулянку...
Как-то не очень. Хотя приведенные комментарии хейтеров тоже перебор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 01:16

  somilitark написав:
  sergey_stasyuk555 написав:зараз тільки мільярд дерев підросте і можливо почнемо шось робити...

а чого такий злопам'ятний, може ще згадаєш що кучма на виборах в 99-му говорив, чи шоколадний заєць в 14-му?
Може пора вже жити сьогодні, а не згадувати розгром фашистів в сталінградє?

я якраз не думаю про "колишніх", які колись шось там казали,
а думки про сьогодення та тим більше майбутнє викликають м'яко кажучи занепокоєння...
глибину прірви, до якої нас ведуть потужні кловани поки ще ніхто не може "осознать".
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 01:27

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Щодо того гучного дорогого весілля:

https://focus.ua/uk/lifestyle/657534-ya ... swlnnxb7hn

Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.

В общем-то, не возражаю - "якщо гроші зароблені чесно... то їх особиста справа як їх витрачати".
С точки зрения закона к ним претензий нет.
А с точки зрения морали...
Ситуация - у вас отец/мать при смерти/тяжело больны, а вы устраиваете крутую гулянку...
Как-то не очень. Хотя приведенные комментарии хейтеров тоже перебор.


А де вона та межа «недозволеної розкоші» під час війни?
З точки зору касира АТБ моя футболка Андер Армор за 1000+ гривень - то «з жиру біситься, краще б купив на розетці за 200 , а решту задонатив».

Для цієї сім’ї мабуть теж мільйон явно не останній. І хоч це не те щоб кишенькові витрати , але не критичні для них. Для них це можливо як для вас купити новий телефон. Вони і подумати не обовʼязково мали, як до цього якось вороже поставляться.

Ну і що робити людям, які мають великі (чи відносно великі) гроші? Невже просто поставити на паузу життя і нічого не купувати, щоб не викликати хвилю хейту? А якщо це років на 5 чи більше?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 01:38

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Щодо того гучного дорогого весілля:

https://focus.ua/uk/lifestyle/657534-ya ... swlnnxb7hn

Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.

В общем-то, не возражаю - "якщо гроші зароблені чесно... то їх особиста справа як їх витрачати".
С точки зрения закона к ним претензий нет.
А с точки зрения морали...
Ситуация - у вас отец/мать при смерти/тяжело больны, а вы устраиваете крутую гулянку...
Как-то не очень. Хотя приведенные комментарии хейтеров тоже перебор.

відсутня інформація про женіха ))
по шляху виїзжав "павалантьоріть" чи непридатний?
гості теж напевно всі першого сорту, згідно діючого законодавства...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 01:45

  flyman написав:
  Бетон написав:⚡️Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10, — військовий Прошинський із позивним «Дід»

За його словами, з 10 таких зроблять воїном одного, а 9 напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти, по лікарнях.

це з тіє ж історії, що успішними підприємцями можуть бути лише 1%, а тут 1% успішних воєнів, ще й з-під палки, і це вже успіх

С арифметикой проблемы? :)
10 из 100 или 1 из 10 это всё же 10%.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 01:48

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.


Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».

Причем тут я? Есть рациональный путь найти из 3млн те 10% которых можно обучить и мотивировать и нерациональный - призвать первых 300 тыс, потратить ресурсы на обучение/обмундирование, получить 270 низкорезультативных вояк, потом призвать следующие 300 тыс и таким образом, призвав 3млн найти и дембельнуть 2,7 млн профнепригодных.

Это ж не военкома деньги, нафига ему заморачиваться? Принимай простые решения и победишь. Все что движется отдай честь, что не движется - покрась.

Если на последней работе я бы предложил вместо одного сотрудника нанимать 10 чтобы найти эффективного, меня бы с треском уволили. На то и есть специалисты, чтобы отсеивать случайных людей, кого попало , лишних/ненужных.

Небольшая проблема в том, что никто не гарантирует, что 300 тыс. будет достаточно и не придётся использовать "низкорезультативных вояк".
Кроме того, может оказаться что эти 300 тыс., "которых можно обучить и мотивировать" будут более эффективными и в тылу. Что тогда?
ЛАД
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