Додано: Вів 23 лип, 2024 10:19

UA написав: Ещё до большой войны говорил, что украинская армия должна вырасти из полка Азов.

На безидейных хитропопых вояках ждущих пенсию в 45 армию не построишь. Ещё до большой войны говорил, что украинская армия должна вырасти из полка Азов.На безидейных хитропопых вояках ждущих пенсию в 45 армию не построишь.

Є факт -- нема стільки ідейних.Хоч посадовців всіх рівнів на цивільці, хоч вояків, хоч двірників.От нема і все.Нема.А коли буде ..., то вони усіх інших безідейних (які стануть меншістю! в суспільстві) або до стіночки, або в табори, або в кращому випадку -- за кордон.І будете ви ідейно працювати, ідейно піонерський або інший галстук носити, і т.д. і т.п.Ідейним станете...А не як зараз звичайним обивателям з відповідними ідеями.Да це мєчта....Всіх правителів.Ідейні...Щоб гроші не платити))) і прєдані ідеє...Краще бариги..., ніж будь-які ідейні.Це утопія: що якісь ідейні будуть вмирати за ідею, але спокійно спостерігати на поруч безідейних обивателів.З.и. керівники ідейні)) А гучно заявляли про не сдамося... але ... Турція і вдома.Коли пересічні ідейні і досі.Ідейні - це оті в з Брестської фортеці. Без екстракшен.А пенсію в 45 тому і дають, що бажаючих на менші умови і овсім не буде...Банальна сплата. І не більше.Можна і не в 45, але тоді одразу в сплату за кожен місяць служби контракту.І впенсію дають не за досягнення 45 річного віку, а за вислугу років. За вислугу років. Під час війни вислуга рахується один місяць за три (якщо не змінили).