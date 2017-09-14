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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9158915991609161
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 09:52

  Letusrock написав:
  Faceless написав:Малий і середній бізнес по повній юзає сірі ЗП, а дрібний, і особливо в маленьких містах - взагалі працюють без оформлення. Але взагалі обговорювалася не доля тіньової економіки, а чисто питання реальних середніх Зп

Так, як приклад: водії міжнародники різних ФОПів та невеликих фірм (до 50 машин) оформлені на з/п до 10000 грн, а по факту отримують більше 50тис грн (точну суму незнаю, бо давно непрацюю з укр. логістиками). Про різні магазини взуття, АБСшки, перукарні й говорити нічого. Навіть всякі АТБ з Фокстротами цим грішать

не може бути, це тільки хламидоайтішники займаються кримінальним ухиленням від податків у надвеликих розмірах, а то бізнесмени-годувальники, їх не щіпати- святі люди
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:03

  Hotab написав:d44
Та у всіх бюджетників "меркантильні причини",


Це маячня. ЗСУ лютого -березня 22 тому приклад.
А продажних і бізнесменів повно. Хтось ідейно, а хтось з бізнесменів на лівому березі трішки в ямі посидів і передумав любити Україну.

Бизнесмену нормально быть продажным. Мышление так заточено.
В вот отдельные профи военные, в феврале марте 2022 бегущие на Запад, а не наступающие на Восток это пример неудачной инвестиции. Провал кадровой политики.
Ещё до большой войны говорил, что украинская армия должна вырасти из полка Азов.
На безидейных хитропопых вояках ждущих пенсию в 45 армию не построишь.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:19

  UA написав:Ещё до большой войны говорил, что украинская армия должна вырасти из полка Азов.
На безидейных хитропопых вояках ждущих пенсию в 45 армию не построишь.

Є факт -- нема стільки ідейних.
Хоч посадовців всіх рівнів на цивільці, хоч вояків, хоч двірників.
От нема і все.
Нема.
А коли буде ..., то вони усіх інших безідейних (які стануть меншістю! в суспільстві) або до стіночки, або в табори, або в кращому випадку -- за кордон.
І будете ви ідейно працювати, ідейно піонерський або інший галстук носити, і т.д. і т.п.
Ідейним станете...

А не як зараз звичайним обивателям з відповідними ідеями.

Да це мєчта....
Всіх правителів.
Ідейні...
Щоб гроші не платити))) і прєдані ідеє...

Краще бариги..., ніж будь-які ідейні.
Це утопія: що якісь ідейні будуть вмирати за ідею, але спокійно спостерігати на поруч безідейних обивателів.

З.и. керівники ідейні)) А гучно заявляли про не сдамося... але ... Турція і вдома.
Коли пересічні ідейні і досі.

Ідейні - це оті в з Брестської фортеці. Без екстракшен.

А пенсію в 45 тому і дають, що бажаючих на менші умови і овсім не буде...
Банальна сплата. І не більше.
Можна і не в 45, але тоді одразу в сплату за кожен місяць служби контракту.
І впенсію дають не за досягнення 45 річного віку, а за вислугу років. За вислугу років. Під час війни вислуга рахується один місяць за три (якщо не змінили).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А пенсію в 45 тому і дають, що бажаючих на менші умови і овсім не буде...


іт-аутсорсерам тому 5% і запропонували 20 років тому, тому що на більше багато поїхало би в країни НАТО\ЄС
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:33

  fox767676 написав:
  detroytred написав:А пенсію в 45 тому і дають, що бажаючих на менші умови і овсім не буде...


іт-аутсорсерам тому 5% і запропонували 20 років тому, тому що на більше багато поїхало би в країни НАТО\ЄС

Саме так.

Все регулюється...
Баланс можна змішувати рішеннями.
Рішення приймають можновладці.
Зі своїх)) соображєній.
Як їм вважається краще.
detroytred
 
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