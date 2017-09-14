Примат написав:уже устал читать тут лекции, но еще раз: 1. Для работы СИСТЕМЫ, чтобы не было блэкаута, должен соблюдаться баланс между генерацией и потреблением. 2. Как же добиться баланса, если АЭС выдают только постоянную мощность и не могут ее менять, блок либо включен, либо выключен, 1000 МВт либо добавляем в генерацию, либо нет. Для этого существует МАНЕВРЕННАЯ генерация, именно она позволяет оперативно подстраиваться и держать баланс. 3. Так как ГЭС и ТЭС разбомбили, а именно они являются маневренной генерацией, у нас возникают трудности. 4. Никакие СЭС в этом плане не помогут, я бы даже сказал, в некотором смысле, они больше добавляют проблем, чем пользы для работы системы.
Скільки можна ці казки розказувати? Казки в плані пояснення теперішньої ситуації.
Чому не можна МАНЕВРУВАТИ споживанням? Іншими словами чому електрику відключають цілодобово? А щодо СЕС, то останнім часом замітив що в день електрику відключать менше - це явний признак того що СЕС працюють і дають достатньо багато генерації вдень.
Я не експерт, але якщо ви "устали читать тут лекции" то може відповісте на це питання, а не будете розказувати штампи.
З.и. Не розумію до чого ваші зауваження "для кадровых военных держаться в тылу подальше от боевых действий, кинуть вместо себя в окоп гречкосеев"? Порядок і місце знаходження посадових осіб визначається майже в усіх арміях однаково. І саме по стандартах НАТО офіцери в окопах не повинні сидіти. Це ідея?
Нема ніяких "замість себе". Або поясніть звідки ви це берете????? Нема гречкосіїв в армії. Є солдати, сержанти, офіцери. Нехай солдат стає офіцером і сидить там, де визначено офіцеру.
Чому недостатньо в армії солдатів? -- питання уж точно не до військових, а до цивільних. Чому гречкосії не стали солдатами? -- також. До влади і самих гречкосіїв.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Ещё до большой войны говорил, что украинская армия должна вырасти из полка Азов. На безидейных хитропопых вояках ждущих пенсию в 45 армию не построишь.
Є факт -- нема стільки ідейних. Хоч посадовців всіх рівнів на цивільці, хоч вояків, хоч двірників. От нема і все. Нема. А коли буде ..., то вони усіх інших безідейних (які стануть меншістю! в суспільстві) або до стіночки, або в табори, або в кращому випадку -- за кордон. І будете ви ідейно працювати, ідейно піонерський або інший галстук носити, і т.д. і т.п. Ідейним станете...
А не як зараз звичайним обивателям з відповідними ідеями. ..............
Для этого достаточно даже не большинства идейных, а просто их сплочённости и организованности. И желания "железной рукой привести человечество к счастью". Хотя, конечно, какая-то критическая масса должна быть.
detroytred написав:........... Не розумію до чого ваші зауваження "для кадровых военных держаться в тылу подальше от боевых действий, кинуть вместо себя в окоп гречкосеев"? Порядок і місце знаходження посадових осіб визначається майже в усіх арміях однаково. І саме по стандартах НАТО офіцери в окопах не повинні сидіти. Це ідея?
Нема ніяких "замість себе". Або поясніть звідки ви це берете?????
Когда у самого человека идея "налюби ближнего" или его самого пару раз (или больше) "налюбили", то у него возникает убеждение, что все вокруг руководствуются этим принципом.
Примат написав:уже устал читать тут лекции, но еще раз: 1. Для работы СИСТЕМЫ, чтобы не было блэкаута, должен соблюдаться баланс между генерацией и потреблением. 2. Как же добиться баланса, если АЭС выдают только постоянную мощность и не могут ее менять, блок либо включен, либо выключен, 1000 МВт либо добавляем в генерацию, либо нет. Для этого существует МАНЕВРЕННАЯ генерация, именно она позволяет оперативно подстраиваться и держать баланс. 3. Так как ГЭС и ТЭС разбомбили, а именно они являются маневренной генерацией, у нас возникают трудности. 4. Никакие СЭС в этом плане не помогут, я бы даже сказал, в некотором смысле, они больше добавляют проблем, чем пользы для работы системы.
Щось вже підзабув я. Нагадайте, будь ласка, а в чому проблема надлишкових потужностей в системі? З переважанням зрозуміло: збільшення аналогічно наближенню до короткого замикання. Зростає навантаження, збільшується струм, може просідати вольтаж та частота.
А от зменшення? Ну вхолосту розподілило електромагнітне поле електрони на одну сторону, нехватка на іншій. Ну і все. Вхолосту турбіна крутить і все. Чи динаміка розрахована саме на постійну наявність певного навантаження?