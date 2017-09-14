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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9159916091619162>
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А пенсію в 45 тому і дають, що бажаючих на менші умови і овсім не буде...


іт-аутсорсерам тому 5% і запропонували 20 років тому, тому що на більше багато поїхало би в країни НАТО\ЄС
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:33

  fox767676 написав:
  detroytred написав:А пенсію в 45 тому і дають, що бажаючих на менші умови і овсім не буде...


іт-аутсорсерам тому 5% і запропонували 20 років тому, тому що на більше багато поїхало би в країни НАТО\ЄС

Саме так.

Все регулюється...
Баланс можна змішувати рішеннями.
Рішення приймають можновладці.
Зі своїх)) соображєній.
Як їм вважається краще.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:24

  Примат написав:уже устал читать тут лекции, но еще раз:
1. Для работы СИСТЕМЫ, чтобы не было блэкаута, должен соблюдаться баланс между генерацией и потреблением.
2. Как же добиться баланса, если АЭС выдают только постоянную мощность и не могут ее менять, блок либо включен, либо выключен, 1000 МВт либо добавляем в генерацию, либо нет. Для этого существует МАНЕВРЕННАЯ генерация, именно она позволяет оперативно подстраиваться и держать баланс.
3. Так как ГЭС и ТЭС разбомбили, а именно они являются маневренной генерацией, у нас возникают трудности.
4. Никакие СЭС в этом плане не помогут, я бы даже сказал, в некотором смысле, они больше добавляют проблем, чем пользы для работы системы.

Скільки можна ці казки розказувати? Казки в плані пояснення теперішньої ситуації.

Чому не можна МАНЕВРУВАТИ споживанням?
Іншими словами чому електрику відключають цілодобово?
А щодо СЕС, то останнім часом замітив що в день електрику відключать менше - це явний признак того що СЕС працюють і дають достатньо багато генерації вдень.

Я не експерт, але якщо ви "устали читать тут лекции" то може відповісте на це питання, а не будете розказувати штампи.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:28

  andrijk777 написав:[b]Чому не можна МАНЕВРУВАТИ споживанням?

так именно сейчас так и делают или вы не понимаете смысла отключений?
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:29

  vitaliiangel написав:для кадровых военных

Виправлю - для контрактних.
Нема вже кадрової військової служби, нема. Є контрактна. Контракт. (Ну і за призовом: строкова, по мобілізації. А також офіцерів військових кафедр).

Ну і
Порівняйте присяги.
Дуже наочно.
Три присяги 1919, 1991, 1999 років:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Військова_присяга
А також 1947 року.

З.и.
Не розумію до чого ваші зауваження "для кадровых военных держаться в тылу подальше от боевых действий, кинуть вместо себя в окоп гречкосеев"?
Порядок і місце знаходження посадових осіб визначається майже в усіх арміях однаково.
І саме по стандартах НАТО офіцери в окопах не повинні сидіти.
Це ідея?

Нема ніяких "замість себе".
Або поясніть звідки ви це берете?????
Нема гречкосіїв в армії. Є солдати, сержанти, офіцери. Нехай солдат стає офіцером і сидить там, де визначено офіцеру.

Чому недостатньо в армії солдатів? -- питання уж точно не до військових, а до цивільних.
Чому гречкосії не стали солдатами? -- також.
До влади і самих гречкосіїв.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:29

  andrijk777 написав:то останнім часом замітив що в день електрику відключать менше

я не могу комментировать ваши наблюдения, но на сайте
https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr
вы можете найти цену 10 копеек за кВт-ч в 13,14 часов дня, опять же почему?
Востаннє редагувалось Примат в Вів 23 лип, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:30

  detroytred написав:
  UA написав:Ещё до большой войны говорил, что украинская армия должна вырасти из полка Азов.
На безидейных хитропопых вояках ждущих пенсию в 45 армию не построишь.

Є факт -- нема стільки ідейних.
Хоч посадовців всіх рівнів на цивільці, хоч вояків, хоч двірників.
От нема і все.
Нема.
А коли буде ..., то вони усіх інших безідейних (які стануть меншістю! в суспільстві) або до стіночки, або в табори, або в кращому випадку -- за кордон.
І будете ви ідейно працювати, ідейно піонерський або інший галстук носити, і т.д. і т.п.
Ідейним станете...

А не як зараз звичайним обивателям з відповідними ідеями.
..............

Для этого достаточно даже не большинства идейных, а просто их сплочённости и организованности. И желания "железной рукой привести человечество к счастью".
Хотя, конечно, какая-то критическая масса должна быть.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:36

  detroytred написав:...........
Не розумію до чого ваші зауваження "для кадровых военных держаться в тылу подальше от боевых действий, кинуть вместо себя в окоп гречкосеев"?
Порядок і місце знаходження посадових осіб визначається майже в усіх арміях однаково.
І саме по стандартах НАТО офіцери в окопах не повинні сидіти.
Це ідея?

Нема ніяких "замість себе".
Або поясніть звідки ви це берете?????

Когда у самого человека идея "налюби ближнего" или его самого пару раз (или больше) "налюбили", то у него возникает убеждение, что все вокруг руководствуются этим принципом.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:44

  Примат написав:уже устал читать тут лекции, но еще раз:
1. Для работы СИСТЕМЫ, чтобы не было блэкаута, должен соблюдаться баланс между генерацией и потреблением.
2. Как же добиться баланса, если АЭС выдают только постоянную мощность и не могут ее менять, блок либо включен, либо выключен, 1000 МВт либо добавляем в генерацию, либо нет. Для этого существует МАНЕВРЕННАЯ генерация, именно она позволяет оперативно подстраиваться и держать баланс.
3. Так как ГЭС и ТЭС разбомбили, а именно они являются маневренной генерацией, у нас возникают трудности.
4. Никакие СЭС в этом плане не помогут, я бы даже сказал, в некотором смысле, они больше добавляют проблем, чем пользы для работы системы.


Щось вже підзабув я.
Нагадайте, будь ласка, а в чому проблема надлишкових потужностей в системі?
З переважанням зрозуміло: збільшення аналогічно наближенню до короткого замикання. Зростає навантаження, збільшується струм, може просідати вольтаж та частота.

А от зменшення? Ну вхолосту розподілило електромагнітне поле електрони на одну сторону, нехватка на іншій. Ну і все. Вхолосту турбіна крутить і все.
Чи динаміка розрахована саме на постійну наявність певного навантаження?
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:03

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:для кадровых военных

Чому недостатньо в армії солдатів? -- питання уж точно не до військових, а до цивільних.

интересно у вас получается :) - вопрос к пэрэсичным, а "отвечают" на него почему-то военные ;)
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