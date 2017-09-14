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Додано: Чет 08 сер, 2024 00:06
Додано: Чет 08 сер, 2024 00:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є нормальне життя, є складне, потім 30 метрів багна і тільки потім - ми.
Хоча війна для багатьох не змінила нічого. Декому навіть краще
Додано: Чет 08 сер, 2024 00:50
звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи.
це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності.
тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити.
якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається).
Додано: Чет 08 сер, 2024 00:54
sergey_stasyuk555
Коваленко висунув думку, що там вдала локація (між двох річок , які прикривають фланги) і тому можливо це буде нова буферна зона на тривалий час. Типу як кацапи зробили на нашій території під Харковом.
Я карту не підтягував, не дивився. Та і я не впевнений, що в тактиці «батальйон в обороні» я розуміюсь краще нього.
Додано: Чет 08 сер, 2024 00:58
Карта бойових дій в курській НР
Додано: Чет 08 сер, 2024 01:12
не знаю хто такий коваленко, якийсь псевдо експерт?
я думав сенс форуму в тому щоб виражати свої думки і почути фідбек ))
але зараз такі часи що думати не треба - головне знайти "експерта" щоб він думав і генерував рішення ))
тому і ШІ буде стрімко розвиватись - бо люди лінуються і тупіють.
Додано: Чет 08 сер, 2024 01:20
sergey_stasyuk555
Коваленко , він же «злий одесит». Мілітари-блогер з чималою аудиторією.
Свої думки я виказую там (в тих питаннях) , де я вважаю себе експертнішим за інших. Там де у мене необхідних знань замало, я прогнозами і пошуком причин не займаюсь.
Сказати пальцем в небо «допомога лише до літа 23», «або курс літом буде 37.5» багато розуму не треба.
Додано: Чет 08 сер, 2024 01:47
Додано: Чет 08 сер, 2024 02:33
Бетон
0. Що значить «поперед» .
1. В якому місці я тебе кудись відправляв??
2. Що значить «замість вас»?? У тебе незалежно від мене свій обовʼязок. Хоч я виконую свій, хоч не виконую, у нас взагалі різні обовʼязки. Як мінімум бо мої посади офіцерські, а твої рядового складу. Ти виконуєш (маєш виконувати) свій, я виконую (на відміну від тебе виконую) свій. З чого ти взяв, що хтось з нас має десь бути поперед іншого? Хто цю чергу і де
встановив? Ти?
3. В державі Україна нема народжених військовими , і нема тих, хто має ним бути до смерті. Військовий - така ж робота як «прораб на будівництві» . Ти можеш працювати прорабом 10 років, а потім пішов і відкрив магазин для риболовлі. Чи фізруком в школу. Потім повернувся знов прорабом. Вільний ринок праці. Єдине що відрізняє громадянина з досвідом служби від громадянина без такого досвіду, що з досвідом буде використаний по його досвіду , а без досвіду - як повезе і як він покаже свою здатність опанувати щось складне. Як не покаже - то на дно, в окоп під дощ. Як покаже - то в тепло з чимось технологічним в руках.
Здається ж очевидні речі мають бути як для керівника на буд.майданчику.
Вмієш класти плитку - сидиш в приміщенні, сухо/тепло, кладеш і отримуєш непогано. А прораб так взагалі працює головою і дає розпорядження, а отримує більше всіх.
Нічого не вмієш? Будеш рвати жили вантажником за кратно менші гроші на вулиці і на холоді. Нікого не ображає така ієрархія? Чому когось ображає, що офіцер не з лопатою в траншеї, а саме він надає розпорядження що копати, де копати, як копати. І як соляркою мити снаряди.
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