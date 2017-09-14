Shaman написав:практики конфіскації активів, здобутих незаконним шляхом, - дуже багато. Лазаренко не дасть збрехати. он зараз ІВК готують до цього...
І до чого тут небажання воювати? Навіть якщо хтось і купив якусь довідку, щоб виїхати/отримати відстрочку, це означає, що його активи були здобуті незаконним шляхом? Для людожерів в Україні така людина - "ухилянт", якого необхідно терміново розстріляти, а для ЄС - звичайна людина, яка має усі права, як і інші звичайні люди. На якій підставі у такої людини щось конфіскувати?
Я ж писав, що страх воювати затьмарює деяким очі і змушує пропонувати будь-які заходи, щоб когось іншого послати на війну замість себе.
питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників. до чого тут небажання воювати? - це саме за що дають хабарі...
Shaman написав:питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників.
Я зрозумів, але якщо хтось дав комусь хабар, то це є окремим порушенням, а не незаконним отриманням майна. Якщо хабар за якусь довідку є порушенням, то правоохоронні органи України повинні це порушення розслідувати, і якщо покарання за таке порушення передбачає конфіскацію майна, а у порушника є майно закордоном, звернутися до судової влади відповідної країни з проханням арештувати майно і передати його України. Оскільки ЄС вже декілька разів пояснив, що бути українським чоловіком і бажання врятувати своє життя не є злочином, то відповідь стосовно конфіскації буде відповідною.
До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.
АндрейМ написав:До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.
Ой+ написав:Узаконення економічного бронювання ще більше стимульне малозабезпечених тікати у всі шпарини. Проапоную модераторами запилити тут голосувалку про бронювання, хоча і це буде не зовсім репрезентативно, бо тутешні дописувачі думаю, що значно позитивніше сприймають ідею бронювання ніж назагал.
народ і так тікає. сіромахи мають тільки свої дві рукі та дві ноги щоб себе забезпечити. у разі каліцтва вони позбавляються можливості себе забезпечити. тому не дивно що сіромахи обирають втечу щоб забезпечувати себе в іншому місці. а от ті в кого бізнеси та нерухомості (маю на увазі інше чим єдине житло) - їм важче все з собою забрати. і о диво - держава таким пропонує економічне бронювання.
Всё абсолютно правильно А потом в результате завершения боевых действий пойдёт девал и выплаты семье погибшего и инвалиду на еду станут три батона и литр кефиру в месяц и гоу на паперть(или становись гениальным айтишником и культями кнопки дави) А бизнесы и бетон как котировались в долларе так и будут котироваться, ну может чуть подешевеют, но не в разы
Shaman написав:питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників.
Я зрозумів, але якщо хтось дав комусь хабар, то це є окремим порушенням, а не незаконним отриманням майна. Якщо хабар за якусь довідку є порушенням, то правоохоронні органи України повинні це порушення розслідувати, і якщо покарання за таке порушення передбачає конфіскацію майна, а у порушника є майно закордоном, звернутися до судової влади відповідної країни з проханням арештувати майно і передати його України. Оскільки ЄС вже декілька разів пояснив, що бути українським чоловіком і бажання врятувати своє життя не є злочином, то відповідь стосовно конфіскації буде відповідною.
До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.
я вас правильно розумію - ви вважаєте, що Європа дозволить статки за хабарі, тому що такі хабарі дають за врятувати життя. щось мені здається ми про різні речі розмовляємо.
Європі достатньо зняти надання допомоги ухилянтам - й це вже дасть ефект. хоча скільки людей в Україні готові заплатити 5+ куо за виїзд у Європі - гадаю не так багато. батьки там, спробують своїх діток 18- вивезти - але теж не так вже й багато.