detroytred написав:Але війна - це одна з найгостріших форм конфлікту.
есть мнение что тьмы не существует, тьма это отсутствие света. Мб и войны не существует, война это отсутствие компромиссов, уважения и доверия. А так же желание нанести оппоненту ущерб, моральный и физический. С этой точки зрения ни один посредник не вернёт уважение и доверие. Обе стороны должны признать что были неправы и отползти назад. Всё это очень от нас далеко, и вопреки арестовичу непонимающему суть конфликта, поэтому вангующему о его скором завершении.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 05 лис, 2024 12:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Але війна - це одна з найгостріших форм конфлікту.
есть мнение что тьмы не существует, тьма это отсутствие света. Мб и войны не существует, война это отсутствие компромиссов, уважения и доверия. А так же желание нанести оппоненту ущерб, моральный и физический. С этой точки зрения ни один посредник не вернеёт уважение и доверие. Обе стороны должны признать что были неправы и отползти назад.
Безумовно думок є багато і різних. Але ми оперуємо тут загальноприйнятими.
*Війна́ — багатозначний термін: 1) Соціально-політичне явище, крайня форма розв’язання соціально-політичних, ідеологічних, економічних, територіальних, етнонаціональних, релігійних чи інших суперечностей між державами, народами, націями, урядами, спільнотами або воєнізованими групами, що відбувається за допомогою організованої збройної боротьби. 2) Переносно — стан ворожнечі та відкритого протистояння між ким-небудь, крайнє загострення конфлікту в певній суспільній сфері (наприклад, війна інформаційна, торгівельна війна) https://vue.gov.ua/Війна
Арестович не вангує. А запевняє, що має інформацію про домовленості, наміри сторін. Торкається перешкод в реалізації. Які можуть завадити здійсненню намірів.
Shaman написав:механізм перемовин залежить від США. перемовини через Китай нам не допоможуть, а результат не сподобається. а в ООН наразі вже повна дисфункція
США посилали рашистьких і китайських мирних гонців до України. Вони не будуть ні про що домовлятись без нас, і в них немає свого мирного плану. Може, своя "фантастична пісулька" є у Трампа, але з нею буде те саме, що і з десятьма пунктами Зеленського. Реальним модератором може бути і буде Китай. Він може і хоче це робити, має важелі впливу на обидві сторони конфлікту, модерація буде відбуватися на базі ООН, як цього хоче модератор. Чекаємо, коли наш баран дозріє.
Shaman написав:механізм перемовин залежить від США. перемовини через Китай нам не допоможуть, а результат не сподобається. а в ООН наразі вже повна дисфункція
США посилали рашистьких і китайських мирних гонців до України. Вони не будуть ні про що домовлятись без нас, і в них немає свого мирного плану. Може, своя "фантастична пісулька" є у Трампа, але з нею буде те саме, що і з десятьма пунктами Зеленського. Реальним модератором може бути і буде Китай. Він може і хоче це робити, має важелі впливу на обидві сторони конфлікту, модерація буде відбуватися на базі ООН, як цього хоче модератор. Чекаємо, коли наш баран дозріє.
))) А він чекає, поки дозріють "нікапітуляційники".
Замкнуте коло. Бо перемелюються хатаскрайники та ін. Яких вмотивовані будуть примушувати.
Тобто чекаємо, поки перемелються, і черга дійде до вмотивованих? Тоді закінчення. А хатаскрайників можна і чужих завезти... З африк, пакистанів.
Shaman написав:Московія ніколи не збиралася вести перемовини
Що означає "не збиралася" якщо перемовини велися РЕАЛЬНО з 28 лютого по 15 квітня 2022.
Взагалі, якщо говорити абстрактно то "бажання вести переговори" це прояв слабкості. Сильній стороні переговори не потрібні. Переговори потрібні слабкій стороні. Для чого? Для того щоб не втратити більше. Якщо ситуація погіршується то слабкій стороні вигідно "зафіксувати" ситуацію така як є зараз а не продовжувати війну. Але це розуміє і сильніша сторона. Вона може демонструвати "бажання не вести перемовини" як прояв сили.
thenewepic написав:якби ви писали чесно "мені не важливо як закінчиться війна, капітуляцією чи ні, мені лише треба, щоб бойові дії хоч на короткий час спинилися, відкрили кордони і я міг виїхати. А після цього доля України і тих, хто залишиться там, мене не хвилює". Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції.
аналогічно можу написати і до вас та інших диванних патріотів : якби ви писали чесно "мені не важливо як довго буде тривати війна і скільки загине людей, бо я порішав з тцк (або в мене інший гендер / або мені 59,5 / або я в Онтаріо) і участь у війні мені не загрожує, саме тому я до останньої верби і по термінам хоч і до 2050-го. Якщо буде зовсім туго то довідку маю і виїду в потрібний момент" Це теж позиція, хоч і егоїстична, але я її розумію і не засуджую. Не треба тільки лицемірити і соромитись такої позиції. Як вам таке ?)) Стосовно вами написаного, то доля України мене звісно хвилює, але не ціною 50 річної війни і перспективи загибелі себе чи моїх дітей, або проживанні в країні що щомісяця закручують гайки в сторону військової диктатури. Це ціна яку я заплатити не готовий. А ваші колеги питання ціни (яку готові особисто сплатити) в 99% тупо ігнорять.
для ваших дітей і зараз цілком доступна опція виїхати в безпечніше місце ніж закарпаття (хоча чим їм там не так?).