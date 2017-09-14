Додано: Нед 22 чер, 2025 17:09

Бетон написав: Держава все зробила шо могла? Держава все зробила шо могла?

Бетон написав: Тобі відомо що менти купили машин в цьому році на 2 мільйони доларів? Тобі відомо що менти купили машин в цьому році на 2 мільйони доларів?

Держава - це ТИДержава не маю рук/ніг/податків..Вона може використовувати тільки те що ти згоден дати...Якщо ти нічого не даєшТо звідки з якого нічого в Держави щось зявиться?Тепер п2Ти зазвичай заявиш - так я плачу податки...Я відповім - податки це ще з горем пополам проканувало в мирний часЗараз ПОЖЕЖА і перш ніж займатись обговоренням правильності дій пожежної команди , треба хоча б свою хату забезпечити пожежною безпекою.А нафіга мені це?Мені відомо що через фонд старшого ЗСУ отримали 25+ авто і дві швидкихМені відомо що через цей самий фонд в стабпункти на нулі зайшло на 1 млн баксів медобладнання. яке було переправлене через кордон як медичні товари вартістю в 1 млн грн....Тому мені особисто по барабану що ти борцун за справедливістьХочеш боротись - борись...От тільки ПІСЛЯ того як сам витратиш на допомогу ЗСУ - хочаб 50% вільного часу...А куди ти подінеш тих 50% що залишились- це вже твоя справа, хочеш витарчай на боротьбу з ментами, хочеш витрачай на жінок з дітьми ....