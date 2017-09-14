Успіх написав:Яку цифру хочете, щоб я написав на папірці і поклав на них?
Зачем это мне? Во-первых, Я Вам верю. во-вторых, если бы не верил, эти фотки ничего бы не доказали, даже при всех открытых данных. Все равно не было бы известно, что это все Ваше, а не дали подержаться.
ЗЫ Я плохо понимаю, кто кому и зачем что-то доказывает?
дмитру доказую щоб знав що песікоти йому лапшать. Мене ці диванні борці за останню вербу бісять даж більше ніж борці проти церкви. Но якщо воно ще і 2 в одному... он Діма пише що всіх наших попів треба саджати бо вони з фсб. А томосівці звідки взялись? Їх з ватикану прислали? Дмитро Ви в курсі що Шоколадний організовував партію регіонів і був дияконом в московському патріархаті до того як здобув томос? Ви в курсі що київський патріархат не приєднався до томосу?
Schmit написав:Є три варіанти зупинки війни: 1. Перемога - облога Москви, штурм бункера путіна... 2. Поразка і капітуляція - як було це вже в історії з УНР. 3. Не дуже вигідна, з територіальними втратами, але домовленість. Замасковані під незламників агенти кремля (і не тільки вони) називають саме цей, третій варіант капітуляцією, бо їм потрібно довоювати країну до варіанту два.
Від варіанту 3 - хорошої пропозиції Трампа зевлада відмовилась. То ж залишились перших два. Враховуючи наші проблеми з союзниками, з потужною дипломатією, з корупцією, зі зброєю, з мобресурсом... як думаєш, перший варіант реальний?
Тут конкретно це брехло розказує, що то українська влада не хоче кінця війни. "хороша" пропозиція Трампа була погодитись на всі забаганки путіна, тобто здати всі чотири області. А це значить здати мільйони населення та дати російській армії перейти Дніпро, що призведе до наступного наступу і окупації вже любої території яку вони захочуть.
Schmit написав:Є три варіанти зупинки війни: 1. Перемога - облога Москви, штурм бункера путіна... 2. Поразка і капітуляція - як було це вже в історії з УНР. 3. Не дуже вигідна, з територіальними втратами, але домовленість. Замасковані під незламників агенти кремля (і не тільки вони) називають саме цей, третій варіант капітуляцією, бо їм потрібно довоювати країну до варіанту два.
Від варіанту 3 - хорошої пропозиції Трампа зевлада відмовилась. То ж залишились перших два. Враховуючи наші проблеми з союзниками, з потужною дипломатією, з корупцією, зі зброєю, з мобресурсом... як думаєш, перший варіант реальний?
Тут конкретно це брехло розказує, що то українська влада не хоче кінця війни. "хороша" пропозиція Трампа була погодитись на всі забаганки путіна, тобто здати всі чотири області. А це значить здати мільйони населення та дати російській армії перейти Дніпро, що призведе до наступного наступу і окупації вже любої території яку вони захочуть.
Варіант від Трампа був по ЛБЗ, ЗАЕС під управлінням США, і Трамп визнавав Крим. Ось і вся "капітуляція".
Успіх написав:Яку цифру хочете, щоб я написав на папірці і поклав на них?
Зачем это мне? Во-первых, Я Вам верю. во-вторых, если бы не верил, эти фотки ничего бы не доказали, даже при всех открытых данных. Все равно не было бы известно, что это все Ваше, а не дали подержаться. ЗЫ Я плохо понимаю, кто кому и зачем что-то доказывает?
Пам'ятаю як п.Фріз застерігав п.Успіха від викладань документів тут, оскільки навіть по якомусь раніше фрагменту він вичислив його реальні дані, що якраз підтверджували сказане ним. Давно п.Фріз тут не дописував, сподіваюсь, що з ним все добре.
ЛАД написав:Как по мне, использование F-16 против шахедов...
В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов. Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.
Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.
Не буду искать, но по сообщениям о гибели лётчика и по комментариям, так понимаю, речь идёт именно о работе по шахедам. И "сім повітряних цілей", сбитых F-16, очень вряд ли ракеты.
Крылатую на дозвуковой скорости нечего делать с подсветкой сбивать, даже из авиапушек(не знаю есть ли они на этих Ф16, в 80е годы читал что ставились) Вопрос кто и как покрошил тот Ф16 молодого подпола. Свои и с зенитки(шилки)?