Додано: Суб 05 лип, 2025 17:44

Успіх написав: Hotab написав: А де вихлоп? А де вихлоп? В перші дні повномасштабки, Успіх по повістці ДОБРОВІЛЬНО пішов у військомат, а далі - на фронт!(хоч ЛЕГКО міг проігнорувати/не піти!!!) В перші дні повномасштабки, Успіх по повістці ДОБРОВІЛЬНО пішов у військомат, а далі - на фронт!(хоч ЛЕГКО міг проігнорувати/не піти!!!)

Створені для війни почали ховатись по тилах

Всё-таки пошли не добровольно, а ПО ПОВЕСТКЕ.За то, что не прятались, а выполнили закон и воевали почти 3 года вам почёт и уважение.Но не увлекайтесь.Людей, створених для війни, не бывает.Есть люди, которыепринять бой при нападении врага. Это те, кто служит в армии в момент вторжения. Причём, как контрактники, так и срочники. Если их будет достаточно, то на этом и всё. Если нет, то государству приходится прибегать к мобилизации. И тогда уже в дело идут все - и "прості комбайнери, трактористи, баристи", ивоенные, и айтишники, и все остальные.