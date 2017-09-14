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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14342143431434414345>
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:53

  Schmit написав:
  yama написав:Поки одна частина населення фестивалить а одна сидить в окопах https://atlasfestival.com/promo ми не переможемо. Як воно фестивалити в Києві після безсонної ночі не ясно.

А з владою, яка не вчиться навіть на власних помилках, переможемо?
Фестивалі/концерти/гейпаради - завжди начасі, тільки вибори неначасі.


Шмит, ты пытаешься продать тухлый товар ...

Уже б было - во всём виноват Порох, надо его сменить и война прекратится

Или ты за Медведчука ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 16:59

  pesikot написав:

Уже б было - во всём виноват Порох, надо его сменить и война прекратится

Или ты за Медведчука ? )
за вибори медведчук буде недопущений, шоколадний теж під підозрою но я не певен, напевно теж ніхто з ним на стадіон цей раз не вийде. Хто там іще лишився? Залізний непридатний :lol:
Разумовський? Юля?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:13

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
И все же главный урок — война, как и тысячи лет до того, остается делом людей. Это борьба мужчин и женщин, пытающихся соединить инстинкт самосохранения с достижением высокой цели, даже когда враг пытается их убить.
https://www.bbc.com/russian/articles/cdx5qyzngneo
Выделил для АндрюшиМ и некоторых других.

вы неправильно выделили :lol: - я поправил.
Я выделил правильно.
Простите, не упомянул вас.
Вы, видимо, обиделись?
  _hunter написав:
  Hotab написав:............
Ваша черга, як і андрюшкіМ-онреальського, теж після останньої жінки?

Я над этим вопросом начну задумываться где-то после последнего "обозника".
Можно уточнить?
После последнего немецкого "обозника"?
Или успеете дальше уехать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:36

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:
И все же главный урок — война, как и тысячи лет до того, остается делом людей. Это борьба мужчин и женщин, пытающихся соединить инстинкт самосохранения с достижением высокой цели, даже когда враг пытается их убить. https://www.bbc.com/russian/articles/cdx5qyzngneo
Выделил для АндрюшиМ и некоторых других.

вы неправильно выделили :lol: - я поправил.
Я выделил правильно.
Простите, не упомянул вас.
Вы, видимо, обиделись?
  _hunter написав:
  Hotab написав:............
Ваша черга, як і андрюшкіМ-онреальського, теж після останньої жінки?

Я над этим вопросом начну задумываться где-то после последнего "обозника".
Можно уточнить?
После последнего немецкого "обозника"?
Или успеете дальше уехать?

Ок, согласен - не "неправильно", а "не правильнее моего варианта" ;)

Я что-то пропустил в новостях? :shock: -- в Германии тоже что-то началось? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:44

  Успіх написав:
  Hotab написав:А де вихлоп?
В перші дні повномасштабки, Успіх по повістці ДОБРОВІЛЬНО пішов у військомат, а далі - на фронт!(хоч ЛЕГКО міг проігнорувати/не піти!!!)

Всё-таки пошли не добровольно, а ПО ПОВЕСТКЕ.
За то, что не прятались, а выполнили закон и воевали почти 3 года вам почёт и уважение.
Но не увлекайтесь.

Створені для війни почали ховатись по тилах
Людей, створених для війни, не бывает.
Есть люди, которые обязаны первыми принять бой при нападении врага. Это те, кто служит в армии в момент вторжения. Причём, как контрактники, так и срочники. Если их будет достаточно, то на этом и всё. Если нет, то государству приходится прибегать к мобилизации. И тогда уже в дело идут все - и "прості комбайнери, трактористи, баристи", и бывшие военные, и айтишники, и все остальные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:46

  Успіх написав:
  Hotab написав:А де вихлоп?
В перші дні повномасштабки, Успіх по повістці ДОБРОВІЛЬНО пішов у військомат, а далі - на фронт!(хоч ЛЕГКО міг проігнорувати/не піти!!!)
І йшов лише на півроку-рік допомогти, поки створені і оплачені для війни повернуться в стрій із Занзібарів!
А вийшло якесь наіпалово!
Створені для війни почали ховатись по тилах, а простих комбайнерів, трактористів, баристів і т.п., які в більшості обмежено-придатні, або й НЕ придатні при НОРМАЛЬНОМУ обстежені - почали готувати на "рембів"!🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Як так?©

Ще й з необмеженим перебуванням там!

Як так?©

Форум не міняється щоб не зробив долячик тцкшник хотаб буде його задирати. Але в моїх очах Долярчик викликає більше поваги бо він там був , і щось там робив, а от ТЦКшник Хотаб хто зна де був в яких занзібарах відпочивав в миротворчих контингентах кока-колу гамериканську пив і тепер поважний ветеринар ой ветеран з надважливою місією в тилу по виводу валюти з України для покупки нерухомості за її межами .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:59

  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
  _hunter написав:------------------------------
Hotab
............
Ваша черга, як і андрюшкіМ-онреальського, теж після останньої жінки?
------------------------------
Я над этим вопросом начну задумываться где-то после последнего "обозника".
Можно уточнить?
После последнего немецкого "обозника"?
Или успеете дальше уехать?
........
Я что-то пропустил в новостях? :shock: -- в Германии тоже что-то началось? :shock:
Пока нет.
И, надеюсь, не начнётся.
Пока нет и "последнего обозника", но вы же об этом пишете. Должны же предусмотреть и возможные будущие варианты.
Только не рассказывайте, что после нашего "последнего обозника" вы срочно вернётесь в Украину вместе с Андрюшей и грудью встанете на защиту Родины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 18:07

yama Вы тоже в ТЦК?
"Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 18:09

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
Можно уточнить?
После последнего немецкого "обозника"?
Или успеете дальше уехать?
........
Я что-то пропустил в новостях? :shock: -- в Германии тоже что-то началось? :shock:
Пока нет.
И, надеюсь, не начнётся.
Пока нет и "последнего обозника", но вы же об этом пишете. Должны же предусмотреть и возможные будущие варианты.
Только не рассказывайте, что после нашего "последнего обозника" вы срочно вернётесь в Украину вместе с Андрюшей и грудью встанете на защиту Родины.

А, теперь понял. Вы бессмысленно далекое будущее рассматриваете: если "что-то" начнется в Германии - возвращаться, увы, будет уже некуда :(
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 18:34

Але в моїх очах Долярчик викликає більше поваги



Блін, як би мені це змінити?
Що ж мені з цим робити?
Як заслужити повагу ухилянта Ями, який демонстративно до всього хвалиться, що не платить прлатки?
От дилема так дилема, такий чувак, нагібатель дівчат касирів в АТБ, мене недостаньо поважає!
Піду на платну консультацію до психолога Віталіка, може допоможе вирішити!
Hotab
 
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