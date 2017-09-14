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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14350143511435214353>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:52

  _hunter написав:Почему за ТРИ года их до сих пор не перенесли куда-то далеко за город? :shock:
РФ вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП у місті Кременчук на Полтавщині

Про це повідомили у Сухопутних військах. Також дрони влучили у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

США зупинили допомогу, РФ зупиняють мобілізацію ... які там ще були "попередні вимоги РПВ"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:59

Флайман ходить по поліклініці , щоб отримати довідку про непридатність.
Заходить до гінеколога, де прийом веде стм, вмощуєттся зручно в кріслі, розкидає ноги , і


  flyman написав:stm, як там матка?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 лип, 2025 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 12:00

  Успіх написав:то чи погодились би пересічні утримувати таких ТРУТНІВ на свої податки?"
100% сказали б пересічні - "танунах! Накуя нам такий НЕМОТРІБ треба утримувати стільки років???!" :shock:

Сенс податків саме в тому, щоб не питати пересічних, на що їх витрачати. Тому саме так, підсумовуючи деякі інші дописи в цій гілці:
комусь не потрібен захист його майна, але він його все одно оплачує. Іншому не потрібні дороги, але він їх теж оплачує. У третього держава із захистом майна не впоралась, і майно зруйноване, але, ось так сюрприз, він саме цей захист оплачував і буде надали оплачувати. Ну і так далі.
Але є і зворотній бік: сплата податків регламентована, і її розмір не залежить від обсягу і кількості наданих послуг. І якщо хтось таки виїхав з цієї території і перестав отримувати тут доходи, то і спросу з нього щодо оплати державних послуг ніякого бути не може.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 12:27

Вільний народе - вільної країни!©))

  M-Audio написав:У третього держава із захистом майна не впоралась, і майно зруйноване, але, ось так сюрприз, він саме цей захист оплачував і буде надали оплачувати
Потужно!
  M-Audio написав:якщо хтось таки виїхав з цієї території і перестав отримувати тут доходи, то і спросу з нього щодо оплати державних послуг ніякого бути не може.
То аж має кудись виїхати/втекти пересічний, щоб з нього "спросу" тут не було?

То ми хочемо зберегти державу/націю, чи навпаки... - готуємо плацдарм для бангладешців, щоб вони запліднювали наших стмів/флерів?
(і то ще в кращому випадку! Бо буряти теж в черзі - хочуть не за окуляри, а на халяву!)😅
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Світан: Трамп ліпше чим Байден
https://www.youtube.com/watch?v=34ppN3OC3Zc&t=794s
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 12:45

  Успіх написав:
  _hunter написав:Жаль, на электрику цены сравнить не догадался...
"Просто нет слов": мужчина сравнил цены в супермаркетах Италии и Украины (фото)
...
"За те же продукты в Италии у нас

то ти рахуєш в євро а можно рахувати в фублях :lol: і так
Контракт на 1 рік.
Одноразова виплата- 1,5 млн фублів.
Місячна полігон 180 тисяч
Бойові 300 тисяч.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 13:00

  Успіх написав:Люди бачать ставлення до них СВОЇХ/СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ(!!!) і роблять висновки!

У государства нет и не может быть какого-то особого отношения к гражданам.
Недалекие люди иногда принимают за отношение государства отношение к ним людей, которые в их глазах олицетворяют государство.
Если Вы проанализируете свое отношение к форумчанам, многие из которых достойнее Вас и сделали больше, Вы перестанете удивляться неподобающему, на Ваш взгляд, отношению к себе.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 13:18

  Banderlog написав: то ти рахуєш в євро а можно рахувати в фублях :lol: і так
Контракт на 1 рік.
Одноразова виплата- 1,5 млн фублів.
Місячна полігон 180 тисяч
Бойові 300 тисяч.

Бандерлог вже задумався, як отримати ліпший контракт
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 13:22

  Успіх написав:То ми хочемо зберегти державу/націю, чи навпаки... - готуємо плацдарм для бангладешців, щоб вони запліднювали наших стмів/флерів?
(і то ще в кращому випадку! Бо буряти теж в черзі - хочуть не за окуляри, а на халяву!)😅

Буряти вже, бангладеш на черзі. Тобто, не знаю як держава, але українська ідентичність знищується сємімільнимі шагамі, в пинципі, цього хотіло і хоче йло.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 13:33

  flyman написав:
  Banderlog написав: то ти рахуєш в євро а можно рахувати в фублях :lol: і так
Контракт на 1 рік.
Одноразова виплата- 1,5 млн фублів.
Місячна полігон 180 тисяч
Бойові 300 тисяч.

Бандерлог вже задумався, як отримати ліпший контракт

А при чім тут гроші?
І терміни контракту? Для бусифіковівованого воно значення не має він за ідею воює бо незламний.
Це в тилу можно міряти грошима, а після мобілізації всі стають мотивовані. Воюють за європейські цінності та гідність.
Banderlog
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