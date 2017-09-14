Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".
Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, це унікальне озброєння Сил оборони України, призначене для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва".
"Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів - 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність", - розповіли у СБУ.
prodigy написав:... колись вибори мають статися, буде шанс прибрати шарикових
народ у нас аполітичний (типу бетона), виберуть знову за гречку чи за популістські гасла жуля презедентом на буде. але своїх 5% набере
Кто будет голосовать против?: те, кто прячутся и не пойдут голосовать, чтобы не нарваться на патруль/блок-пост (со всеми вытекающими последствиями), ИЛИ те, кто сидя в европах - поддерживают нынешнюю власть и готовы проехать в ближайшее консульство проголосовать? Кто "на передке", в раше, напр. - не смогут, кто в кабинетах - не будут... Так что результат - предсказуем...
Вы такой доверчивый? Я слышал ночью 4 громких прилёта. В новостях на https://www.objectiv.tv/ ни слова. У Терехова на тг тоже. У Синегубова между прочим прозвучало: "Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова" Всё. Будем считать, что у меня слуховые галлюцинации?
741 - 718 > 5 Нужно учитывать, что чем ближе к границе, тем меньше вероятность сбития. Ну и еще стоит учесть, что сбитие с детонацией БЧ в воздухе происходит нечасто. Чаще подранок падает и взрывается на земле. Просто не там, куда целились.
Всяко, конечно, бывает. Но вы всерьёз верите в 718 из 741? При том, что кроме БПЛА было ещё и "сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" и шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Таких результатов не было даже у Израиля, а ПВО у них явно лучше. Если у нас такая сказочная ПВО, то зачем мы добиваемся дополнительных поставок? Там, правда, если читать внимательно, есть и такое:
Не очень корректно включать их в "знешкоджено". Но звучит, безусловно, лучше - "718 из 741". Но при этом становится интересно, сколько из "303 збиті вогневими засобами" было обманок. Среди "415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ", наверно, их было много. Просто, чтобы понимать соотношение боевых БПЛА и дешёвых обманок "их говна и палок", т.е. понимать реальные производственные мощности РФ.
prodigy написав:... колись вибори мають статися, буде шанс прибрати шарикових
народ у нас аполітичний (типу бетона), виберуть знову за гречку чи за популістські гасла жуля презедентом на буде. але своїх 5% набере
Кто будет голосовать против?
: те, кто прячутся и не пойдут голосовать, чтобы не нарваться на патруль/блок-пост (со всеми вытекающими последствиями), ИЛИ те, кто сидя в европах - поддерживают нынешнюю власть и готовы проехать в ближайшее консульство проголосовать? Кто "на передке", в раше, напр. - не смогут, кто в кабинетах - не будут... Так что результат - предсказуем...
мова про 2027-29 роки, тобто коли або хуйло помре(чи вже давно помер, тоді все "колективні яструби патрушеви" помруть)
доки тривають БД виборів не відбудеться, найближчі 1,5 роки -війна в вір. 90%
Кто будет голосовать против? не виключаю новий Майдан, чи навіть держ переворот, ім'я диктатора може бути типу Ярмаша, про якого 99% не чули і не чують сьогодні (здається це був фейковий лідер Майдану, весільний генерал)
ЛАД написав:1. Это вряд ли. Скорее, наоборот. Посмотрите на "подтянутых" гаишников.
В каком году в крайний раз вам повстречался "подтянутый" гаишник ? Нет такой службы.
Службы нет. А "подтянутых гаишников" хватает.
ЛАД написав:2. Сибарит уже ответил.
И что же он ответил ? Речь шла о полиции, а от него была ремарка о военнослужащих. Набранных из "трактористов" ? В полиции за аттестованным составом закреплено оружие (ПМ, Форт). Раз в месяц неполная разборка и чистка. Стрельбы в тире (пистолет, автомат). Ежемесячная сдача экзамена по огневой подготовке (теория) по удаленке. Годовой зачет по огневой (теория + практика).
Спасибо за информацию. Не знал. И не знаю, насколько серьёзная проверка. Или просто для галочки. И вы уверены, что все стреляют их автомата (я не знаю)? Зачем это им? Но как вы думаете, часто на фронте приходится стрелять из пистолета? И если даже всё так строго, как вы описали, то см. п.5.
ЛАД написав:Посмотрите на эмигрантской ветке. Люди честно пишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы.
А смысл тут писать одно и тоже по кругу? Все правильно Вам пишут:
был социальный контракт: государство не особо лезло в дела населения, население взамен закрывало глаза на все эти скандалы/интриги/расследования с чиновниками.
Его нарушили: населению окопы, а количество скандалов с чиновниками я бы сказал даже выросло в несколько раз так как к старым категориям еще ТЦКшники и военные добавились.
Ну собственно и все. Лично мне уже пофиг даже если сам Зеленский завтра на коне поскачет в бой - это ничего не изменит так как вся система останется прогнившей насквозь.
И все эти выборы-перевыборы уже показали в 19м что хоть кто придет к власти, даже максимально сторонний человек, который про политику не слышал никогда - он ничего не изменит. Ну поменяли старых политиков на фотографов (людей вне системы) и что? Ничего не изменилось. Чуваки освоились за полгода и продолжили в том же духе что и прежние. Какие там реформы, посадки и тд. Зачем, когда можно сесть на готовый рабочий поток и горя не знать. Только деньги на счету успевай считать.
Даже если вдруг завтра прилетят инопланетяне, уничтожат россию и война кончится - у вас есть лишние 50 лет чтобы пройти еще с десяток итераций смены власти в надежде что что-то изменится? У меня нет.
ЛАД написав:Вы такой доверчивый? Я слышал ночью 4 громких прилёта. В новостях на https://www.objectiv.tv/ ни слова. У Терехова на тг тоже. У Синегубова между прочим прозвучало: "Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова" Всё. Будем считать, что у меня слуховые галлюцинации?
741 - 718 > 5 Нужно учитывать, что чем ближе к границе, тем меньше вероятность сбития. Ну и еще стоит учесть, что сбитие с детонацией БЧ в воздухе происходит нечасто. Чаще подранок падает и взрывается на земле. Просто не там, куда целились.
Всяко, конечно, бывает. Но вы всерьёз верите в 718 из 741? При том, что кроме БПЛА было ещё и "сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" и шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Таких результатов не было даже у Израиля, а ПВО у них явно лучше. Если у нас такая сказочная ПВО, то зачем мы добиваемся дополнительных поставок? Там, правда, если читать внимательно, есть и такое:
Не очень корректно включать их в "знешкоджено". Но звучит, безусловно, лучше - "718 из 741". Но при этом становится интересно, сколько из "303 збиті вогневими засобами" было обманок. Среди "415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ", наверно, их было много. Просто, чтобы понимать соотношение боевых БПЛА и дешёвых обманок "их говна и палок", т.е. понимать реальные производственные мощности РФ.
Тут, помнится, один человек писал -- "если дрон/ракета не попали в свою цель - это уже достижение". Видимо верхушка считает аналогично
Миша-клиент написав:........ ПРЕЖНЕЙ Украины уже не будет по-любому: и по (урезанной) территории, и по (существенно) сократившемуся населению, и по разрухе в стране после обстрелов, и по Шариковым-Гетьманцевым у власти...
Прежней не будет. Но власти могут вполне остаться если не теми же, то такими же.
те, кто прячутся и не пойдут голосовать, чтобы не нарваться на патруль/блок-пост
Выборы будут тогда, когда такой опасности (и всех прочих, перечисленных вами) уже не будет.
ЛАД написав:1. Это вряд ли. Скорее, наоборот. Посмотрите на "подтянутых" гаишников. 2. Сибарит уже ответил. 3. Возможно, но у кого как. И обучить этому несложно и не долго. 4. Ментальные барьеры исчезают быстро. А насчёт "допускати ймовірність власного поранення/загибелі" - это вы сильно романтизируете работу полиции. Вероятность крайне низкая, разве что в спецподразделениях и то не очень. 5. Кто виноват, что у нас слишком многие не служили в армии. В "ранешние времена" человек, не принявший присягу, был редкостью. Но принять присягу дело 5 минут.
здається ви відповіли тільки заради відповіді 1. "подтянутых" гаишников небагато. подивіться відео з шикування поліцейських, або щоденні відео затримань. Нема жодних передумов стверджувати що рівень фізпідготовки бібліотекарів/трактористів вище ніж молодих-здорових поліцаїв 2. Tumos вже відповів - поліцейський має зброю і періодично тренується та здає нормативи і т.д. 3. "обучить этому несложно и не долго" - ок, але вони вже обучені 4. "Ментальные барьеры исчезают быстро." - а якщо ні? Наприклад людина якийсь єговіст чи адвентист, або падає в обморок від виду крові. І саме тому цей єговіст в свій час поступився місцем в поліції сусідському Петру який непроти постріляти і побитись. "Вероятность крайне низкая, разве что в спецподразделениях" - тим не менш ймовірність є і вони знали куди йшли. І саме тому хтось замість поліції пішов в інтернет-торгівлю, щоб уникнути перспектив затримувати пяних з ножем за пазухою 5. "Но принять присягу дело 5 минут." Який сенс тоді в присязі, якщо у випадку чогось можна наловити замість себе інших, які будуть її виконувати