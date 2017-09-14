RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14370143711437214373
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 22:32

  budivelnik написав:Дурень якраз той хто вважає

Тож, дурню, йди лісом.
detroytred
 
Повідомлень: 24783
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 22:42

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
пс. вчора зустрів родину з Харькова(пятихатки),
приїхали на море відпочити...від вас
Відпочити від мене? :o
Так я с ними даже не знаком.
Но, вообще, рад за них. Удачливые люди.
Пятихатки один из наиболее пострадавших районов Харькова. Оттуда очень многие уехали.


на 2 тижні, гарні люди зняли кімнату поруч з моїм будинком (100м)

То, что вы выделили, не имеет отношения именно к этой паре.
Я понял, что они приехали просто отдохнуть.
Я написал о ситуации в Пятихатках.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35163
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5343 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:06

  Banderlog написав:
  tumos написав:. Лицо с закрепленным оружием обязано соблюдать правила ТБ везде.

Серйозно. Це бусифікований ? Якого крутили пятеро? ) обязан?
А шо якщо нарушив тб? То що?
От допустим як тут люблять говорити , на марсі. В прифронтовій наливайці посварилась компанія озброєна, різношерстна, до бійки посварилась. і проїзжий бусифікований лейтенант зробив з пістолета перепугупрєдупрєдітєльний вистріл в воздух, в приміщенні. Рикошетом заділо руку одного з тих що були в приміщенні...
Розберем дану ситуацію? Що там кому положено?
Правильно. Пораненого задули і оштрафували, хоть він не бився.
решту пока все. іде службове розслідування. :lol:


Чисто для понимания ситуации на красной планете. Уточните лейтенант не входил в компанию, которая дралась ? Если компания с оружием, то это военнослужащие ? Если лейтенант хотел присечь драку, то каким боком тут имеет значение бусифицированный он или нет ?

Компания алкоголем заправилась ? А лейтенант был трезвый ?
Востаннє редагувалось tumos в Сер 09 лип, 2025 23:13, всього редагувалось 1 раз.
tumos
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:10

Politico:

Трамп готов поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, но при условии, что последнее слово по снятию ограничений будет за ним.
Xenon
 
Повідомлень: 5408
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:37

  tumos написав:
  Banderlog написав:
  tumos написав:. Лицо с закрепленным оружием обязано соблюдать правила ТБ везде.

Серйозно. Це бусифікований ? Якого крутили пятеро? ) обязан?
А шо якщо нарушив тб? То що?
От допустим як тут люблять говорити , на марсі. В прифронтовій наливайці посварилась компанія озброєна, різношерстна, до бійки посварилась. і проїзжий бусифікований лейтенант зробив з пістолета перепугупрєдупрєдітєльний вистріл в воздух, в приміщенні. Рикошетом заділо руку одного з тих що були в приміщенні...
Розберем дану ситуацію? Що там кому положено?
Правильно. Пораненого задули і оштрафували, хоть він не бився.
решту пока все. іде службове розслідування. :lol:


Чисто для понимания ситуации на красной планете. Уточните лейтенант не входил в компанию, которая дралась ? Если компания с оружием, то это военнослужащие ? Если лейтенант хотел присечь драку, то каким боком тут имеет значение бусифицированный он или нет ?

Компания алкоголем заправилась ? А лейтенант был трезвый ?
все так. Бусифікований це значить, що він не згоден грати по правилам. І вважає що нічого нікому не должен крім своїх батьків. Так, він тверезий, вони пяні. Вони військовослужбовці йому безпосередньо не підпорядковані.
Йому можно стріляти в приміщенні щоб прєсєчь драку? А прісутствующим одстрілюватись од неадекватного ботана? :lol: от якби рикошетом вбило того пораненого? Якісь виплати сімї положені?

Ну це занадто. Спростимо. Допустим ви сидите в посадці з озлобленими дядьками, які регулярно порушують техніку безпеки поводження зі зброєю. Ви їх начальник. Далі шо ? Ви їх з армії виженете? В тюрму посадите? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 24.06.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:55

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Дурень якраз той хто вважає що якась умовна НАТАША вирішить ВСІ проблеми для УСІХ( задача будь якої НАТАШІ в першу чергу вирішити свої проблеми , в другу чергу вирішити проблеми своєї сімї...) Вирішувати проблеми СУСПІЛЬСТВА не під силу жодному члену суспільства... І є тільки три міфологічні особи які в стані це зробити ( Ісус, Магомет , Будда... може ще хтось).
Насправді все простіше і складніше одночасно.
1 Від того скільки НАТАШ візьметься вирішувати СВОЇ проблеми і скільки буде чекати поки її проблеми вирішить хтось - ЗАЛЕЖИТЬ швидкість суспільних змін
Більше взявших відповідальність - швидше зміни.
2 Станом на сьогодні Державу можна розділити на умовних три шари.
Перший - ті хто в працездатному віці отримують доходи до 20 000 грн/місяць
Цій групі НАЙЛЕГШЕ змінити СВОЄ ЖИТТЯ на краще.
Але є два нюанси
а - в цій групі десь 12 млн осіб
б - вільних ніш на приблизно 2 млн осіб
При чому - ВСІ необхідні ЗАКОНИ/УМОВИ для того щоб 2 млн як мінімум в два рази ПОКРАЩИЛИ свої доходи -вже створені.
Але
НІХТО крім членів ЦІЄЇ ГРУПИ не зможе нічого змінити в межах цієї групи.
Тобто
Якщо за 10 років 2 млн покращать свої доходи - то через 10 років покращиться можливості на наступних вершин
Якщо за Два - то за два... і тільки після цього суспільство перейде на наступну сходинку розвитку і шари змінять свою кількість і всередині цих шарів зміняться важкість/легкість досягнення наступних вершин
Другий шар - десь 2 млн осіб повністю залежить від того як швидко в першому шарі 2 млн покращать свої доходи в два рази.
Як тільки це відбудеться(а точніше в процесі цього відбування) другий шар зможе на 30% покращити свої доходи
Знову ж ніяких додаткових рішень від можновладців чи влади тут не потрібно, але при цьому можновладці проаналізувавши ЗМІНИ в ДРУГОМУ шарі - зможуть скоректувати Законодавство і привести його у відповідність до змін які відбулись
Третій шар - десь 100 000 осіб, ці повністю залежать від можновладців... одночасно будучи тими хто цих можновлаців призначає. Ці змушені(зобовязані) щоб не відстати на все життя від Заходу - якось змінювати правила гри для СЕБЕ.
Але знову ж нюанс
Ця зміна правил не повинна створювати провалля між цим шаром і суспільством.

Тож, дурню, йди лісом.
Для того щоб зрозуміти де розумний а де дурень - треба просто проаналізувати що пишуть опоненти...
Я привів - своє.
Шукайте в ньому протиріччя..
А тепер подивимось на те що пише опонент
  detroytred написав:От коли отакі Ірини та Наташі забезпечать своїми послугами не те що всіх ветеранів, а хоча б більшість, от тоді да -- це буде рішенням проблеми-то, які встають в суспільстві, країні.

А поки тільки рішення та дії можновладців-управлінців в країні можуть з цим впоратися.
Хтось бачить Логіку?
Бо я бачу взаємовиключні твердження
З одного боку МОЖНОВЛАДЦІ не створили умов для Іри і Наташі - і тому останні не можуть задовільнити БІЛЬШІСТЬ...

З другого боку
  detroytred написав:Тим паче гранти їм хто надав-то, чудо ти горохове?
Умови отримання грантів зробив хто?
Можновладці-управлінці чи хто?
Можновладці СТВОРИЛИ умови для ІРИ і НАТАШІ виділивши гранти..., але останні не забезпечили більшість своїми послугами...

Так СТВОРИЛИ УМОВИ для ВСІХ ХТО ЗМІГ довести що він МОЖЕ
чи створили КОРУПЦІЙНУ годівничку конкретно для НАТАШІ і ІРИ...
Чи створили ЗАКОН по якому крім Наташі і Іри можуть користуватись інші.. але якраз те що
а - грантів малувато(мало власного капіталу)
б - ті хто дає свої гроші на гранти- дає тільки тим хто МОЖЕ ДОВЕСТИ що не пропє отримане..

А те що тих хто може довести мало -винуватий хто ? Можновладець?


тому ти не дурень
ти клінічний де-Біл ( вибачайте за французський)
Який в одному повідомленні робить взаємовиключні твердження і при цьому ще й хамить.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 10 лип, 2025 00:07, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26558
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:>>> Якщо з 1750 осіб - 175 служать - то претензій до цієї групи бути не повинно,
ну да. А Якщо з 1750 осіб - 175 не служать - то претензій до цієї групи бути повинно,
Дозволь поцікавитись
до кого повинно бути більше претензій
До групи в якій з 654 000 - 654 000 не служать
чи до групи в якій 1750 - 175 служить?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26558
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 00:20

  Xenon написав:
Журналист: Вчера вы сказали, что не знаете, кто отдал приказ прекратить поставки боеприпасов в Украину. Вы уже выяснили это?

Трамп: Я об этом не думал.

Журналист: Что можно сказать о том, что такое решение могло быть принято без вашего ведома?

Трамп: Я бы знал. Если бы такое решение было принято, я бы об этом знал. Скорее всего, я бы сам отдал такой приказ, но я этого пока не делал.


🇺🇸 Міністр оборони США Піт Гегсет не інформував Білий дім про своє рішення зупинити поставки зброї Україні до того, як це відбулося — CNN.

Спецпредставник Келлог та держсекретар Рубіо також нічого не знали і вперше почули про ситуацію з преси, поділився один з високопосадовців адміністрації та ще двоє джерел.

💬 Це вже про другий випадок за рік, коли Гегсет одноосібно ухвалював рішення щодо зброї для України. Перший раз це сталося у лютому і тоді рішення швидко завернули.

Трамп у вівторок на запитання про те, чиїм це було рішенням, ухилився від відповіді фразою "Я не знаю, чому б вам не сказати мені".
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7215502/
alibob
 
Повідомлень: 671
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 00:36

Я переставлю порядок следования вашего текста.
  Banderlog написав:А прісутствующим одстрілюватись од неадекватного ботана? :lol:

Значит выпившую команию военнослужащих с оружием, которая затеяла драку, вы считаете адекватными ? О нарушении ими правил ТБ я даже не говорю. )
Концовка гулянки случайно не предусматривала перестрелку между членами компании ?
  Banderlog написав:Бусифікований це значить, що він не згоден грати по правилам. І вважає що нічого нікому не должен крім своїх батьків. Так, він тверезий, вони пяні. Вони військовослужбовці йому безпосередньо не підпорядковані. Йому можно стріляти в приміщенні щоб прєсєчь драку?

Какие правила вы упоминаете - техники безопасности по обращению с оружием или некие негласные (вроде - не твое дело, не встревай) ?
Вы точно знаете, что его обучили правилам ТБ и закрепили знания ? Если он забыл о них в стресовой ситуации ? Может к тому же он был старшим по званию ?
Опыт у него нулевой. Мог бы выйти, сказав себе - да перестреляйте друг друга. За дверями генделика сделать попытку набрать полицию или комендатуру.
  Banderlog написав:от якби рикошетом вбило того пораненого?

А какая реакция на события у пострадавшего ? Он поддерживает мое утверждение о необходимости соблюдения правил ТБ ?
  Banderlog написав:Допустим ви сидите в посадці з озлобленими дядьками, які регулярно порушують техніку безпеки поводження зі зброєю. Ви їх начальник. Далі шо ? Ви їх з армії виженете? В тюрму посадите? :lol:

Вы не понимаете простую вещь. Правила для них самих. Почистит патроны или оружие бензинчиком. Или кинет по приколу в костерок патрончики. Дальше продолжать не буду. Потом минус один или более озлобленных.
tumos
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14370143711437214373
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 104483
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 283418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 943780
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.