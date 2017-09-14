tumos написав:. Лицо с закрепленным оружием обязано соблюдать правила ТБ везде.
Серйозно. Це бусифікований ? Якого крутили пятеро? ) обязан? А шо якщо нарушив тб? То що? От допустим як тут люблять говорити , на марсі. В прифронтовій наливайці посварилась компанія озброєна, різношерстна, до бійки посварилась. і проїзжий бусифікований лейтенант зробив з пістолета перепугупрєдупрєдітєльний вистріл в воздух, в приміщенні. Рикошетом заділо руку одного з тих що були в приміщенні... Розберем дану ситуацію? Що там кому положено? Правильно. Пораненого задули і оштрафували, хоть він не бився. решту пока все. іде службове розслідування.
Чисто для понимания ситуации на красной планете. Уточните лейтенант не входил в компанию, которая дралась ? Если компания с оружием, то это военнослужащие ? Если лейтенант хотел присечь драку, то каким боком тут имеет значение бусифицированный он или нет ?
Компания алкоголем заправилась ? А лейтенант был трезвый ?
Востаннє редагувалось tumos в Сер 09 лип, 2025 23:13, всього редагувалось 1 раз.
tumos написав:. Лицо с закрепленным оружием обязано соблюдать правила ТБ везде.
Серйозно. Це бусифікований ? Якого крутили пятеро? ) обязан? А шо якщо нарушив тб? То що? От допустим як тут люблять говорити , на марсі. В прифронтовій наливайці посварилась компанія озброєна, різношерстна, до бійки посварилась. і проїзжий бусифікований лейтенант зробив з пістолета перепугупрєдупрєдітєльний вистріл в воздух, в приміщенні. Рикошетом заділо руку одного з тих що були в приміщенні... Розберем дану ситуацію? Що там кому положено? Правильно. Пораненого задули і оштрафували, хоть він не бився. решту пока все. іде службове розслідування.
Чисто для понимания ситуации на красной планете. Уточните лейтенант не входил в компанию, которая дралась ? Если компания с оружием, то это военнослужащие ? Если лейтенант хотел присечь драку, то каким боком тут имеет значение бусифицированный он или нет ?
Компания алкоголем заправилась ? А лейтенант был трезвый ?
все так. Бусифікований це значить, що він не згоден грати по правилам. І вважає що нічого нікому не должен крім своїх батьків. Так, він тверезий, вони пяні. Вони військовослужбовці йому безпосередньо не підпорядковані. Йому можно стріляти в приміщенні щоб прєсєчь драку? А прісутствующим одстрілюватись од неадекватного ботана? от якби рикошетом вбило того пораненого? Якісь виплати сімї положені?
Ну це занадто. Спростимо. Допустим ви сидите в посадці з озлобленими дядьками, які регулярно порушують техніку безпеки поводження зі зброєю. Ви їх начальник. Далі шо ? Ви їх з армії виженете? В тюрму посадите?
budivelnik написав:Дурень якраз той хто вважає що якась умовна НАТАША вирішить ВСІ проблеми для УСІХ( задача будь якої НАТАШІ в першу чергу вирішити свої проблеми , в другу чергу вирішити проблеми своєї сімї...) Вирішувати проблеми СУСПІЛЬСТВА не під силу жодному члену суспільства... І є тільки три міфологічні особи які в стані це зробити ( Ісус, Магомет , Будда... може ще хтось). Насправді все простіше і складніше одночасно. 1 Від того скільки НАТАШ візьметься вирішувати СВОЇ проблеми і скільки буде чекати поки її проблеми вирішить хтось - ЗАЛЕЖИТЬ швидкість суспільних змін Більше взявших відповідальність - швидше зміни. 2 Станом на сьогодні Державу можна розділити на умовних три шари. Перший - ті хто в працездатному віці отримують доходи до 20 000 грн/місяць Цій групі НАЙЛЕГШЕ змінити СВОЄ ЖИТТЯ на краще. Але є два нюанси а - в цій групі десь 12 млн осіб б - вільних ніш на приблизно 2 млн осіб При чому - ВСІ необхідні ЗАКОНИ/УМОВИ для того щоб 2 млн як мінімум в два рази ПОКРАЩИЛИ свої доходи -вже створені. Але НІХТО крім членів ЦІЄЇ ГРУПИ не зможе нічого змінити в межах цієї групи. Тобто Якщо за 10 років 2 млн покращать свої доходи - то через 10 років покращиться можливості на наступних вершин Якщо за Два - то за два... і тільки після цього суспільство перейде на наступну сходинку розвитку і шари змінять свою кількість і всередині цих шарів зміняться важкість/легкість досягнення наступних вершин Другий шар - десь 2 млн осіб повністю залежить від того як швидко в першому шарі 2 млн покращать свої доходи в два рази. Як тільки це відбудеться(а точніше в процесі цього відбування) другий шар зможе на 30% покращити свої доходи Знову ж ніяких додаткових рішень від можновладців чи влади тут не потрібно, але при цьому можновладці проаналізувавши ЗМІНИ в ДРУГОМУ шарі - зможуть скоректувати Законодавство і привести його у відповідність до змін які відбулись Третій шар - десь 100 000 осіб, ці повністю залежать від можновладців... одночасно будучи тими хто цих можновлаців призначає. Ці змушені(зобовязані) щоб не відстати на все життя від Заходу - якось змінювати правила гри для СЕБЕ. Але знову ж нюанс Ця зміна правил не повинна створювати провалля між цим шаром і суспільством.
Тож, дурню, йди лісом.
Для того щоб зрозуміти де розумний а де дурень - треба просто проаналізувати що пишуть опоненти... Я привів - своє. Шукайте в ньому протиріччя.. А тепер подивимось на те що пише опонент
detroytred написав:От коли отакі Ірини та Наташі забезпечать своїми послугами не те що всіх ветеранів, а хоча б більшість, от тоді да -- це буде рішенням проблеми-то, які встають в суспільстві, країні.
А поки тільки рішення та дії можновладців-управлінців в країні можуть з цим впоратися.
Хтось бачить Логіку? Бо я бачу взаємовиключні твердження З одного боку МОЖНОВЛАДЦІ не створили умов для Іри і Наташі - і тому останні не можуть задовільнити БІЛЬШІСТЬ...
З другого боку
detroytred написав:Тим паче гранти їм хто надав-то, чудо ти горохове? Умови отримання грантів зробив хто? Можновладці-управлінці чи хто?
Можновладці СТВОРИЛИ умови для ІРИ і НАТАШІ виділивши гранти..., але останні не забезпечили більшість своїми послугами...
Так СТВОРИЛИ УМОВИ для ВСІХ ХТО ЗМІГ довести що він МОЖЕ чи створили КОРУПЦІЙНУ годівничку конкретно для НАТАШІ і ІРИ... Чи створили ЗАКОН по якому крім Наташі і Іри можуть користуватись інші.. але якраз те що а - грантів малувато(мало власного капіталу) б - ті хто дає свої гроші на гранти- дає тільки тим хто МОЖЕ ДОВЕСТИ що не пропє отримане..
А те що тих хто може довести мало -винуватий хто ? Можновладець?
тому ти не дурень ти клінічний де-Біл ( вибачайте за французський) Який в одному повідомленні робить взаємовиключні твердження і при цьому ще й хамить.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 10 лип, 2025 00:07, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:А прісутствующим одстрілюватись од неадекватного ботана?
Значит выпившую команию военнослужащих с оружием, которая затеяла драку, вы считаете адекватными ? О нарушении ими правил ТБ я даже не говорю. ) Концовка гулянки случайно не предусматривала перестрелку между членами компании ?
Banderlog написав:Бусифікований це значить, що він не згоден грати по правилам. І вважає що нічого нікому не должен крім своїх батьків. Так, він тверезий, вони пяні. Вони військовослужбовці йому безпосередньо не підпорядковані. Йому можно стріляти в приміщенні щоб прєсєчь драку?
Какие правила вы упоминаете - техники безопасности по обращению с оружием или некие негласные (вроде - не твое дело, не встревай) ? Вы точно знаете, что его обучили правилам ТБ и закрепили знания ? Если он забыл о них в стресовой ситуации ? Может к тому же он был старшим по званию ? Опыт у него нулевой. Мог бы выйти, сказав себе - да перестреляйте друг друга. За дверями генделика сделать попытку набрать полицию или комендатуру.
Banderlog написав:от якби рикошетом вбило того пораненого?
А какая реакция на события у пострадавшего ? Он поддерживает мое утверждение о необходимости соблюдения правил ТБ ?
Banderlog написав:Допустим ви сидите в посадці з озлобленими дядьками, які регулярно порушують техніку безпеки поводження зі зброєю. Ви їх начальник. Далі шо ? Ви їх з армії виженете? В тюрму посадите?
Вы не понимаете простую вещь. Правила для них самих. Почистит патроны или оружие бензинчиком. Или кинет по приколу в костерок патрончики. Дальше продолжать не буду. Потом минус один или более озлобленных.