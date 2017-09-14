Посмотрим, что будет с Шабуниным...
|
|
|
Додано: Пон 14 лип, 2025 09:07
Додано: Пон 14 лип, 2025 09:34
Метастазы полудохлой демпартии как щупальца недобитой гидры- они еле шевелятся в агонии, но пока ещё повсюду. Но тем хуже для них
Додано: Пон 14 лип, 2025 09:38
Чому внутрішні кризи б’ють по тилу сильніше за ракети
Коли в країні саботуються реформи і починаються політичні репресії, атакується та сама надія, яка тримає тил
Сергій Фурса
Коли крадуть надію…
Росіяни ніч за ніччю атакують міста України. Намагаючись вдарити не так по військових об'єктах, як по розуму українців. Викликати зневіру, яка має штовхати до капітуляції. Змусити людей бігти, не озираючись. Їхати з України і не повертатись. Вони не мають сили проломити фронт і тому атакую тил.
Сама собою така тактика ніколи не працювала. Ще з часів варварських бомбардувань Лондона Гітлером.
І з українцями не працює. Українці лишаються у своїй країні, навіть коли ворог намагається показати, що тут немає безпечних місць. Більшість лишається.
Але що тримає людей? Багато чого, насправді. Але для багатьох, особливо тих, хто може собі дозволити поїхати, – це надія. Надія, що коли війна закінчиться, вони житимуть у заможній європейській країні. Країні можливостей. Ця надія – великий фактор стійкості країни.
Ця надія живить українську економіку і суспільство. Стримає від відчаю молодих і не дуже молодих представників офісного пролетаріату, утримує в країні хлопчиків 15-16 років, чиї батьки вирішують не вивозити свою дитину, стимулює українських підприємців інвестувати. Ця надія тримає тил.
І раптом цю надію атакують зсередини. Коли в країні саботуються реформи й починаються політичні репресії, то удар іде не тільки по реформаторах і борцях з корупцією. Атакується та сама надія, яка тримає тил.
Хіба може ця надія вижити поряд із кроками, які ведуть до авторитаризму? Риторичне запитання.
Навіщо терпіти війну, якщо після неї ми станемо маленькою Росією?
Навіщо лишатись в країні, де не буде змін і де всі спроби вибудувати верховенство права саботуються?
Чи стане країна членом ЄС, якщо держава рухається до автократії? Чи будуть вибори після війни відкритими і чесними, коли зараз ми бачимо ганебні практики, наче списані з дій Путіна?
І ці запитання, ці кляті запитання. Питання, що руйнують надію. Вичавлюють її навіть із затятих оптимістів.
Всі ці запитання з'являються в головах людей. І велика частина відповідей може змусити людей зневіритись і поїхати. Ефективніше, ніж "шахедні" атаки.
Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці. І дуже не хочеться, щоб у них вдалось. І надія, що вони отямляться, ще не вмерла. Надія, що хтось важливий з ЄС зателефонує і скаже "так не можна" – і скаже це таким тоном, що буде зрозуміло, що не можна. Ця надія ще жива. Вона ж помирає останньою…
Додано: Пон 14 лип, 2025 09:45
1 Я ділюсь 30-річним досвідом
2 Добрий він чи поганий, підходять такі алгоритми дій чи ні, буде людина ознайомившись з цим досвідом так робити чи модернізує його під себе( або повністю відкине) -кожен вирішить сам для себе.
Тобто для тих хто збирається рухатись в тому ж напрямку в якому я почав рух 30 років тому - це корисно.
Дуже зручно подивитись хто і де набив шишки і обійти ці місця.
А чим ділишся ти?
Досвідом читання книжок?
Так книжки треба читати..
а далі то що?
Фонтануєш трьома прізвищами... - так в мене кількість цих прізвищ більша, бо я по роду діяльності деколи ЗМУШЕНИЙ був почитувати теоретиків 19-го століття бо якраз їх праці відповідали тій каші в головах , яку намішав совок українському суспільству.
Тому
Досвід практика каже
Перше - розділи проблему на три частини
Сьогоднішню - вона на тебе впливає найсильніше
Завтрішню - ти ж маєш уявляти куди йдеш , а тому можеш припустити що тебе чекає
Вчорашню - ця проблема виникла з тих помилок які ти вже накоїв і заважає тобі рухатись...
найменше ресурсів( якщо ти звичайно рухався поступово а не кидався з крайнощі в крайність під впливом різних авантюристичних теорій) - забирає вчорашня проблема, бо тобі треба просто мінімізувати її вплив( як правило вирішити повністю те що було - практично не можливо , можна мінімізувати)
Трошки більше тресурсів забирає ЗАВТРІШНЯ... бо реальних проблем ще немає , але віртуальних вже можна було намалювати десяток
Максимальну кількість ресурсів відбирає СЬОГОДЕННА.. бо це ресурси які ти ПОВИНЕН витратити на мінімізацію вчорашньої , закласти підвалини для вирішення майбутньої і ЖИТИ СЬОГОДНІ...
Так от
те що ти робиш - це ЗАВАЖАЄШ ЖИТИ СЬОГОДНІ тим хто ще не визначився куди їм
до розумних
чи до красивих.
Додано: Пон 14 лип, 2025 09:54
Тамагавки?
Додано: Пон 14 лип, 2025 09:58
Да ділись собі до схочу. Втисячне тобі вказую - ділись до схочу.
От тільки ти не стільки ділишся, а більше лізеш до мене та інших зі своєю місією та вказівками, що робити згідно твоїх хатєлок.
Не бреши. Підростаюче покоління тут і то з натягом - ота блондинка. Яка сама тобі поради дасть.
Не єралаш. Заважати жити отим я апріорі не можу...
А три прізвища - це в якості собіратєльних образів дійсно фахівців практиків реформаторів. В противагу тобі відсеб'ятиннику місіонеру теоретику по питанню розвитку-реформування країн.
Тобто що не візьми, ти всюди, м'яко кажучи, перекрутив.
Додано: Пон 14 лип, 2025 10:06
Ті гидоти, що ви Хеnon , писали на адресу Трампа та його адміністрації, достеменно зафіксовані і надійно зберігаються на серверах в США. Вам доведеться за це відповісти
Додано: Пон 14 лип, 2025 10:10
*Келлог уже в Киеве... его лично встретил Ермак.
«На этой неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке. Информация будет полной. Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать для принуждения России к миру», - заявил Зеленский.
Трамп: "Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит"...
Axios: Путин предупредил Трампа, что в следующие 60 дней планирует наступление на востоке Украины...
Трамп объявит новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать в себя наступательное оружие... это станет существенным сдвигом...
Трамп заявил, что пришлет Украине комплексы Patriot, заявив, что они необходимы Киеву, ведь правитель России Владимир Путин "хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит"...
Послы ЕС находятся на этапе согласования 18-го пакета санкций против России, включающего снижение предельной цены на российскую нефть - около 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены...
Грэм: "Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов: европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как Бессент (МинФин) настаивает на более радикальных мерах"...* (С)
__________________________________
На іншій стороні:
*Лавров встретился с главой МИД Китая: договорились вместе реагировать на вызовы меняющегося мира...* (С)
Додано: Пон 14 лип, 2025 10:27
То что видно сейчас - США отчаялись перетянуть рф на "полюс добра" видя что никакие уступки неспособны оторвать Москву от Китая. Поэтому решили хлопнуть дверью. Дать оружие, закономерно получить новые уровни эскалации вплоть до ядерной, так что даже КНР придётся экстренно отреагировать, и заморозить по корейскому сценарию, рпв по лбз на тот момент, фактически План Келлога. Ну США получат синицу - остатки Украины и уважения со стороны клиентов , вместо журавля-россии
Додано: Пон 14 лип, 2025 10:38
|