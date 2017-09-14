detroytred написав:Суто хто і від чого відмовлявся: *Як повідомили джерела, близькі до перемовин, зниження статусу американської делегації відбулося після того, як Україна підготувала окремий документ для європейських партнерів. У ньому Київ чітко зафіксував: жодні територіальні питання не обговорюватимуться до моменту повного і безумовного припинення вогню. Це викликало роздратування у Вашингтоні – американська сторона вважала, що українська позиція ускладнює досягнуті раніше домовленості з Росією.
Якби це було так, то ми могли б забути про американську зброю. Але поки що повернули байденівські поставки, говорять про нові через НАТО...
sashaqbl написав:.......... З першим не погоджуся. Ціна людського життя в РФ є. Вона близько 20-40 тис. $ при теперішньому курсі. ........
Точнее, 2-4 млн. руб.
А яка різниця? Якби фубль був повністю автономним як доларі і економіка закольцована як в США - то тоді девальвація до інших валют слабо погіршує життя населення ( бо девальвація одночасно з погіршенням імпорту створює покращення експорту) А так як в педерації експорт це енергоносії+трошки зернових... То девальвація фубля-це тотальне погіршення життя.
ЛАД написав:А, вообще, цифру "100 млрд. в кишенях" слышу уже лет 20, если не больше.
Як правило істина посередині.... з певними уточненнями Перше - я погоджусь про 100 млрд , але при цьому уточню що на моє ІМХО 90 млрд- знаходиться в руках 1 млн населення... Інших 10 млрд в руках остальних 40 млн населення (250 доларів на особу )
это что-то принципиально меняет? - в вопросе "как бы державе свои загребущие туда запустить?"
detroytred написав:Суто хто і від чого відмовлявся: *Як повідомили джерела, близькі до перемовин, зниження статусу американської делегації відбулося після того, як Україна підготувала окремий документ для європейських партнерів. У ньому Київ чітко зафіксував: жодні територіальні питання не обговорюватимуться до моменту повного і безумовного припинення вогню. Це викликало роздратування у Вашингтоні – американська сторона вважала, що українська позиція ускладнює досягнуті раніше домовленості з Росією.
Якби це було так, то ми могли б забути про американську зброю. Але поки що повернули байденівські поставки, говорять про нові через НАТО...
В сенсі?
Не бачу ніякого зв'язку. Трамп отримав півруки. На свій план. Чітко та твердо. Від європейців, Лондона та Зе. І остаточно відмовився від цієї особистої амбіції по плану миру.
Відтоді він чітко прямує в лижню. Байден ще миротворцем буде на його фоні... Тим паче, що Трамп все ж таки отримав дуже важливе --- американська зброя для України тепер буде за рахунок Європи.
Імхо. Коли Зе відхилив план Трампа, то Трамп шампанське налив.. Бо відпала необхідність прочавлювати остаточно свій!! план пу. Трамп грав, грає в безпрограшні ігри.
budivelnik написав:А так як в педерації експорт це енергоносії+трошки зернових... То девальвація фубля-це тотальне погіршення життя.
Проблема в тому, що, як слушно зауважив ЛАД, нема механізмів перетворення "тотального погіршення життя" в "зміну влади". Тобто є один, "бєссмислєнний і бєспащадний русскій бунт", але я його не проглядаю в найближчій перспективі.
sashaqbl написав:.......... З першим не погоджуся. Ціна людського життя в РФ є. Вона близько 20-40 тис. $ при теперішньому курсі. ........
Точнее, 2-4 млн. руб.
А яка різниця? Якби фубль був повністю автономним як доларі і економіка закольцована як в США - то тоді девальвація до інших валют слабо погіршує життя населення ( бо девальвація одночасно з погіршенням імпорту створює покращення експорту) А так як в педерації експорт це енергоносії+трошки зернових... То девальвація фубля-це тотальне погіршення життя.
Разница в том, что рубли можно и напечатать. А "погіршення життя" то таке. Ну погіршиться. Но вряд ли тотально.