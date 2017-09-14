budivelnik написав:Без проблем... От тільки нюанс В мене на гуртовні -від 1,5 до 10% знижки....
Супер! -- а на цену в чеке это как влияет? — если с ближайшей Форой/АТБ сравнивать.
Навіщо мені дивитись на ціни АТБ/Фори( у Львові її немає) ? В них прямі замовлення з заводів і обєми продажу разів в 100 більше ніж в мене... ... Ціну поставив... а там хай ПОКУПЕЦЬ вирішує де йому краще що купувати. І покупець вирішує...
ОК: Сильпо/Варус (что у вас там есть)? "Навіщо мені дивитись"? -- так а нафига ты ту мегаскидку упоминал? -- мегаэффективность "бизнеса" показать?
Да, и это _единственная_ причина, по которой я прямо в глаза не называю таких "ларечников" - барыгами: все происходит (пусть и по причине лени/неинформированности) по взаимосогласию.
Но тут мы снова возвращаемся к началу: жонглирование терминологией и "СТВОРЫВ" добавочную стоимость.
fox767676 написав:Зеленский это как раз квинтесенция Майдана, но под криворожским соусом. Баба Параска - > проколомойский квнщик Парасюк -> проколомойский квнщик Зеленский
Скоріше антимайдана.
вопрос что первично технология или вектор по технологии 100% римейк - "я парень из народа, нельзя позволить системным политикам рещать за нашей спиной" . карабас - барабас один и тот же. последствия схожи.
путин намерен продолжать боевые действия в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, несмотря на угрозы Дональда Трампа ужесточить санкции, а его территориальные требования могут расшириться по мере продвижения российских войск, сообщили три источника, близких к кремлю.
путин считает, что экономика и вооруженные силы россии достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада, сообщили источники.