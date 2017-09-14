Также Зеленский сообщил, что В 1992 году у Украины было 225 систем ПВО, а в 2019 — всего лишь 60. По его словам, большинство систем ПВО «куда-то делись»…

Насколько я могу судить, куда они “делись” - все прекрасно знают. Система ПВО - это ведь не бутылка кока-колы и не пачка сигарет. Даже проданный автомобиль можно найти. У него есть серийный номер, он находится на гарантийном и постгарантийном обслуживании, он зарегистрирован в соответствующих органах полиции и т.д. Чего уж говорить о системах ПВО. Они все наперечет и вся их “история жизни” хорошо известна.

Приведу только один пример. (Эту историю рассказал в одном из интервью бывший министр обороны Украины Гриценко). в 2006 году Украина продала ЗРК С-300 неизвестной компании на 1,5 млн. долларов. И вскоре этот же комплекс был куплен Казахстаном у посредника за 25 млн. долларов. Вот такой бизнес… Так что тут никаких секретов нет. Все как на ладони…

Кстати в 2020 году (уже при Зеленском) Украина продала в США (!) три ЗРК С-300. В том же году она продала Турции шесть ЗРК С-125 (“Печора”). Так что и тут нет никаких неясностей… Вот куда “делись” украинские системы ПВО… Это вся информация есть в открытой печати. Это я вам не государственную тайну открываю…Просто берешь Chat GPT и задаешь вопрос…