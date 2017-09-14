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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14445144461444714448
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 17:45

  pesikot написав:
  whois2010 написав:
  pesikot написав:Вони ж пишуть теж саме - мы отдали много украинцев, а получили мало своих. Это говорит о том, что у нас патерь почти нет

При цьому, намагаються за українців видати "сваіх"

позиція укрвлади зараз на шпагаті: більшу кількість тіл загиблих росіяни передають через постійну окупацію, коли ЗСУ, відступаючи, не має можливості евакуювати загиблих та поранених. Але ж по зелемарафону такого не можна казати. Тому швиденько винайшли легенду про "віддають русаків під виглядом воїнів ЗСУ".
Пепсікот, ну реально якщо в 1000 воїнів ЗСУ підсунули 10 орків, то це на межі статистичної помилки


Какая разница чьи тела ? Главное, что тысяча )

Статистическая ошибка, случайно своих подсунули ... так всегда бывает ... перепутали ...

Номерные отжигают

PS. Кстати, как там твой биток из Америки ? проблем не доставляет ?
то скільки там наших трупів було? Тільки російсьі опізнали і порахували? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 17:46

  Banderlog написав:Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )

Бугага, хтось вірить, що він не знає Латиніну? )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 17:54

  unicdima написав:
  Schmit написав:Ну от.

Тупень, що от?
Кожна нормальна компанія вкладає кошти в розширення потужностей, особливо коли такий великий контракт світить, бо інакше їм його мінімум 5 років треба було робити.
ціна 100+ світилася ще до цього контракту.

Подивився статтю, що ж то за дрони по такій ціні.
Нє, ну ти порівняв ФПВ варіант і ці реактивні, по суті не дрони, а ракети.
У приведеному мною вище відео мова йшла зовсім про інші, значно дешевші проекти, які проігнорувала зевлада з 2022 року.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 17:59

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:Ну от.

Тупень, що от?
Кожна нормальна компанія вкладає кошти в розширення потужностей, особливо коли такий великий контракт світить, бо інакше їм його мінімум 5 років треба було робити.
ціна 100+ світилася ще до цього контракту.

Подивився статтю, що ж то за дрони по такій ціні.
Нє, ну ти порівняв ФПВ варіант і ці реактивні, по суті не дрони, а ракети.
У приведеному мною вище відео мова йшла зовсім про інші, значно дешевші проекти, які проігнорувала зевлада з 2022 року.

у фпв поки великі проблеми по перехопленню таких цілей, я вже це писав, тому американці і планують закупити 6тис Койотів.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 17:59

  unicdima написав:
  Schmit написав:Ну от.

Кожна нормальна компанія вкладає кошти в розширення потужностей, особливо коли такий великий контракт світить, бо інакше їм його мінімум 5 років треба було робити.
ціна 100+ світилася ще до цього контракту.

Оно-то да. Но если, например, 90% суммы идет на "в розширення потужностей" -- цена единицы продукции не совсем по формуле "сумма контракта поделить на штуки" считается.

Та не светилась та цена нигде: эти "койот 2с" в первый (и последний) раз в этой новости про гос-заказ засветились. Такое ощущение, что это вообще тестовая разработка пробной партии...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:00

  unicdima написав:
  Banderlog написав:Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )

Бугага, хтось вірить, що він не знає Латиніну? )))

Якщо тобі інтересно то я скажу кого раніше дивився. Джангірова. Зараз ці всі експерти ламаного гроша не варті кругом телемарафон. Діпстейт, в телеграмі читаю і реальну війну, серед російських запорожский фронт, і 2 майора гортаю. Я поняття не маю ні хто латиніна чи хто шабунін і ще ціла купа "експертів" яких ви тут дивитесь
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:20

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Letusrock написав:-----------------------------

мотивация 80 левела
❗️Строків служби не буде: військові повернуться додому лише після перемоги, — Зеленський
Від душі додав мотивації діючим військовим та потенційним клієнтам бусиків

То було понятно і раніше. Но зараз він вже і не намагається брехати.
Рішив значить закручувати гайки ...
Сомневаюсь, что получится.
Гаечный ключ слабоват.

А я не сумніваюсь.
Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:44

  Banderlog написав:
  unicdima написав:
  Banderlog написав:Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )

Бугага, хтось вірить, що він не знає Латиніну? )))

Якщо тобі інтересно то я скажу кого раніше дивився. Джангірова. Зараз ці всі експерти ламаного гроша не варті кругом телемарафон. Діпстейт, в телеграмі читаю і реальну війну, серед російських запорожский фронт, і 2 майора гортаю. Я поняття не маю ні хто латиніна чи хто шабунін і ще ціла купа "експертів" яких ви тут дивитесь


гундяэва слухав? знаєш хто це?
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:48

  _hunter написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:Ну от.

Кожна нормальна компанія вкладає кошти в розширення потужностей, особливо коли такий великий контракт світить, бо інакше їм його мінімум 5 років треба було робити.
ціна 100+ світилася ще до цього контракту.

Оно-то да. Но если, например, 90% суммы идет на "в розширення потужностей" -- цена единицы продукции не совсем по формуле "сумма контракта поделить на штуки" считается.

Та не светилась та цена нигде: эти "койот 2с" в первый (и последний) раз в этой новости про гос-заказ засветились. Такое ощущение, что это вообще тестовая разработка пробной партии...

економічна школа будівельника
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 19:09

  Banderlog написав:
  unicdima написав:
  Banderlog написав:Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )

Бугага, хтось вірить, що він не знає Латиніну? )))

Якщо тобі інтересно то я скажу кого раніше дивився. Джангірова. Зараз ці всі експерти ламаного гроша не варті кругом телемарафон. Діпстейт, в телеграмі читаю і реальну війну, серед російських запорожский фронт, і 2 майора гортаю. Я поняття не маю ні хто латиніна чи хто шабунін і ще ціла купа "експертів" яких ви тут дивитесь

дай будь-ласка в приват посилання , бо те що сам знайшов якесь дуже поверхнево гівнисте
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