RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14455144561445714458>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:07

  flyman написав:
  Banderlog написав: Лише розводять лохів

лох не мамонт
не мамонт но теж мутує, любителям історії крім другої світової радив б почитати про першу світову. :wink: і про жовтневу революцію, і про то як до влади прийшли гітлер і мусоліні. Тоді також думали що військові лохи. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:51

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:тільки тоді ще щось блеяла верхівка про сроки демобілізації


Про демобілізацію блеяли саме ти і Долярчик
Зараз приписуєте владі власні фантазії

Я писав, що цього не буде, поки не закінчиться війна

1941-1946 роки тобі історія

PS. Ти "видатний" хлоп, нічого не вивчав, нічого не читав, але завжди маєшь власну думку, з кожного питання.

Специалист широкого профиля )

Так от шо я тобі скажу, хлопе, як ви до нас так і ми будем з вами))) ми тут також не лохи.


"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ

Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій

Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )

Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )

PS. Ще, двадцятка(чи шістка) ти православна, Євангіліє почитай. Нарешті
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11632
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:10

  pesikot написав:
"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ

Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій

Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )

Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )
ти довбанувся з дуба? Вона не схотіла виїхати зі мною з дітьми. Все.
Пускати мене вона нікуди не може і грошей я їй даю тільки на харчі, ну іще платю за комунальні. Про те скільки я заробляю і скільки є, вона може лиш догадуватись.
Ще бракувало жінку до грошей допускати...) для особо одарьонних серед нєдоразвітих, я можу собі дозволити вже взагалі нічого не получати. З моїми витратами мені вистачить. При самих оптимістичних планах на дожитіє.
Сам вивчай історію. Як таким патріотам як ти після першої світової штиками кишки випускали :lol: може задумаєшся.
Воно вам в плюс не піде, те що я зараз передумав йти в сзч.
Я вам патріотам навоюю...)))
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:13

Сьогодні провідне видання Financial Times опублікувало статт

Сьогодні провідне видання Financial Times опублікувало статтю ...

Один з європейських дипломатів заявив виданню: «Здається, на Банковій вважають, що Захід, особливо США, змістив фокус. Що верховенство права та належне врядування більше не мають такого значення».
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40106
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2846 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:14

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ

Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій

Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )

Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )
ти довбанувся з дуба?
.........

Интересно выглядит, когда человек с дивана в глубоком тылу рисует перспективы человеку на фронте, сколько лет ему ещё воевать. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35310
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4855 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:44

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ

Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій

Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )

Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )
ти довбанувся з дуба?
.........

Интересно выглядит, когда человек с дивана в глубоком тылу рисует перспективы человеку на фронте, сколько лет ему ещё воевать. :mrgreen:
тут діло не в особистому. При всій повазі до Успіху я не він, не бачу смислу агітувати ні шамана з псом ні сина флер. :lol:
Я говорю про загальний дух на фронті. Даж мобілізовані полковники недовольні заявами черчіля.
Хоть вони вертіти армійським механізмом вміють...
я теж далеко не така жертва яким кітпес мене уявляє)
вчусь бистро, кадрові вже не вірізняють, що піджак.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:58

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ

Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій

Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )

Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )
ти довбанувся з дуба?
.........

Интересно выглядит, когда человек с дивана в глубоком тылу рисует перспективы человеку на фронте, сколько лет ему ещё воевать. :mrgreen:

ЛАД, Banderlog давно не на фронте, он давно в глубоком тылу

ЛАД, это когда мой город стал в глубоком тылу ?
Напиши, я почитаю

Но ЧСХ, парторг и святоша слились в одно единое )
Как и было в СССР )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11632
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:36

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:...........
Интересно выглядит, когда человек с дивана в глубоком тылу рисует перспективы человеку на фронте, сколько лет ему ещё воевать. :mrgreen:
тут діло не в особистому. При всій повазі до Успіху я не він, не бачу смислу агітувати ні шамана з псом ні сина флер. :lol:
Да я понимаю.
Но всё равно интересно.

вчусь бистро, кадрові вже не вірізняють, що піджак.
Это тоже понятно. У нормального человека это получается достаточно быстро.
Это, кстати, к разговору об "удобных" на параллельной ветке.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35310
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4855 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 00:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Як писав будівельник, але комусь сподобалось жати жалобу, 0.3% воює.
цікаво
як довго любитель лайна буде привязувати свою брехню до мене?

Будівельник писав - 3% воює....(40 000 000 * 3%=1 200 000)
0,3% - це придумала лайномуха.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26613
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 00:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо ключовими є -- примушування; вироблення (іншого) людства; (іншої) епохи.

Методи вироблювання з ухилянтів (боягузів та ждунів) козаків((
Я ж казав
Головною ознакою совковості - є переконання що найшвидшим і найправильнішим варіантом швидкого досягнення мети - є примус...
Наш теоретик всмоктавши отруту совка - так і не отримав протиотруту у вигляді інструмент - мотивація..

І так і не навчився розуміти , що примус
а - потребує дуже великих витрат ресурсу
б- знищує людину як особистість...

Тому моє йому послання.
Якщо людину треба знищити (влаштувати голодомор) для того щоб Держава пройшла 5 років розвитку за 3... - то це совкова маячня.
Бо виграш(програш) для Держави в якої тривалість існування виражається сотнями років не йде ні в яке порівняння з життям людини яка повинна 100% свого життя мучитись щоб держава пришвидшилась на 0,1-1% часу свого існування.

От і виходить
Якщо люди живуть так як хочуть жити і тільки 5% САМОСТІЙНО і без примусу міняючи своє життя-міняють життя Держави- так повільно ,- то це для ЛЮДЕЙ в рази краще ніж ломати їх як це робили комуняки чи совки.

Тому моя теза про те що
КОЖЕН може покращити своє життя, але НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ його покращувати заради інших
і є головним принципом майбутнього співіснування громадян і Держави.
Держава для людей а не люди для Держави...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26613
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14455144561445714458>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 106563
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 286488
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 947822
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14536)
19.07.2025 01:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.