Додано: Суб 19 лип, 2025 00:12

detroytred написав: Бо ключовими є -- примушування; вироблення (іншого) людства; (іншої) епохи.



Методи вироблювання з ухилянтів (боягузів та ждунів) козаків(( Бо ключовими є -- примушування; вироблення (іншого) людства; (іншої) епохи.Методи вироблювання з ухилянтів (боягузів та ждунів) козаків((

Я ж казавГоловною ознакою совковості - є переконання що найшвидшим і найправильнішим варіантом швидкого досягнення мети - є примус...Наш теоретик всмоктавши отруту совка - так і не отримав протиотруту у вигляді інструмент - мотивація..І так і не навчився розуміти , що примуса - потребує дуже великих витрат ресурсуб- знищує людину як особистість...Тому моє йому послання.Якщо людину треба знищити (влаштувати голодомор) для того щоб Держава пройшла 5 років розвитку за 3... - то це совкова маячня.Бо виграш(програш) для Держави в якої тривалість існування виражається сотнями років не йде ні в яке порівняння з життям людини яка повинна 100% свого життя мучитись щоб держава пришвидшилась на 0,1-1% часу свого існування.От і виходитьЯкщо люди живуть так як хочуть жити і тільки 5% САМОСТІЙНО і без примусу міняючи своє життя-міняють життя Держави- так повільно ,- то це для ЛЮДЕЙ в рази краще ніж ломати їх як це робили комуняки чи совки.Тому моя теза про те щоКОЖЕН може покращити своє життя, але НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ його покращувати заради іншихі є головним принципом майбутнього співіснування громадян і Держави.Держава для людей а не люди для Держави...