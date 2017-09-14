Я так і кажу, що фейки навколо! І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!)) Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ!
Shaman написав:........ ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було. мешканцям Квебеку освіта французькою не заважає працювати в іншій Канаді та в США (за потреби).
Не знаю, как это организовано в Квебеке. И как и что там перекладають. Возможно, просто завозят из Франции. И вы тоже не знаете. Поэтому не будем обсуждать.
й Індія брехливий приклад. а ну назвіть державну мову індії? не можете, бо їх там основних десятки, а взагалі сотні? тому так, англійська, яка дозволяє спілкуватися між собою. як й російська в срср. а в Україні не потрібна додаткова мова - для спілкування у межах держави достатньо української. й освіта англійською для перспектив. де зараз потрібна російська мова для кар'єрних перспектив? в якій країні? це до питання вивчення російської...
Нравится мне слово "брехливий"... То, может, вы перестанете брехати и щеголять незнанием:
Хинди, самый распространённый в Индии язык[103], является официальным языком правительства Индии[104]. Английский язык, широко используемый в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»[105]; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем.
ЛАД написав:.......... Тем не менее, у нас все после школы свободно говорили по-украински. Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.
оце явне перебільшення. максимум більш-менш розуміли українську. я якраз вчився в російськомовних й школа, й універ. вільне спілкування - це я зміг лише після війни, коли доклав зусиль. й це ще я читав багато, в тому числі українською під час школи. а так навіть потім були моменти, коли я помічав, що навіть читати українською щось в інеті мені важче - й я свідомо читав саме українською, й роками за можливості купував саме українські переклади - й до 2014 року це ще була проблема - переважали російські переклади.
Может, вы просто плохо учились? Многие и таблицу умножения после школы не знают. "вільне спілкування - це я зміг лише після війни" - после какой?
тому багато хто тут не пише українською через банальну причину - рівень володіння не дозволяє - а прикладати зусилля - немає бажання. а комусь банально не дозволяє й рівень розвитку
Может, по этим же причинам и вы всё перекручиваете и не понимаете?
Shaman написав:............. а ви дійсно не розумієте, що оце мовне питання, національна ідентичність, диктатура та пожежа за вікном - вони безпосередньо пов'язані?
що в чиїсь хворобливій уяві питання, що українців не існує, помножене на те, що на Раші населення віддало право керувати державою купці підстаркуватих дідусів, які пограбували ту країну, - як наслідок маємо майже щоденний терор цивільного населення України - бо вони вирішили, що так можуть й нічого за це їм не буде?.. .......
Ну, конечно! И аншлюс, и захват Судетов исключительно ради "объединения немецкого народа" и заботы о "правах немцев".
Letusrock написав:Порівнювати міць репресивного апарата тепер і за часи яника то просто цирк. Зараз у нас викрадання цивільних як державна політика, конституція на паузі, парламент це просто фікція, опозиції не існує в принципі
Саме ти часи Яника описав )
Letusrock написав:поліцаї покривають порушення закону проти цівільних (або навіть виступають в ролі співучасників)
Наведи приклади ...
Бо чомусь, навіть в твоїх цитатах "по матеріалам судового засідання"
Letusrock написав:, побори бізнесу на користь тцк, попереду перспектива як мінімум 15 річного правління Зе.
Фантастика на третій полиці ...
Letusrock написав:"жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом" - стосовно цього, по перше - є хоч ОДИН приклад бусифікації у рф, у відповідь на наших сотню в день? По друге, у жителів ОРЛДЛО було достатньо часу щоб визначитись і поїхати куди забажаєш. Тобі не приходить в голову що з ОРЛДЛО воюють ті хто плюс/мінус не проти воювати + ідейні + за гроші?
Як тебе понесло ... а тобі відомо, що між ОРДЛО та Росією досі кордон, досі пропускні пункти ...
Letusrock написав:І логіка з Білорусю в тебе хромає на дві ноги, чомусь не видно щоб їх буряти ловили і відправляли штурмувати Варшаву.