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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14495144961449714498
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:49

  Banderlog написав:вважай що я став кадровим :lol:

В даному випадку точніше буде - непересічним.
Або банально випало в лотерею отака посада.

Призвані бувші кадрові сослуживці зараз пашуть 24\7. Чому? Бо молоді (згуртовані діючою службою між собою вже все поділили...), а ними, як врємєнщиками)), затикають всі некошерні посади.
Саме прикольне пояснення на питання: "якого хєра мене, старого пенса, на оце, а не отого молодого кабанця, якому потрібно ж рости по службовій драбині та далі служити?"
Від г-ла було: "так він же не потягне. А у вас я впевнений".

Як результат: молодий кабанець балдіє..., а отой старий тягне.
Потім по закінченні отримає копняка, а молодий піде вище і пофіг буде, що не тягне.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:55

  pesikot написав:Тому що, потрібно бути чоловіком.
Подумав, зважив, ще раз подумав, ще раз зважив, сказав - зробив

А оце, сказав - і не зробив
Тебе ж за язик ніхто не тягнув, сам сказав ... і не зробив

То так, я буду з цього ржати )

Це ти про себе?
Як сказав, що буде повномасштабка, то станемо з ... спина до спини на захист.

Від ржачу та тертя спинами ще не зомлів?
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:06

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств.

Але жити на подачку в 20000 грн(еквівалент 500 євро) і заявляти дасьте 10 000 баксів - подумаю

Я уже не помню, кто эту утку запустил (тот старый маразматик со справкой?), но сейчас - просто идеальный индикатор для подсветки неадекватов, которые даже в азы факт-чекинга не умеют. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:11

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств.

Але жити на подачку в 20000 грн(еквівалент 500 євро) і заявляти дасьте 10 000 баксів - подумаю

Я уже не помню, кто эту утку запустил (тот старый маразматик со справкой?), но сейчас - просто идеальный индикатор для подсветки неадекватов, которые даже в азы факт-чекинга не умеют. :wink:

Это идеальный индикатор, что ты с 500 ойро слетел и теперь тебе нужно работать, а это и подтверждение диплома, и лицензии
Или туалеты убирать

До сьогодні, ти цим не переймався )
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 20:16

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Ви готові їх в обозі замінити? Чи знову «розбирають як пиріжки»? 😅

Я ж говорил, вроде: с теми ЗП - однозначно не готов.
Но на тыловые должности можно и Ж начать мобилизировать - за три-то года...

а якщо не готовий, то заткни пельку й не виступай з пропозиціями. твоє місце, як й всіх втікачів, десь там біля Раші...
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 20:24

pesikot
Номер і так був, але оце все під одним номером ? )

Заздрю твоїм здібностям купити конуру з великими проблемами
Я так дійсно не вмію )


Зараз глянув , тему, де як завжди всі мали вирішувати проблеми Долярека щодо вибору йому квартири під здачу , розпочато в січні 18 року. Це ж мабуть в 18 він і відніс гроші, які обпікали ляшку?
Ну так це 7р. І це не кінець ще.
Не дуже пристойно і не хочеться танцювати на його кістках, але незрозуміло який стосунок така інвестиція має до успішного успіху і подається як приклад для заздрощів з боку всього форуму до нашого інвештора.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 20:43

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Я ж говорил, вроде: с теми ЗП - однозначно не готов.
.....
А с какими "ЗП" готовы?

Честно? :roll:
На самом деле это краткий ответ, что бы не расписывать длинную простыню - которая ни на что не повлияет...
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств. А не как товарищ рассказывал: "пришла повестка - и он начал судорожно бегать" - что бы в пехоту не попасть...
Вот при всех этих вводных - я бы _подумал_ стоит ли в это все соваться...

Я не budivelnik, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю.
Лично мне не очень понятно.
Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. :)
Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?
ЛАД
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