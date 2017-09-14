Додано: Сер 23 лип, 2025 08:15

ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав: ..........

Лично мне не очень понятно.

Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше.

Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?

Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир? ..........Лично мне не очень понятно.Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше.Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?

Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо...

От текущей ЗП, естественно.

Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться.

Опять же, естественно - обе стороны. Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо...От текущей ЗП, естественно.Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться.Опять же, естественно - обе стороны.

Не знаю точно текущую зарплату рядового - то ли 30, то ли 40 тыс. (по-моему, зависит от рода войск).

Т.е. х2х2 = то ли 120, то ли 160 тыс. Не знаю точно текущую зарплату рядового - то ли 30, то ли 40 тыс. (по-моему, зависит от рода войск).Т.е. х2х2 = то ли 120, то ли 160 тыс.

хочете зайнятись аморальним ділом порахувати чужі гроші?Я теж таке люблю) з зятем я так розумію не спілкуєтесь про гроші?І так. Не то лі 30 то лі 40. 30 - 40 це вже офіцерські зарібки.В рядового -:20 тисяч це з премією.Сам оклад не памятаю. Ну мож в когось якісь є доплати десь + 2 тисячі.Потом в зоні бд є додаткова грошова винагорода + 30 т.На полігоні і поза зоною бд її нема, на больнічні і відпускні не враховується, кажуть що при пенсії теж. Тому грубо кажучи гарантована сума 47 тисяч.Тепер бойові де доплата + 100. Це вже не безумовно, просто за знаходження в зоні, а за успішне виконання бойового завдання, подобово. Всі 30 днів на позиціях можуть не тільки лиш всі, а мало хто може. Так щоб було предметно з 7 тисячної бригади на піхотних позиціях з пілотами і мінометниками одночасно за добу чоловік 500. Це при "чистій" штатній піхоті 4т чоловік.Да, є ще якесь забезпечення, снайпера , сапери, мед рота+ артилерійські дивізіони(в них там по ярчє, но точно не скажу не внікав)Грубо кажучи піхотинець-бойовик на руки має під 70 тисяч. І раз на півтори місяці- 2 місяці ще з 70.Є ще доплата за бойове управління + 50т вона платиться офіцерам безумовно як 30 т . Но положена не тіки лиш всім), начмед, начреб, начінженерної служби та офіцери всього тилового забезпечення мають доплату лиш плюс 30.Тому начальник служби пмм бригади, майор, маєОклад + премія десь 36 тисяч + додаткова винагорода 30 тисяч, разом десь тисяч 65. Все. Робота 7днів в тиждень на мінімум 14 годин в добу і не факт що в відпустку пустять, бо фігура ключова.Все більше ніяких ×3 × 4. Мародьорство, ворування тушонки, соляри і безплатне гвалтування гусей не рахуєм, мож рахувати ще поточні витрати на всяке забезпечення та комунальні і транспортні витрати. Скільки це не скажу, по різному.Середній заробіток зпопереднього місця роботи був до літа 22.P/s успіху коли рив окопи, платили на руки десь тисяч 46, при його прижимистості тисяч 42- 43, він міг відіслати додому , ну мож іще відро консерв і піввідра сосісок))))