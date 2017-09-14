Додано: Сер 23 лип, 2025 19:48

detroytred написав: Функція можновладцвв-еліт зробити сприятливі умови...

Щоб легше було багатіти... Функція можновладцвв-еліт зробити сприятливі умови...Щоб легше було багатіти...

Світовий досвід кажеЧим менше обмежень - тим легше багатіти...Тобто чим менше еліти чогось придумують - тим швидше населення буде багатіти..Але є ложка дьогтюПри такому варіанті росте РОЗРИВ між бідними і багатими.Тоді знайшли інший варіант, регуляторні закони...які регулюють розвиток таким чином щоб розрив між бідними і багатими не ріс...Тут вже виявилось що бочка дьогтю1 Якщо тормозити швидкість зверху...а - середня швидкість розвитку зменшується... до повної стагнації економіки і зупинки ростуб - чим сильніше обмежується різниця між бідними і багатими тим повільніше багатіють бідні.Тобто бідні в соціальносправедливій країні багатшають повільніше ніж бідні в ліберальній країні...І от ця різниця і перетворює всі твої знання і оповідання про можновладців на маячню , яка станом на сьогодні не має нічого спільного з тим що ти хочеш отриматищоб легше було багатіти...Більшість суспільства це люди яких виховували десятки років НЕНАВИДІТИ багатих.ТомуЩо має робити можновладець?Оптимально це плюнути на думку більшості і працювати над лібералізацією...Але тоді в демократичній країні знаходження при владі такого можновладця дико обмежено по часу. При цьому не важливо що він хотів..Якщо БІЛЬШІСТЬ проти - його зметуть.Оповідання про підняття цін на енергоресурси і про населення яке промовчало - в топку....Ціни на енергоносії в Україні яка їх імпортує ....дотовані за рахунок промисловості.Тобто можновладці прийняли проміжне рішення яке б могло хоч якось збалансувати економіку...але це проміжне рішення навіть близько не стояло з єдино вірним - підняття цін на енергоносії до світових.ТомуЗараз вже зявляються вчителі, яких вчили професори з совковим мишлення, але самі ці вчителі народжені за України...Через 30 років , ці вчителі будуть викладати своїм учням...ТомуПрофесор=100% совок -вчить студента (народженого за України) і це студент вже є тільки на 50% совкомКоли цей студент стане професором і буде вчити свого студента... от тільки той другий студент якого вчив напівсовок, але батьки якого совок не бачили... от тоді й прийдуть умови коли треба буде дошліфовувати..А зараз ми якщо розглядати в порівнянні з сільським господарствомна рівні- навчились вирощувати зернозавтра ми навчимось вирощувати більше ніж треба і нам потрібен буде вчитель який навчить з нього пекти хлібпіслязавтра в нас виявиться надлишок хліба і в нас зявиться вчитель який навчить пекти печивоІ ще після-після завтра отримавши в базі забагато печива нам потрібні будуть вчетелі які навчать пекти торти...Але всі ці умільці по хлібу/печиву/тортам - нафік не потрібні поки відсутній надлишок зерна.І от цей надлишок зерна і повинні зробити ті хто каже - РОБИ ЯК Я.