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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1454014541145421454314544 ... 14546>
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:59

  fler написав:
  fox767676 написав:рфія не копитнеться - в неї величезний простір для маневру.

Маневру під Китай. Рекомендую почитати: https://t.me/vert_i_call/22896

  fox767676 написав:.. модель УРСР 1961-1991 була більш-менш збалансованою у порівняннні з тим що зараз...

Вспомнила баба, коли дівкою була.. Забудьте про модель УРСР, її відновити неможливо та не потрібно. Реалії надто змінилися.

Умнічка 👍🏻
Вже близько до "реалій на землі", "забудьте про кордони 1991"
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:03

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Не важко допетрити, що після трупів берез-чаплиг неодмінно будуть сотні тисяч трупів звичайних пересічних.


Ви якось не помітили що вже "сотні тисяч трупів звичайних пересічних"
І міліони скалічених життів
Потрібно прсто трохи привести у відповідність

Цілком згоден і передбачав цей аргумент.
Але тут суто моє бачення проти вашого - я гадаю, що трупів за іщейних буде ще більше; ви - навпаки.
Перевірити може тільки реалізація вашого варіанту.

Я посилаюсь на історичні події -- найбільше жертв саме при ідейній боротьбі. Будь-яка ідейна боротьба залюбки використовує - "ми за ціной нє постоїм".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:07

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Не важко допетрити, що після трупів берез-чаплиг неодмінно будуть сотні тисяч трупів звичайних пересічних.


Ви якось не помітили що вже "сотні тисяч трупів звичайних пересічних"
І міліони скалічених життів
Потрібно прсто трохи привести у відповідність

Цілком згоден і передбачав цей аргумент.
Але тут суто моє бачення проти вашого - я гадаю, що трупів за іщейних буде ще більше; ви - навпаки.
Перевірити може тільки реалізація вашого варіанту.

Я посилаюсь на історичні події -- найбільше жертв саме при ідейній боротьбі. Будь-яка ідейна боротьба залюбки використовує - "ми за ціной нє постоїм".


я не про ідейну боротьбу , а якраз про точкову "асасінацію" , зазвичай вона не викликає якихось додаткових бурліннь, а навпаки, заспокоює суспільство
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:12

  fox767676 написав:
  fler написав:
  fox767676 написав:рфія не копитнеться - в неї величезний простір для маневру.

Маневру під Китай. Рекомендую почитати: https://t.me/vert_i_call/22896


На жаль, так це і є теж шириною маневру.
Україні-то ну ні на йоту не легше буде від отакого маневру рфії під Китай.

А:
*Вывод статьи: Китай не заинтересован в победе Украины.
Он не хочет мира, при котором Россия проиграет. Идеальный сценарий для Пекина — затяжная изнуряющая война, которая ослабляет и Запад, и Россию, и даёт Китаю шанс усилить своё влияние в мире*
Аналогічна стратегія (лише послабити рфію, але не настільки, аби вона дуже сильно лягла під Китай) цілком може бути і в Заходу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:16

  fox767676 написав:я не про ідейну боротьбу , а якраз про точкову "асасінацію" , зазвичай вона не викликає якихось додаткових бурліннь, а навпаки, заспокоює суспільство

Так тоді і результат буде точковий.
В принципі той же Чаплига прямо визнає, що його вплив мізерний..
(Аналогічно й усіх інших - березів, балашових і т.д.).

А от випустити джина легко...
Тільки потім він може з точкового перерости в масового. Спокуси.

Хоча...
Я чудово розумію невідворотнє --- коли нема-закінчаться гроші, то неодмінно прийдуть до спирання на ідеї.
Тупічок-с.
Тому залишається тільки віра(( в занепад оркії.

До речі, те, що там відбувається з отим Поповим, свідчить -- є башти, є. І гепнутися може оркія запросто.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:26

Що буде з нашою армією найближчі роки? Порахуємо і оцінимо

1. Які цифри озвучено?

Як стверджує Роман Костенко, народний депутат з оборонного комітету, Україна мобілізовує 30 тисяч щомісяця.

"Офіційне", тобто зареєстроване правоохоронцями СЗЧ становить близько 16-19 тисяч. З них, знову-таки, за даними Офісу Генпрокурора, дуже незначний відсоток повертається через механізми "амністії".

Офіційний, тобто озвучений Президентом темп втрат — незрозумілий, тому що Зеленський згадав тільки загиблих, а полонених і безвісти зниклих (нині основна стаття безповоротних втрат на полі бою) — не назвав. Оціночний темп втрат за джерелами західної преси (Економіста, WSJ, Spiegel) – 5-8 тисяч на місяць. Сюди можна приплюсувати стільки ж важких поранених, котрі надовго або назавжди вибудуть зі строю.

Таким чином, якщо дивитися на такі цифри, кількісний склад української армії мав би або трохи зростати, або трохи спадати помісячно.

2. Що в реальності?

Мобілізація 30 тисяч, цілком ймовірно, відбувається далеко не кожного місяця, і, цілком можливо, що навіть 20 тисяч є досить успішним показником.

Величину втрат на полі бою, вказану в іноземних джерелах, можна поки залишити як є.

А от показник у 19 тисяч дезертирів і тих, хто самовільно залишили частину — однозначно занижений. Продовжуються практики, котрі перешкоджають оцінити більш повно це явище. По-перше, через велику кількість непотрібної паперової тяганини військові частини не можуть оформити усі випадки СЗЧ, котрі у них мали місце, а відтак не можуть належним чином сформувати повідомлення для правоохоронців. По-друге, навіть якщо повідомлення про СЗЧ належним чином оформлене і направлене в ДБР, там його все ще дуже часто не реєструють, як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс. Доходить навіть до того, що з 10 СЗЧ у певних частинах зареєстровані кримінальні провадження лише щодо 2. Тобто у конкретному підрозділі реальних утікачів з війська вп’ятеро більше, ніж показано в офіційній статистиці!

3. Перспектива, чисті гіпотези. Досить консервативно можна припустити, що щомісячне скорочення армії може становити 10-15 тисяч осіб, і воно відбувається попри мобілізаційні зусилля ТЦК і кампанію із залучення добровольців. Це припущення поки не має якогось офіційного підтвердження, але і спростувати його буде досить важко.

І ще одна "чиста гіпотеза". По-справжньому воює, реально тримає фронт зовсім не паперовий мільйон. Насправді, в кращому разі, це тисяч 400-500 (з яких дуже невелика частина перебуває на нулі). А то й 300 тисяч. І таким чином бачимо, що таким темпом ще якихось 2 роки — і на фронті не лишиться нікого.

4. Що з цим робити. Або почати проводити політику мобілізації (зараз держава її комплексно не проводить, усе скинули на майже "рядових" військових - посадовців ТЦК), або радикально знижувати втрати, або робити так, щоб боєздатність армії залежала не від кількості, а від якості. Утім, це окрема велика тема.

В будь-якому разі, 2 роки — це оптимістичний сценарій, якщо лишати все, як є. Джерело: https://censor.net/ua/b3565260


Збивають "шахеди" у складі мобільних груп: понад половину учасників ДФТГ “Лев” мобілізували на фронт

"На початку повномасштабного вторгнення в нас налічувалося понад 900 людей. Близько 500 людей на цей момент з нашого особового складу виконують завдання у зоні проведення бойових дій"
Два місяці тому мобілізували понад половину особового складу добровольчого формування батальйону “Лев”. Захищати країну на фронт поїхали всі учасники, які не мають офіційного бронювання або відстрочок, каже чоловік.

"Це зменшило кількість особового складу, складніше стало виконувати завдання, тому ми зараз свого роду проводимо рекрутинг серед цивільних, які хочуть бути корисними, і просимо їх долучатися до наших лав.
https://suspilne.media/lviv/1072717-zbi ... -na-front/

під час останнього нальоту шлюхеди гуділи над будинками, заходячи як поодинці, так і попарно :?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:28

  ЛАД написав:С какой стати сирийцы беженцы, а украинцы нет?

И те и те - беженцы, но по разным правовым режимам. Сирийцы - по Конвенции ООН. Они - asylum seekers. Каждый из них должен доказать, что действительно подвергается гонениям/есть угроза жизни и имеет право на убежище. Для украинцев активировали механизм ЕС - временную защиту. Им ничего доказывать не надо. Им просто надо быть гражданами Украины. Сирийцам до сих пор не разрешают краткосрочные поездки домой именно из-за того, что, как я уже писал, такие поездки указывают на то, что угроза исчезла и в убежище нет необходимости. Запрос на убежище - сложный, долгий процесс, во время которого человек очень сильно органичен в правах. У них даже документы забирают.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:30

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Не важко допетрити, що після трупів берез-чаплиг неодмінно будуть сотні тисяч трупів звичайних пересічних.


Ви якось не помітили що вже "сотні тисяч трупів звичайних пересічних"
І міліони скалічених життів
Потрібно прсто трохи привести у відповідність

Цілком згоден і передбачав цей аргумент.
Але тут суто моє бачення проти вашого - я гадаю, що трупів за іщейних буде ще більше; ви - навпаки.
Перевірити може тільки реалізація вашого варіанту.

Я посилаюсь на історичні події -- найбільше жертв саме при ідейній боротьбі. Будь-яка ідейна боротьба залюбки використовує - "ми за ціной нє постоїм".
не понятне ваше протиставлення ідейних і бариг. Ви вважаєте що ідейні не можуть красти чи брехати? А ділки використовувати рекламу і пропаганду? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:36

  Banderlog написав: не понятне ваше протиставлення ідейних і бариг. Ви вважаєте що ідейні не можуть красти чи брехати? А ділки використовувати рекламу і пропаганду? :lol:

Можуть.
В ідейних "красти та брехати" є, але в якості виключень.
Аналогічно і для бариг стосовно пропаганди.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:39

  Water написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати,
це де саме затухати починає? На якому напрямку?

Ви неуважно читаєте.
Шо там ваш португальський кум, рахунки вже арештували?
він в португалії давно. в нього тут не було рахунків крім зарплатного.
В мене теж з весни 23 теж тільки 2 картки привату. В сумі зараз орієнтовно 50т грн) це найменше з 2000 року.
Так де затухати починає? В кількості ракетних авіаударів?
Де та точка на карті де все затихло на фронті?
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