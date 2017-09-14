Додано: Суб 26 лип, 2025 11:26

Що буде з нашою армією найближчі роки? Порахуємо і оцінимо1. Які цифри озвучено?Як стверджує Роман Костенко, народний депутат з оборонного комітету,, знову-таки, за даними Офісу Генпрокурора, дуже незначний відсоток повертається через механізми "амністії".Офіційний, тобто озвучений Президентом темп втрат — незрозумілий, тому що Зеленський згадав тільки загиблих, а полонених і безвісти зниклих (нині основна стаття безповоротних втрат на полі бою) — не назвав.Таким чином, якщо дивитися на такі цифри, кількісний склад української армії мав би або трохи зростати, або трохи спадати помісячно.2. Що в реальності?Величину втрат на полі бою, вказану в іноземних джерелах, можна поки залишити як є.А отПродовжуються практики, котрі перешкоджають оцінити більш повно це явище. По-перше, через велику кількість непотрібної паперової тяганини військові частини не можуть оформити усі випадки СЗЧ, котрі у них мали місце, а відтак не можуть належним чином сформувати повідомлення для правоохоронців. По-друге, навіть якщо повідомлення про СЗЧ належним чином оформлене і направлене в ДБР, там його все ще дуже часто не реєструють, як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс. Доходить навіть до того, що з 10 СЗЧ у певних частинах зареєстровані кримінальні провадження лише щодо 2. Тобто у конкретному підрозділі реальних утікачів з війська вп’ятеро більше, ніж показано в офіційній статистиці!3. Перспектива, чисті гіпотези.Це припущення поки не має якогось офіційного підтвердження, але і спростувати його буде досить важко.І ще одна "чиста гіпотеза".4. Що з цим робити. Або почати проводити політику мобілізації (зараз держава її комплексно не проводить, усе скинули на майже "рядових" військових - посадовців ТЦК), або радикально знижувати втрати, або робити так, щоб боєздатність армії залежала не від кількості, а від якості. Утім, це окрема велика тема.В будь-якому разі, 2 роки — це оптимістичний сценарій, якщо лишати все, як є. Джерело:Збивають "шахеди" у складі мобільних груп: понад половину учасників ДФТГ “Лев” мобілізували на фронтБлизько 500 людей на цей момент з нашого особового складу виконують завдання у зоні проведення бойових дій"Захищати країну на фронт поїхали всі учасники, які не мають офіційного бронювання або відстрочок, каже чоловік."Це зменшило кількість особового складу, складніше стало виконувати завдання, тому ми зараз свого роду проводимо рекрутинг серед цивільних, які хочуть бути корисними, і просимо їх долучатися до наших лав.під час останнього нальоту шлюхеди гуділи над будинками, заходячи як поодинці, так і попарно