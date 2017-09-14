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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 лип, 2025 16:27
ЛАД написав:
detroytred говорит о трупах, которые могут появиться благодаря внутренним "идейным".
1 Воєнпенс багато чого говорить прямо протилежного одночасно
2 Як і все в цьому світі - головне не назва ліків а доза ліків..
Бо одні і ті самі ліки в різних дозах бувають
а - не потрібними коли замало
б - потрібними якщо доза вірна
в - шкідливими якщо доза завелика.
3 З п2 виходить що певний рівень ІДЕЙНОСТІ - необхідний, саме цей рівень ідейності кинув Патріотів України на кулі на Майдані, цей самий рівень ідейності змусив сотні Майдану в повному складі рухатись в Донецьку/Луганську і стримувати ворога поки не очуняли ЗСУ....
4 З іншого боку
Якщо ВИМАГАТИ від когось бути БІЛЬШ ІДЕЙНИМ ніж середнє по країні , при чому в цій вимозі відсутня персональна мотивація для вирішення власних потреб в першу чергу і ПРИСУТНЯ вимога рвати жили заради суспільства - от саме тут і народжуються Диктаторські режими.
Просто поясніть самим собі
Якби відношення до Зеленського і СН від населення було типу-ви робіть свою роботу і не треба нам допомагати
Замість того що було в 2019 - дайте вчителям по 4000 доларів, зупиніть війну і так далі..
То чи змогла б влада вимагати ДОДАТКОВІ повноваження/інструменти.
Висновок
Чим більше населення перекладає своїх проблем для вирішення владою - тим ближче влада до Диктатури.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 16:41
budivelnik написав:
То чи змогла б влада вимагати ДОДАТКОВІ повноваження/інструменти.
В кого це влада вимагає? Вона просто бере те, що може, нікого не питаючи. Пошук точок застосування влади, створення і легалізація відповідних владних повноважень -- це запорука ситого життя будь-якого посадовця.
Ця держава займається геть усім, що приносить прибуток, бажано неврахований. Згадайте у що перетворилося виконавче провадження, банківська сфера, виконання судових рішень... Але коли знадобилося виконати те, для чого держава взагалі була створена -- захистити зовнішні кордони, то виявилось, що цим повинні займатись комбайнери і слюсарі. Але цього ж замало, вони ж і цей процес перетворили на, мабуть, найприбутковіший бізнес в історії.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 16:46
Banderlog написав: pesikot написав: Успіх написав:
І де відповіді?
"Коли буде перемога - тоді і дембель!" - так?
Вас(військових) - це влаштовує?
Ні?
А я бачу, що влаштовує!!!
Навіть в 9-му класі, на уроках історії, вже пройшли Другу Світову ...
Но ти прогулював уроки, інакше знав би, що тоді багатьох демобілізували навіть в 1946-1947-1948 роках
Освіта має значення (с) мій
чого 2 світова а не перша? Коли тоді демобілізували українців?
коли демобілізовували з афганської війни? З фінської?
Фінська - це Друга Світова, якщо ти не знаешь )
В Афгані не було "війни" - был интернациональний долг.
Цікаво, де ж так завинили, что долг образовался )
Отой "интернациональний долг" - це приблизно, як восставшие шахтеры и РСЗО "Торнадо" в каждом военторге.
Тому так - "Освіта має значення" (с) мій )
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:10
budivelnik написав:
1 Воєнпенс багато чого говорить прямо протилежного одночасно
2 Як і все в цьому світі - головне не назва ліків а доза ліків..
Бо одні і ті самі ліки в різних дозах бувають
а - не потрібними коли замало
б - потрібними якщо доза вірна
в - шкідливими якщо доза завелика.
3 З п2 виходить що певний рівень ІДЕЙНОСТІ - необхідний
1. Як завжди, голослівно від ларьочника. А оте нещодавно начебто протиріччя в мене створено суто на твоїй інтерпретації - спотворенні моєї думки.
2. Да кеп. 2*2=4.
Але предметом був вибір між двома розбалансуваннями - або в бік бариг, або в бік ідейних. І мій вибір, що бариги краще, ніж будь-які ідейні.
А збалансовані що бариги, що ідейні -- ще краще. От тільки недовго їм вдається тримати отой баланс.
Той же ПАП хотів *започаткувати нові принципи у владі" і ... не започаткував, барижна суть перемогла.
Або вчорашні добровольці... сьогодні бажають грошової стимуляції.
Або ідейні... почали з європейських цінностей, а сьогодні про стріляти в коліна своїм громадянам (нехай і ухилянтам).
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:12
budivelnik
Замість того що було в 2019 - дайте вчителям по 4000 доларів, зупиніть війну і так далі..
"4000 доларів вчителям" это была мелкая арифметическая ошибка, от которой чуть ли не на следующий день отказались, и никто на это не рассчитывал.
А вот "зупинити війну" пересічний громадянин точно не может. Так что это справедливое требование именно к владе. И именно она должна была это сделать.
Так же, как и борьба с коррупцией, проблема с которой, конечно, не в суммах взяток, а в искажении рыночной конкуренции, за которую вы совершенно справедливо и верно ратуете.
Не может пересічний громадянин решить проблемы страны. Хотя свои личные порой удаётся.
Но опять же лёгкость решения личных проблем зависит от властей и общего уровня страны.
На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:25
ЛАД написав:budivelnik
Замість того що було в 2019 - дайте вчителям по 4000 доларів, зупиніть війну і так далі..
"4000 доларів вчителям" это была мелкая арифметическая ошибка, от которой чуть ли не на следующий день отказались, и никто на это не рассчитывал.
А вот "зупинити війну" пересічний громадянин точно не может. Так что это справедливое требование именно к владе. И именно она должна была это сделать.
Так же, как и борьба с коррупцией, проблема с которой, конечно, не в суммах взяток, а в искажении рыночной конкуренции, за которую вы совершенно справедливо и верно ратуете.
Не может пересічний громадянин решить проблемы страны. Хотя свои личные порой удаётся.
Но опять же лёгкость решения личных проблем зависит от властей и общего уровня страны.
На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
Він часто голосить про виграти конкуренцію...
Попасти в успішні.
І щаблі -- виграти в 50% (в кожного другого) і до виграти в 19 і більше.
Тільки забуває-мовчить, як риба: куди програвші-то діваються? Якщо кількість стільців виграваючих обмежена.
Ринок, капіталізм - це надлишок виробників, конкуренція між ними. Бо попит-то кінцевий.
І якщо виграє весь ринок країни..., то це за рахунок ринків інших країн.
Загальний же розвиток базується на збільшенні виробничості праці і наслідку з цього - зменшенні собівартості одиниці товару-послуги.
А не" більше працювати ..." азарівське "бери лопату і копай" - це рішення вже суто в площині виживання. Коли можновладці виконують свою частку роботи по мінімуму.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:31
detroytred написав:
Той же ПАП хотів *започаткувати нові принципи у владі" і ... не започаткував, барижна суть перемогла.
Або вчорашні добровольці... сьогодні бажають грошової стимуляції.
Або ідейні... почали з європейських цінностей, а сьогодні про стріляти в коліна своїм громадянам (нехай і ухилянтам).
Так саме в цьому РЕАЛІЇ практиків відрізняються від ФАНТАЗІЙ теоретиків.
1 Я також хочу зробити все добре, при чому не з ІДЕЙНОСТІ а з примітивного бажання ЗАБЕЗПЕЧИТИ себе і сімю
2 В процесі РЕАЛІЗАЦІЇ цього бажання виникають проблеми , вирішення яких щось покращує а щось автоматично погіршує
3 Я ВИБИРАЮ погіршенням якої проблеми знехтувати , щоб покращити стан по іншій проблемі.
Як бачиш -це рішення апріорі не можна назвати найкращим... Бо прийняття цього алгоритму приводить до нової конфігурації проблем..
4 Так само і можновладці..
Вони ХОЧУТЬ зробити НАЙКРАЩЕ... але в процесі роботи виявляється що ТІ ДЛЯ КОГО можновладці напрягаються- цим самим можновладцям ЛОМАЮТЬ їх найоптимальніший режим і останнім памятаючи принципПів роботи дурневі не показують
Приходиться робити так щоб запущений процес хоч якось дійшов до логічного завершення.
Саме тому , в суспільстві і зявляється думка що МОЖНОВЛАДЦІ тягнуть ковдру на себе..
І при цьому те саме суспільство так і не бачить сутуації коли кожен член суспільства з тієюж силою як і можновладці тягнуть тут саму ковдру на себе.
Звідси висновок
Якщо відчепитись від ІСНУЮЧОЇ ковдри і СТВОРЮВАТИ свій власний шматочок ( який в майбутньому можна ДОШИТИ до загальної ковдри) то це НАЙОПТИМАЛЬНІШИЙ алгоритм дії..
З одним уточненням
Цей алгоритм є тим дієвішим чим більша різниця між тим що людина вже отримує сьогодні і середньою*3 рази по Державі.
Тобто чим більша різниця між грубо 60 000 грн/місяць і тим що людина отримує - тим легше їй використати алгоритм самозабезпечення.
А от для людей з доходами 60000-100000 - трбе придумувати якісь НОВІ варіанти діяльності..
А для тих чиї доходи вище 100 000 грн/місяць на першу полосу виходить питання безпеки і захисту вже створеного і САМЕ ЦЯ КАТЕГОРІЯ найбільше потерпає від НЕ ОПТИМАЛЬНИХ дій можновладців...
ПС
Спробуйте зрозуміти
Зєднати в одному полі два кардинально різних варіанти
Легкість заробляння ( тобто відсутність обмежень в діях)
і ЗАХИСТ існуючого (тобто дикі обмеження для різноманітних органів в правах перевірки)
Це ЗОВСІМ різні завдання які не можуть бути реалізованими повноцінно і ідеально в межах ОДНОЇ системи.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:32
pesikot написав:
чого 2 світова а не перша? Коли тоді демобілізували українців?
Фінська - це Друга Світова, якщо ти не знаешь )
В Афгані не було "війни" - был интернациональний долг.
Цікаво, де ж так завинили, что долг образовался )
Отой "интернациональний долг" - це приблизно, як восставшие шахтеры и РСЗО "Торнадо" в каждом военторге.
Тому так - "Освіта має значення" (с) мій )
має, но в тебе освіти нема.
Фінляндія провела демобілізацію резервістів після першої фінської війни.
Ссср в афганістані теж проводив демобілізацію. Шо там з першою світовою? Як там проводилась демобілізація українців?
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:40
detroytred написав:
Він часто голосить про виграти конкуренцію...
Попасти в успішні.
І щаблі -- виграти в 50% (в кожного другого) і до виграти в 19 і більше.
Тільки забуває-мовчить, як риба: куди програвші-то діваються? Якщо кількість стільців виграваючих обмежена.
Ви б визначились
Вам куди?
До розумних чи до красивих...
Історія показує
В школі є кращі і гірші... у кращих більше шансів отримати вищу освіту, але навіть потрапляння в кращі в школі НЕ ГАРАНТУЄ вступ і закінчення
Інститут також між вступниками проводить кінцеве диференціонування - і також є кращі і гірші... Кращі йдуть керувати , гірші можуть опуститись навіть нижче тих хто в школі був середняком...
То що
відмінити ранжування на всіх рівнях?
І Ви на 25 році служби повинні будете отримувати зарплату курсанта, жити з ним в казармі... щоб не дай бог не нанести останньому моральної травми що Ви КРАЩІ ?
Висновок
Державу тягнуть - КРАЩІ
Державу тормозять - ГІРШІ
Тепер можна визначити яка швидкість руху Держави і не плакатись що вона заповільн
а(якщо в кращих забирають і забране передають гіршим чим збільшують кількість гірших і зменшують кількість кращих, але при цьому зберігається якийсь максимум 10 кратний розрив між багатими і бідними)
або зашвидка
( якщо кращим не заважають і бідним допомагають рівно настільки щоб не померли з голоду) , тоді середня швидкість рухі цієї звязки збільшується , з одночасним збільшенням розриву між бідними і багатими...
Але зробити ВСІХ багатими і РІВНИМИ - не вийшло ні в Релігії , ні в Комуністів, ні в Соціалістів, ні в Фашистів, ні в Імперіалістів, ні в Капіталістів..
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:40
fox767676 написав: ЛАД написав:
Эти трупы благодаря внешнему агрессору.
перелічені відкрили кордони для зовнішнього агресора
за базар не відповів, але створив сприятливу медійну картинку для агресора
зараз тусується у Відні з представниками Партії Регіонів, які використовують його як зливний інфо-бачок. То виявилось можно нормально спілкуватися, навіщо ж у 2014 роздмухував протистояння?
....
Вы приводили цитату товарища Сталина насчёт "отсечения". В данном случае я с ним согласен. Нельзя вести идейную
борьбы путём уничтожения
противника. Но именно идейную. Хотя совсем уж крайние точки зрения должны отсекаться. В основном это идеи, которые ведут к уничтожению и/или к угнетению каких-то групп людей и возбуждению ненависти. Товарищ Сталин спутал уничтожение классов по Марксу с уничтожением людей.
Наказывать можно только за действия. Мосийчук и Берёза и пр. не только создавали "сприятливу медійну картинку для агресора". Они своими действиями и призывами вызывали раскол и противостояние внутри страны.
Вы приводили цитату Тягнибока. Красиво говорил
. Но это уже позже
, а до того он сделал
много в том же духе.
Ни Чаплыга, ни Арестович ничего не сделали
. И не высказывают никаких человеконенавистнических идей.
Но уничтожать никого из них не вижу необходимости. У Чаплыги и Арестовича нет никаких действий, за которые их следует наказывать. Мосийчук и Берёза сегодня, по-моему, отыгранные карты, которые мало кому интересны.
Вину Путина обсуждать смысла не вижу. Она очевидна и повлиять на него мы никак не можем. А вот наши ошибки обсуждать смысл есть. Хотя бы для того, чтобы из не повторять.
Разные части Украины в силу разной истории на протяжении очень долгого времени достаточно сильно отличались по многим параметрам. После обретения независимости политики обязаны были делать всё для сближения этих частей. Вместо этого они делали всё для ещё большего раскола. Совершенно естественно после 1991 большее влияние приобрели национальные, а порой просто националистические течения, которые ориентировались на настроения западной части и подогревали их. И они проводили заметно более агрессивную политику, чем восток. Восток не протестовал (по крайней мере, активно) против статуса украинского как государственного языка, против признания Бандеры героем Украины (хотя недовольство было), против признания членов ОУН-УПА участниками войны и т.д. Западу этого было мало.
Сейчас практически не вспоминают о Северодонецком съезде. Там были приняты серьёзные решения, но у лидеров востока хватило ума не доводить дело до вооружённого конфликта. Это, видимо, было воспринято как слабость и всё это после победы "оранжевой революции" просто забыли и продолжили "давить". Я тогда был категорически против федерализации, считая, что это может привести к расколу Украины. Возможно, и так. А может быть, при относительной независимости частей и умной политике руководства страны удалось бы добиться постепенного мягкого их сближения без революций, потрясений и войны. Сегодня об этом, конечно, можно только гадать.
Напомню о киваловском законе о языках.
Был вполне европейский демократический закон. В 2014 поле победы Майдана чуть ли не на следующий день радостно его отменили. Это вызвало сильное возмущение и в накалённой обстановке послужило последней каплей, чем хорошо воспользовалась росс. пропаганда. Через 2 или 3 дня это решение отменили, но было уже поздно. Тогда просто чудом удалось удержать Харьков и больших усилий стоило стабилизировать Харьков и Днепр. В чём, кстати, огромная заслуга Коломойского, о чём сейчас тоже стараются не вспоминать. Я даже не хочу представлять себе как сложилась бы последующая судьба Украины, если бы тогда образовалась ещё и ХНР.
В этом беда "идейных". Без умных руководителей ими слишком легко управлять. Достаточно использовать подходящие лозунги и они пойдут за кем угодно. Чем хорошо пользуются в своих целях "барыги". Потом их отбрасывают как "отработанный материал". И уж точно не думают об их дальнейшей судьбе.
Тут иногда звучит, что путин никогда не сможет захватить Западную Украину. Я очень надеюсь, что ему не удастся захватить даже больше, чем сегодня. Но если на минуту предположить
, что удастся, то это будет уже не совсем Украина. Было, конечно, Галицко-Волынское княжество и даже Королевство Галиции и Лодомерии, но недолго они были независимыми. И я не уверен, что такая Украина сможет сохранить независимость даже сегодня.
Присоединюсь к detroytred
:
Тож може:“Я вас запевняю: нам разом треба збудувати таку державу, де усі - і українці, і представники інших національних меншин, яких є багато, - щоб жили в мирі і злагоді, щоб жили разом в одній родині. І наша родина - це є наша Україна"
А не знищувати "ворогів народу"
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