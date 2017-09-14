|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:20
Ой+ написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Надо создавать контролёров за контролёрами? Но этот процесс можно продолжать бесконечно.
Бесконечно нельзя.
Создавать новые органы имеет смысл до тех пор, пока финансирование от тех, кто условием финансирования ставит создание этих органов, превышает расходы на финансирование этих органов.
Тут тоже работают законы бизнеса.
Саме так. Вже півтора лярда зарубали партнери.
Без партнерів обличчя і владців і сіромах будуть ну дуже скучні.
Перед партнерами дійсно вибір: вливати гроші в Україну-фортецю, щоб послаблювати рфію через нас, чи витратити їх на фронтир в себе (тобто на свою обороноздатність) і мати надію (або домовляння по замовчуванню), що рфія не нападе на Європу-нато, як не напав совдеп.
А навіть просування-перемоги в Україні будуть лише послаблювати рфію (піррові перемоги).
Чисто калькулятор і політичні амбіції впливатимуть на їх вибір.
Корона... в України надія тільки на Корону, що вона штовхатиме інших (партнерів) в потрібний бік - боротьби до останньої верби чи Перемоги.
Хитке становище...
Але по ітогу рфії в Україні капець за будь-яких сценаріїв.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24907
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:27
Успіх написав:
то аж тепер взялись за пропозицію Успіха!
Як так?©
Що з нас взяти, сенсей, ми навіть Іво Бобула не слухаєм...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5914
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:31
budivelnik написав:
Не плутай терміни
Можливо рабовласницький лад або феодалізм ніхто не називав ринковою економікою- але по факту в тому чи іншому вигляді вони такими були
Ціни РЕГУЛЮВАВ РИНОК
Чудо, ти ще натуральне господарство ринком назви.
Що ти зачепився лише до регулювання цін?!((
Ти й досі на питання не відповів: що практично за віконцем в ринковій економіці - твої теоретичні пісні чи оті мої факти про надлишок товарів-послуг, виробників, конкуренцію виробників.
Злився (підмінив предмет на співи про інше).
З тобою все зрозуміло - так і будеш, як місіонер, талдичити своє проти фактів.
Тож бувай-бувай. Абетку, абетку спробуй зрозуміти. Суть.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24907
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:36
Успіх написав:
Невже не можна найняти добровольців з бідних країн?
Вони воюють з обох сторін, скоріш за все у москалів їх більше, бо банально до сих пір у них є гроші.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3246
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:44
detroytred написав:
що практично за віконцем в ринковій економіці
Більш тупого питання я ще не бачив
1 За вікном в мене сьогодні 26-07-2025 , сонячно , вечір....
Дати гарантії що завтра буде те саме я не можу
2 Ринкова економіка - працює ... правда в різних країнах по різному
В США збільшують борг , тримають низькі податки і можуть ще їх збільшувати бо знаходяться далеко від максимуму кривої Лафера
2 В Європі, податкове навантаження близько максимуму кривої Лафера( а тому збільшення податкі не принесе збільшення доходів Держави) отже в Європи тільки один шлях - це зменшення державних витрат( отже субсидії сірійцям і хунтерам будуть зменшуватись)
3 Азійське законодавство відстає на 50 років від Європейського ( тобто те що було в Європі в 1975 році, сьогодні приблизно подібне до корейського...
4 В Україні дефіцит капіталу, про що гооврять високі ставки залучення цього капіталу на депозити в банки.Населення має настільки мало грошей що не хоче задешево їх віддавати банкам.
5 Ліцензії на багатство роздали ВСІМ хто працює над збагаченням і відмовились видавати диванним теоретикам які погоджуються працювати тільки тоді коли стане легко..
Що таке легко працювати - диванні теоретики не розяснили..
Ніби все описав що за віконцем..
Вірю що в тебе за вікном все по іншому.
Але це не дивно.
Зараз багатіють тільки ті хто погоджується працювати важко ( як не як не найкращий час для розвитку бізнесу, запозичити капітал- дорого , свого не вистарчає , ризики що дроном вгатять по підприємству -високі, найкваліфікованіших працівників забрали або в ЗСУ або в підприємства які дають бронь..
Але ми якось тримаємся..
А ти то як почуваєшся на дивані? вже прочитав і поперхнувся черствим шматком хліба?
ПС
від того самого Іцхокі
Зараз серед економістів США йдуть дебати по тому який шлях обирати
Соціалізований - коли у всіх є хліб...
Чи лібералізований- коли у всіх є хліб з маслом, але в декого крім масла ще й є ікра....
Соціалізований-самий найлегший...Там навіть податкової не треба, просто ЗАБОРОНИВ масло і замінники , а за ікру в буцегарню - і все всім відразу ЛЕГКО..
Ти про такий варіант лопочеш?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26679
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:52
budivelnik написав: detroytred написав:
що практично за віконцем в ринковій економіці
Більш тупого питання я ще не бачив
1 За вікном в мене сьогодні 26-07-2025 , сонячно , вечір....
Дати гарантії що завтра буде те саме я не можу
2 Ринкова економіка - працює ... правда в різних країнах по різному
В США збільшують борг , тримають низькі податки і можуть ще їх збільшувати бо знаходяться далеко від максимуму кривої Лафера
2 В Європі, податкове навантаження близько максимуму кривої Лафера( а тому збільшення податкі не принесе збільшення доходів Держави) отже в Європи тільки один шлях - це зменшення державних витрат( отже субсидії сірійцям і хунтерам будуть зменшуватись)
3 Азійське законодавство відстає на 50 років від Європейського ( тобто те що було в Європі в 1975 році, сьогодні приблизно подібне до корейського...
4 В Україні дефіцит капіталу, про що гооврять високі ставки залучення цього капіталу на депозити в банки.Населення має настільки мало грошей що не хоче задешево їх віддавати банкам.
5 Ліцензії на багатство роздали ВСІМ хто працює над збагаченням і відмовились видавати диванним теоретикам які погоджуються працювати тільки тоді коли стане легко..
Що таке легко працювати - диванні теоретики не розяснили..
Ніби все описав що за віконцем..
Вірю що в тебе за вікном все по іншому.
Але це не дивно.
Зараз багатіють тільки ті хто погоджується працювати важко ( як не як не найкращий час для розвитку бізнесу, запозичити капітал- дорого , свого не вистарчає , ризики що дроном вгатять по підприємству -високі, найкваліфікованіших працівників забрали або в ЗСУ або в підприємства які дають бронь..
Але ми якось тримаємся..
А ти то як почуваєшся на дивані? вже прочитав і поперхнувся черствим шматком хліба?
ПС
від того самого Іцхокі
Зараз серед економістів США йдуть дебати по тому який шлях обирати
Соціалізований - коли у всіх є хліб...
Чи лібералізований- коли у всіх є хліб з маслом, але в декого крім масла ще й є ікра....
Соціалізований-самий найлегший...Там навіть податкової не треба, просто ЗАБОРОНИВ масло і замінники , а за ікру в буцегарню - і все всім відразу ЛЕГКО..
Ти про такий варіант лопочеш?
Бач, як ти для свого співу навіть речення в цитуванні обрізав.
Повне речення отаке:
"Ти й досі на питання не відповів: що практично за віконцем в ринковій економіці - твої теоретичні пісні чи оті мої факти про надлишок товарів-послуг, виробників, конкуренцію виробників." (С)
А не просто, як в тебе при обрізці: "що практично за віконцем в ринковій економіці".
Кумедно..
Місіонери... вони такі, аби своє тулити.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 26 лип, 2025 21:54, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24907
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:53
stm написав:
ми навіть Іво Бобула не слухаєм...
А даремно!
У цьому відео, що я скинув - 2хвилини вартувало б послухати його!
Сміливець!
Тут таких нема))
Water написав:
Вони воюють з обох сторін, скоріш за все у москалів їх більше, бо банально до сих пір у них є гроші.
Так в нас теж є гроші, якщо добряче потрусити корупціонерів/хабарників(починаючи з військових лікарів/тцкунів і аж до верхньої ланки депутатів/суддів/прокурорів)
Але "хтось" вирішив, що краще гроші нехай йдуть "мимо каси"...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8409
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Суб 26 лип, 2025 21:56
Успіх написав: Hotab написав:
Ще раз питаю, до чого ти закликаєш
Зовсім ні до чого не закликаю!
Просто сплю і сниться сон))
а я думав, закликаєш до активної громадянської позиції.
Що досить. Пора вже міняти. Гірше ж бути не може.
Треба разом , обєднуватись, допомагати одне одному заради наших дітей
Тут наша земля, тут господарі українці
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3243
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 26 лип, 2025 22:00
Успіх написав: stm написав:
ми навіть Іво Бобула не слухаєм...
А даремно!
У цьому відео, що я скинув - 2хвилини вартувало б послухати його!
Сміливець!
Тут таких нема)).
Не чув відео. Но нормальний дядько, співак професійний, та і так крупна особь. Він теж з Буковини. Колись з кучмою дружив.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3243
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 26 лип, 2025 22:07
Успіх написав:
Так в нас теж є гроші, якщо добряче потрусити.
Але "хтось" вирішив, що краще гроші нехай йдуть "мимо каси"...
Почни з себе, покажи скільки ти сплатив та продовжуєш сплачувати податків.
Чи гроші йдуть мимо каси? Отож і воно.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3246
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|110477
|
|
|1493
|291327
|
|
|6076
|954788
|
|