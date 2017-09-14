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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14565145661456714568
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:49

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:54

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Это правильный вопрос :) Следующий за "нас 52 мильоны!" и "ой, нет - 41"...
А яка фіг різниця?
......
То в чому проблема падіння з 52 до 35 ?......
Ответ на оба вопроса один: власти порядочную кучку макроэкономических показателей считают исходя из количества населения. Если эти показатели на 30% "промахнулись" - это не совсем хорошо, наверное? ;)
Тебе цікавить ПОБЄДОБЄСІЄ ?
тоді треба збільшувати кількість мяса для штурмів і чим гіше це мясо буде жити - тив вигідніше бо при однакових витратах кількість мяса - більше.
Чи тебе цікавить дохід на душу населення?
Бо якщо дохід на душу-то якось пофік скільки душ, головне щоб ці душі могли ефективно обслуговувати територію проживання.
Статистика показує що густина населення від 40 до 150 осіб на км2 - в Європі це саме те що треба
Якщо менше вже виникають пустик
Якщо більше -перенаселення
Для 42 млн -в нас 70 осіб/км2
Для 36 млн -в нас 60 осіб/км2
Для 30 млн -в нас 50 осіб/км2
Для 24 млн -в нас 40 осіб на км2
Щтже висновок
ІЯкщо не впадемо нижче 24 млн і при цьому повернемо всі території станом на 1991 рік - то у нас проблем не буде
Якщо ж у нас окупують якусь частину територій то навіть падіння до 20 млн
НЕ ПОГІРШИТЬ ЖИТТЯ тих хто залишиться в порівнянні з тим що було наприклад в 2012
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:про реал за віконцем про надлишок товарів-послуг, в виробників та конкуренцію між ними, а не дефіцити та конкуренцію споживачів за товарами-послугами --- й досі мовчиш, як риба.
Ти дурень?
Чи ти ще до сьогодні в совку?
Саме НАДЛИШОК товарів/послуг і є ВІЗИТІВКОЮ КАПІТАЛІЗМУ
а черги , відсутність необхідного і ковбаса по талонах - це візитівка соціалізму.

І чомусь в світі ВІДСУТНІЙ реальний приклад коли соціалістична країна перемогла в якості життя капіталістичну.

Во!
Так я тебе ж і макаю, що ринок - це надлишок товарів-послуг, виробників, конкуренція між виробниками!

А ти, дурень, НА ЦЕ мене ПРОСИШ:
Суб 26 лип, 2025 18:23
Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція.
Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку
якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане..
(Наводиш цитати Ші)
То де тут про надлишок товарів?


Це огінь...))
Але добре, що за 15+ років до тебе нарешті дійшло!
Цей день увійде в історію.
Місіонер вдруге за тиждень вийшов сам на себе.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Коли вчора зустрів знайому 75+ лікарка, а вона стогне, що навантажили на неї, як на вола... ще й безплатно.
це взагалі треш
На моє ТВЕРДЕ переконання
На ДЕРЖАВНІЙ роботі після досягнення ПЕНСІЙНОГО віку- ЗАБОРОНЕНО ЗАЙМАТИ ПОСАДУ яка потребує відмінних фізичних характеристик по працездатності і свіжого розуму.
Лікарка в 75 років ( вчилась в інституті ще за сталіна) - не може ефективно виконувати свої обовязки
При цьому ця лікарка якщо вона незамінні МАЄ ПРАВО працювати в приватних структурах
Це саме стосується і інвалідів прокурорів чи суддів...
Якщо людина інвалід - то вона НЕ МАЄ права займати ДЕРЖАВНІ посади які вимагають виняткової працездатності як фізичної так і розумової.
Виключенням з правил і то на обмежений термін (максимум 10 років під час і після війни) мають інваліди ЗСУ, інвалідність яких повязана з ампутаціями...

😁
А ти співай про скорочення зайвих-надлишкових штатних клітин та пропорційний ріст зп при нестачі медпрацівників.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це огінь...))
Ти взагалі де-Біл?
В першому абзаці - капіталізм
в другому абзаці-ринок
Вдарся головою в стовп - тобі не зашкодить

ПС
Капіталізм на відміну від соціалізму дозволяє ВСІМ хто хоче нокопичувати СВІЙ капітал
Потім цей НАКОПИЧЕНИЙ капітал йде в капіталізацію робочого місця
Чим вища капіталізація-тим більше товарів послуг на одиницю праці може виготовити працівник
Це приводить до НАДЛИШКУ товарів...
Надлишок товарів у капіталізмі слугує СТИМУЛОМ для заробляння тими хто ХОЧЕ купити ці товари , а так як ефективніше заробляти маючи вищу кваліфікацію чи кращі інструменти( то кожен з працівників ЗАЦІКАВЛЕНИЙ в покращенні ВЛАСНОЇ капіталізації)
При цьому
лежебокам це не вдасться
А раз так, то ніякі закони Капіталізму не заточені під те щоб полегшити життя люмпенам..
Знову ж при цьому
Навіть в капіталістичних країнах є СОЦІАЛІСТИЧНІ партії які хочуть максимально перрерозподілити ВВП... між тими хто СВОРЮЄ і тиими лохотронщиками які хочуть жерти не працюючи.
Знову ж при цьому
Розміри перерозподілу обмежені обємами створеного , тому
чим більше перерозподіляється-тим менше в майбутньому буде створено ..що автоматично приводить до ситуацій коли воєнпенсам дозволяють подохнути з голоду тільки тому щоб врятувати економіку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А ти співай про скорочення зайвих-надлишкових штатних клітин та пропорційний ріст зп при нестачі медпрацівників.
Ти б з Теччер чи Рейганом по цій темі посперичався
Це вони проводили масове закриття і приватизацію неефективних
У них вийшло
А що вийшло в тебе ? прочитати книжку...
Так собі досягнення в 60 років...
budivelnik
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