Тебе цікавить ПОБЄДОБЄСІЄ ?_hunter написав:Ответ на оба вопроса один: власти порядочную кучку макроэкономических показателей считают исходя из количества населения. Если эти показатели на 30% "промахнулись" - это не совсем хорошо, наверное?
тоді треба збільшувати кількість мяса для штурмів і чим гіше це мясо буде жити - тив вигідніше бо при однакових витратах кількість мяса - більше.
Чи тебе цікавить дохід на душу населення?
Бо якщо дохід на душу-то якось пофік скільки душ, головне щоб ці душі могли ефективно обслуговувати територію проживання.
Статистика показує що густина населення від 40 до 150 осіб на км2 - в Європі це саме те що треба
Якщо менше вже виникають пустик
Якщо більше -перенаселення
Для 42 млн -в нас 70 осіб/км2
Для 36 млн -в нас 60 осіб/км2
Для 30 млн -в нас 50 осіб/км2
Для 24 млн -в нас 40 осіб на км2
Щтже висновок
ІЯкщо не впадемо нижче 24 млн і при цьому повернемо всі території станом на 1991 рік - то у нас проблем не буде
Якщо ж у нас окупують якусь частину територій то навіть падіння до 20 млн
НЕ ПОГІРШИТЬ ЖИТТЯ тих хто залишиться в порівнянні з тим що було наприклад в 2012