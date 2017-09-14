detroytred написав:А ти співай про скорочення зайвих-надлишкових штатних клітин та пропорційний ріст зп при нестачі медпрацівників.
Ти б з Теччер чи Рейганом по цій темі посперичався Це вони проводили масове закриття і приватизацію неефективних У них вийшло А що вийшло в тебе ? прочитати книжку... Так собі досягнення в 60 років...
Чудо, ти кумедно продовжуєш піднювати предмет, про якій мова. Предметом було не скорочення надлишкових штатних клітин чи працівників, а твоє твердження про як на 10% буде нестача, так і пропорційно ціни на послуги цих працівників зростуть.
Кого ти намагаєшся провести отаким примітивним демагогічним прийомом (підміною предмету)?! Це ж смішно..
_hunter написав:Это правильный вопрос Следующий за "нас 52 мильоны!" и "ой, нет - 41"...
А яка фіг різниця? 52 млн заробляли на державні послуги які держава надавала 52 млн 41 млн заробляють на послуги які держава надає 41 млн 35 млн будуть заробляти на послуги які держава надає 35 млн.. Проблема в чому? Інфраструктура при падаючій кількості населення є надлишковою тому кращу частину можна залишати неефективну скорочувати і не витрачати на оновлення... Житла на людину стає більше Ліжкокойок - більше Садочків - більше Шкіл - більше Вузів - більше..
То в чому проблема падіння з 52 до 35 ? ПС Перепис населення______1989_____________2001 Всього________________51 452 034_____48 457 000_____ -2 995 034 Українці_______________37 419 053_____37 541 700______+122 647 Росіяни_______________11 355 582______8 334 100_____ -3 021 482
Як бачиш , ми потихеньку стаємо мононацією і зменшення загальної кількості населення відбувається виключно за рахунок зменшення кількості росіян А сьогоднішня агресія пуйла і педерації - ще більше зменшить цю кількість при чому як шляхом знищення мешканців прифронтових міст( а це в основному місця компактного проживання росіян) так і шляхом посиленої еміграції росіян з України.
Тому Для мене -35 млн не страшно.
цю економічну догму від економічної школи будівельника (ЕШБ) давно озвучено: "менше народу більше кислороду", так що знищення населення вітається ЕШБ
К спору об избытке врачей в Украине. Украина - 35,3 Германия - 45,3 Франция - 32,81 Соединённое королевство Великобритании м Северной Ирландии - 33 Норвегия - 49,8 Финляндия - 36,1 США - 36,8 Все цифры на 10 тыс. населения в 2023 отсюда - https://data.who.int/ru/indicators/i/CCCEBB2/217795A. К сожалению, по учителям такой статистики нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лип, 2025 18:34, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Ответ на оба вопроса один: власти порядочную кучку макроэкономических показателей считают исходя из количества населения. Если эти показатели на 30% "промахнулись" - это не совсем хорошо, наверное?
Тебе цікавить ПОБЄДОБЄСІЄ ? тоді треба збільшувати кількість мяса для штурмів ......
ты, как обычно, то ли недопонял то ли недопонял... Ты там недавно, помню, "жаловался" на сколько-то лямов неплательщиков налогов. Так вот: а если их физически нет - ты их придумал - тогда что? 🤔
Да він постійно банально намагається підмінювати предмети, за які мова. Бо вважає, що це непомітно 😅 і прокатить. Мабуть з продавчинями завжди прокатує.
ЛАД написав:Никогда не интересовался. А какая связь с переводом курса теорфизики? Или это по принципу: "А у вас негров линчуют!"
що, дійсно?
бо Ландау й фізик був видатний, й на суспільстві трохи знався просто нагадало про основну нашу з вами дискусію. от у Ландау не було б сумнівів у моїх дописах
Зачем вы переводите на другую тему? Хотите, чтобы я вспомнил об "инструкторе райкома"? Ещё раз, какая связь взглядов Ландау на СССР с переводом курса теорфизики на укр. язык? Сегодня его перевели?
я вже відповів, зараз спробую ще раз відповісти. зв'язку ніякого, просто коли побачив прізвище Ландау, то згадав деякі епізоди його біографії. й взагалі тема мого допису була відношення Ландау до радянської влади - ви про це анічичирк, й навпаки переводите розмову на переклад
тепер з приводу Курсу, його перекладів та НЕПЕРЕКЛАДУ на українську мову. Пишуть, що курс перекладено 20 мовами. й ви розповідаєте, що його не переклали через економію? ха-ха... як на мене зайвий раз підкреслює небажання радянської влади друкувати будь-що українською мовою. й досі не переклали. чого? може того, що ще вистачає радянських накладів? може хтось використовує англійську редакцію чи інші курси - ті ж Феймановські лекції з фізики?
до речі, тоді згадаємо, що обидва автори мають відношення до Харкова - Лівшиць народився й вчився, Ландаю почав власну наукову діяльність у створеному УФТІ.
й взагалі відношення радянської влади. більш показово написано в російській Вікі
Замысел всеобъемлющего курса теоретической физики возник у Л. Д. Ландау и М. П. Бронштейна ещё в конце 1920-х годов в ленинградском Физтехе. Они независимо продолжали работу над ним в 1930-х (Бронштейн в Ленинграде, а Ландау в Харькове), однако в 1938 году Ландау был арестован (дело УФТИ), а Бронштейн расстрелян. ... В 1935 году вышла также книга Ландау — «Задачи по теоретической физике. Часть I. Механика» в соавторстве с Евгением Михайловичем Лифшицем и Львом Викторовичем Розенкевичем. План книги в основном соответствовал плану изложения будущего тома «Механика», а некоторые задачи с решениями из неё впоследствии вошли во все издания «Механики». Последующие части задачника написаны не были, так как их основной составитель Розенкевич был расстрелян.
тому Ландау міг реально питати в радянської влади - "кому сказать спасибо, что живой?". Напевно, Капиці...
ЛАД написав:Очень много слов. Всё это я знаю. Но не пойму, вы вместе с шаманом хотите доказать, что уровень жизни в Германии такой же, как у нас? Или к чему весь этот разговор?
ЛАД, уважно читаєш, що пишуть інші? я тільки сьогодні писав, що загальний рівень життя в Європі вищий. але ще раз повторю - ті люди, які працюють на мінімалці, все одно себе обмежують у витратах. бо інакше навіщо всі ці програми з талонами на їжу та інша допомога? а якщо винаймають житло, то може й сильно обмежують...
detroytred написав:В мене в родині медики з 56 роками стажу, то як зараз оті залишившиєся медпрацівники пашуть і за себе, і за недостаючого..., я фактично знаю.
І в мене родині дочка і зять медики... І нічого Зять спробував влаштуватись в державну лікарню - ледве вибив 0,75% ставки... а от в приватну клініку його двома руками...
та й не було бажаючих до війни йти працювати в приватну клініку хірургом за 2 куо
Тому ще раз Зайди на базар, знайди долярчика. який з 8 класами освіти купив 2 квартири і жаліється що на базарі не заробиш Потім пройдись подивись і побачиш як дамоска з обручками вартістю в твою 25 річну зарплату і в шубі вартістю в твою машину і машиною вартістю в три таких квартири як твоя-плачеться як стало тяжко.
й оформлює собі субсидію...
ПС і в тих підприємствах які приватизовувались - коли ними володіла держава була дика недостача кадрів, а прийшли приватники , розігнали 30% і виявилось що після розгону зайвих - працювати стало легше.
розігнали 30% і виявилось що після розгону зайвих можна розганяти й далі. вакансії серед основних робочих були завжди й не надто заповнювалися. а от усілякі дежурні електрики/сантехніки - не виженеш. й основні робочі складали десь 30%, а має бути 50% та вище.
Water написав:... Сама швидка допомога вона ніякого відношення до лікарні не має. У лікарні є свій бюджет. Сімейний лікар він ніякого відношення не має до шпиталю, але звернення до сімейного лікаря теж платні. Якщо тобі лікар призначив зустріч і ти не з`явився без поважної причини- штраф. Школи не скажу чи сплачують за школи, за садочки сплачують, причому немало. Садочки діляться на яслі та більш старші. Любий чих у сторону державних органів теж платний. Пенсійні фонди теж хитро діляться, є державні, є приватні. Універи беруть плату за навчання, для своїх громадян це може буть у десятки разів дешевше, ніж для іноземців.
ви не узагальнюйте, а пишіть по країнах - бо в різних країнах різні умови. в тій же Німеччині - державні лікарі безкоштовні, наскільки знаю, але записати можуть через кілька місяців. потрібно терміново - в приватну.
Універи - безкоштовні, в тому числі й для іноземців. але туди не так просто потрапити, а от вилетіти дуже легко...
ЛАД написав:К спору об избытке врачей в Украине. Украина - 35,3 Германия - 45,3 Франция - 32,81 Соединённое королевство Великобритании м Северной Ирландии - 33 Норвегия - 49,8 Финляндия - 36,1 США - 36,8 Все цифры на 10 тыс. населения в 2023 отсюда - https://data.who.int/ru/indicators/i/CCCEBB2/217795A. К сожалению, по учителям такой статистики нет.
Тобто в бідній Україні на 10% краще ніж в багатій Франції, 7% краще ніж в Англії і на 3% гірше ніж в США і на 2% гірше ніж у Фінляндії....... То через призму наших доходів - ми можемо позволити собі хворіти і лікуватись чи пора пояси затягнути?
ЛАД написав:Продавцов много? Учителей, медсестёр, ...
У мене там нема знайомих продавчинь, хоча там я зустрічав наших жіночок, які працювали саме продавчинями. ........
Очень много слов. Всё это я знаю. Но не пойму, вы вместе с шаманом хотите доказать, что уровень жизни в Германии такой же, как у нас? Или к чему весь этот разговор?
Ви самі спитали- чи сможе простий західний робітник, працюючи один, не напружуючись, прогодувать свою сім`ю? Я вам відповів- ні, ви попросили доказів, я вам надав докази. Зараз ви кажете шо воно вам не потрібно, для чого ви це все питали? Чи ви думаєте шо там вихователь з медсестрою отримують 8 тисяч гривень на місяць?