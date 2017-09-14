Додано: Нед 27 лип, 2025 20:52

ЛАД написав: Кстати, вы много назовёте государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи.

Все остальные "успішні розвинені країни" были такими и до войны. Восстановились после войны, действительно, с поддержкой США. Финансовой, а не благодаря "построению демократии под руководством США". Ещё как-то можно подвести под эту категорию Японию, но она тоже не была слаборазвитой до 2МВ.

Східна Європа - після розвалу срср - хтось більше, хтось менше - але розвинулися всі. а в Німеччині Схід досі не може наздогнати Захід - а різниця лише 50 років. Східна Європа - після розвалу срср - хтось більше, хтось менше - але розвинулися всі. а в Німеччині Схід досі не може наздогнати Захід - а різниця лише 50 років. Богатыми они стали разве что по сравнению с нами.

Развились... Так и Африка "развивается". И мы...

Стали они богатыми? Вроде, не особо.

Богатыми они стали разве что по сравнению с нами.Развились... Так и Африка "развивается". И мы...Стали они богатыми? Вроде, не особо.



взагалі Корея та Німеччина дуже показово - одна нація, але різні системи господарювання (в Кореї навіть навпаки - розвинена Північ й бідний сг Південь). рахунок - на табло. Фінляндія рахується? Китай та Тайвань ті ж самі - одна нація, різні системи. Вы опять "сравнение систем".

Только раньше это были примеры "социализм-капитализм". Теперь те же примеры - "диктатура-демократия".

ЛАД, ви ж бачите, що ну немає прикладів ефективного розвитку автократій. на окремих етапах - так. при наявності енергоресурсів - є можливість деякий час (але Венесуела вже все). там, де треба виробляти - автократії програють. КНДР приклад незмінної автократії протягом десятирічь. КНДР делает то же, что делал Союз. При меньших возможностях. ЯО, ракеты и пр. игрушки. Соответственно, и результаты.



Вы очень много написали, но на мой вопрос прямого ответа нет.

Повторю - назовите, пожалуйста, государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи.

С вашими подходами Ю. Корею я тоже могу назвать исключением (как вы Сингапур ).



Вы всё время выхватываете какую-то одну характеристику - социализм, диктатура, ... и пытаетесь делать выводы, натягивая порой сову на глобус. Ну нельзя так прямолинейно. Государство - сложная система и нужен системный подход. Удивительно, что я должен вам напоминать об этом.

Вы опять "сравнение систем".Только раньше это были примеры "социализм-капитализм". Теперь те же примеры - "диктатура-демократия".КНДР делает то же, что делал Союз. При меньших возможностях. ЯО, ракеты и пр. игрушки. Соответственно, и результаты.Вы очень много написали, но на мой вопрос прямого ответа нет.Повторю -С вашими подходами Ю. Корею я тоже могу назвать исключением (как вы Сингапур).Вы всё время выхватываете какую-то одну характеристику - социализм, диктатура, ... и пытаетесь делать выводы, натягивая порой сову на глобус. Ну нельзя так прямолинейно. Государство - сложная система и нужен системный подход. Удивительно, что я должен вам напоминать об этом.

а оце почалося - "не бачу". так Східна Європа значно розвинулася. хтось краще - Польща та Чехія, хтось гірше - Болгарія та Албанія. але розвиток є всюди. й різниця з Західною Європою набагато менша, ніж в 90х роках. так не зрівнялись - але вже писав, навіть в Німеччині досі є відмінності. наслідки лівацьких експериментів не так легко подолати. а в нас експеримент був не 45 років, а взагалі 70, включно з найгіршої частиною - 30ті роки 20 сторіччя. але хто не хоче це бачити, той не бачить...а тут треба деталізувати - добре. коли я кажу розвинена демократія, то це означає1) вільні вибори, й як наслідо - змінність влади. це дуже важливо2) приватна власність, в точу числі інтелектуальна, що зараз стає все актуальніше.3) незалежна правоохорона система (включно з судовою) - що забезпечує пункти 1 та 2.тобто це й про політику, й про економіку.тепер про автократії - звісно їх дуже багато різновидів. давайте спробуємо виокремити:- останнім часом дуже розвинулись енергетичні автократії. це не їх заслуга, просто дуже подорожчали енергоносії за останні 20 років. це й Раша, й арабські монархії, й ті ж пострадянські Азербайджан, Казахстан та Туркменістан. Іран та Веневуела трохи випали з цього ряду.- автократії, які зосередилися більше на політиці, але зберегли недоторканність приватної власності. вони більш живучі, ніж лівацькі. а якщо ще в якийсь момент влада стає демократичною - то взагалі джек-пот. але й вірогідність таких подій така ж як й виграти джек-пот. це й Чілі, й Корея, й Сінгапур, й та ж Португалія з Іспанією.- лівацькі диктатури - оце .опа. КНДР, Куба, Венесуела. що ще? коментарі зайві. але як пишета ж КНДР ракети робить, а населення рис пайками отримує - класична картина. але поки стійка, й що може призвести до демонтажу - питання.- військові диктатури. оце вже цікаво. є багато нюансів. а саме - якщо в державі взагалі капець з державної владою, то інколи військові єдина сила, що можуть втримати країну й не перетворити її на кшталт Сомалі чи Афганістану. серед прикладів - це й та ж Туреччина - де Ататюрк випадково ще й полковник, оце дивинадо речі, Ердоган цей армійський запобіжник від авторитарної влади успішно зламав - подивимось, чим закінчиться. Єгипет - провели вибори - виграли брати-мусульмани. Армії довелося взяти владу в свої руки, щоб не стати великим сектором Газа. найновіший приклад Сирія. щоб розбудувати державу в найближчі роки про повністю вільні вибори розмови й не буде - бо інакше не вдасться втримати таку строкату країну...окремо стоять Іран та Китай. теж є свої окремі нюанси, але поки виглядають стійкими. хоча в Ірані ситуація набагато слабша, а Китай ще тільки вирушив у плавання в море диктатури (в черговий раз - минулого разу було погано).чому я описав все це - бо інколи наводять приклади, які для нас не актуальні. в нас диктатура не призведе до розвитку. хіба що до розвитку окремих сімей - як за часів Яника. в нас навпаки - незалежні НАБУ/САП (так за підтримки іноземців) - чомусь викликає відразу в декого. але якщо не подобаються навіть такі форми - то тоді забудьте взагалі про диктатури.тепер, з приводу країн які розвинулися після 2СВ - не розумію, до чого це. так розвинені країні й до війни були розвинені, й після війни відновились доволі швидко. срср теж відродився доволі швидко, але просто за рахунок експлуатації населення - так теж можна, але давайте тоді не казати про рівень життя населення - звісно він буде різним.Південна Америка - одні диктатури після 2 СВ. що ліві, що праві. участь у 2СВ не приймали. й де розвиток? в лівих зовсім біда (включно з Аргентиною), праві у кращому стані.а розвинені країни вони й є розвинені. Австралія та ж. що там, окрім розвиненого суспільства - й нормальна країна.якось такя не претендую на останню інстанцію істини. але якщо є зауваження - то давайте ваше бачення ситуації. можете покритикувати - але з аргументами. а не просто "це все дурня, а як треба - я не знаю"