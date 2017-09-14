budivelnik написав: через 20 років на мене працював капітал а не я...
Проспівав казкар, який і через 30 років на вихідні та свята сам стає за прилавок. Звісно пояснюючи це -- бажанням поспілкуватися з покупцями((
Згадав Де-Біл історію 15 річної давності.... Так було , років10-15 тому стояв, а 25-30 років тому стояв цілодобово.. Тому Береш 1990 додаєш до нього 20 років і отримуєш 2010 - коли Будівельник вже не стояв за прилавком навіть в свята.
ПС ти туалети драїв своєю зубною щіткою курсантом і це було приблизно тоді ж коли я стояв за прилавком. Тому втикаючи комусь- згадай що робив сам.
Аналітики проаналізували заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який повторив риторику диктатора Володимира Путіна й очільника Білорусі Олександра Лукашенка про мирні переговори та «корінні причини» війни в Україні. Лавров також звинуватив Київ в уповільненні темпів перемовин.
Заяви очільника МЗС РФ містили багато тих самих фраз і нюансів, що й заяви Путіна та Лукашенка 1 серпня. Це вказує на те, що ці наративи є частиною інструкцій Кремля для російських чиновників щодо того, як формулювати переговорний процес, оцінює ISW.
пропаганда вищий рівень - Раша звинувачує нас в тому, що робить сама. й місцеві корисні ідіоти (а може п'ята колона) активно цей меседж проштовхують тут... типу ми не надто активно проводимо перемовини.
й Глобальний Південь - збіговисько лицемірів. всі так співчувають палестинцям, но щось не хочуть помічати, що в нас щодень гинуть цивільні, в тому числі діти. нічого, воно ще все повернеться...
budivelnik написав: через 20 років на мене працював капітал а не я...
Проспівав казкар, який і через 30 років на вихідні та свята сам стає за прилавок. Звісно пояснюючи це -- бажанням поспілкуватися з покупцями((
Згадав Де-Біл історію 15 річної давності.... Так було , років10-15 тому стояв, а 25-30 років тому стояв цілодобово.. Тому Береш 1990 додаєш до нього 20 років і отримуєш 2010 - коли Будівельник вже не стояв за прилавком навіть в свята.
ПС ти туалети драїв своєю зубною щіткою курсантом і це було приблизно тоді ж коли я стояв за прилавком. Тому втикаючи комусь- згадай що робив сам.
Добре, що не став зараз співати про "поспілкуватися з покупцями". 2025-10=2015 , а не "і отримуєш 2010 - коли Будівельник вже не стояв за прилавком навіть в свята." Меншу цифру з твоїх 10-15 треба брати(( Тим паче, що ліньки шукати, про прилавок на свята та вихідні ти писав менше, ніж 10 років тому.
Знов же брешеш і будуєш на цьому. Про "ти туалети драїв своєю зубною щіткою курсантом". Мабуть по своєму навчанні в школі прапорів судиш. Кумедний кусок.. Й не тупи. Ти до розвалу совдепу служив в РА, я навчався теж до розвалу, то ти не міг за прилавком в той час стояти. До речі, і куди ти пішов після звільнення? В держконтору будівельну чи за прилавок?
Все в тебе, як завжди, будується на брехні. Інакше ніяк, бо ні на чому. ____________________________ - *через 20 років на мене працював капітал а не я...* - *я важко працював 30 років* 😅 Співак..
Аналітики проаналізували заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який повторив риторику диктатора Володимира Путіна й очільника Білорусі Олександра Лукашенка про мирні переговори та «корінні причини» війни в Україні. Лавров також звинуватив Київ в уповільненні темпів перемовин.
Заяви очільника МЗС РФ містили багато тих самих фраз і нюансів, що й заяви Путіна та Лукашенка 1 серпня. Це вказує на те, що ці наративи є частиною інструкцій Кремля для російських чиновників щодо того, як формулювати переговорний процес, оцінює ISW.
пропаганда вищий рівень - Раша звинувачує нас в тому, що робить сама. й місцеві корисні ідіоти (а може п'ята колона) активно цей меседж проштовхують тут... типу ми не надто активно проводимо перемовини.
й Глобальний Південь - збіговисько лицемірів. всі так співчувають палестинцям, но щось не хочуть помічати, що в нас щодень гинуть цивільні, в тому числі діти. нічого, воно ще все повернеться...
Цього посадовця ви до кого відносите ( до корисного чи п'ятої колони)?
Але він на початок року отаке висував: "Навіщо Москва намагається "заморозити" війну? Росія розглядає перемир’я як можливість перегрупуватися, накопичити сили та продовжити агресію в майбутньому. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Укрінформу". https://tsn.ua/exclusive/budanov-znovu- ... 76851.html Прочитайте все інтерв'ю.
Hotab написав:Як скажете… Де ви, а де «молоді роки».. Тут в 50 сітківка у підвального тойво. А вам же більше
Дівкам я вже не цікавий. Антиквариат
То не показник віку. Муха ніколи не був цікавий жінкам. В школі однокласники гигикаючи встромляли в розетку Фумігатор, щоб муха йшов геть. А однокласниці так брезгливо надували ніздрі дивлячись на нього, що Муха на все життя запамʼятав і тепер хоче жінку - пікенеса, звідси тяга до філіпінок.
Shaman написав:....... ніхто не знає, як воно б було. але якби замість доріг на Чонгарі були б суцільні траншеї - доля півдня могла бути зовсім іншою. основна ідея наступу Раші в лютому 2022 - що їх тут будуть зустрічати квітами. Зе гадаю теж доклався до формуваня такої думки. за Пороха таких думок в Раші не було б
Господи, до чего же надоело! Я вам уже писал - не ваше это. Петя много нарыл за 5 лет траншей на Чонгаре? Раша ориентировалась/интересовалась взглядами Пети или Володи? Они ему до лампочки. Или вы думаете, что Путин рассчитывал, что Зеленский лично выйдет встречать войска с хлебом-солью и вручит им ключи от города?
звісно, лише ваша думка має значення а мені, замість аргументів - не моє це. хитродупо
а чого було копати Чонгар під час каденції Пороха? тоді Мінські діяли. Зе просрав 2021 рік, коли прямим текстом казали, що буде вторгнення. Порох в 2021 році діяв би зовсім по-іншому. й нагадати про зраду голів Херсонського та Харківського СБУ, бо головою СБУ призначив некомпетентного приятеля? а так втратили південь, ЗАЕС й купи загиблих в Маріуполі - це вже питання після війни, але його будуть розбирати
де ми відкинули той план, що за вигадки? ми були готові обговорювати план - його відкинула Раша.
У вас с памятью совсем плохо? Начальный план Трампа мы отвергли и предложили какой-то свой, разработанный совместно с Европой.
руські й наш, й американський план відкинули. буду лупати цю тупість до кінця - ПЕРЕМОВИН НЕ ХОЧЕ РАША... /quote]
ЛАД, це зараз чергова ІПСО від Раші - ми готові до перемовин, проти Україна (що брехня). а чого її ви підтримуєте? та й Banderlog в унісон?
Не хочет Путин. Точнее, хочет, но больше, чем мы согласны. Проблема в том, что война на нашей территории, разрушаются больше наши города и сёла. Поэтому мы больше заинтересованы в переговорах, соответственно, должны больше проявлять инициативы.
перемовин не хоче Раша , і перемовин не хочеш ти. Співпадіння? Я хочу почути ваш план без переговорів. Воюєм на виснаження і ждем що рф впаде першою? Хитро. Кажете в них якісь проблеми в економіці розвиваються швидше ніж в нас. А нам допомагає захід? А їм ніхто не допомагає? Там іран? Китай? Корея? Білорусь? Чого ми ждем перед переговорами? В них закінчаться ракети? Шахеди? Нафта? Люди? Кораблі? Що в нас по кожному з цих пунктів? Ми в кращому положенні за них чи гіршому? І хотілось б якісь часові параметри до цього плану Скільки по часу нам ще воювати? рік? 5 10? І за 10 років не буде ні ротацій ні демобілізації?