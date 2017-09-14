Вспомнишь дурака — он и появится
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Додано: Суб 02 сер, 2025 23:35
Додано: Нед 03 сер, 2025 00:16
Клоп з підвала в ліжко не залізе
Не та сітківка , не той Ночкін, не те життя
Яка баба таке побачивши витримає
Додано: Нед 03 сер, 2025 01:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трамп,собака, где гвертольёты?
Воронеж и Ростов сами себя дамбить не будут!
Додано: Нед 03 сер, 2025 06:58
Згадав Де-Біл історію 15 річної давності....
Так було , років10-15 тому стояв, а 25-30 років тому стояв цілодобово..
Тому
Береш 1990 додаєш до нього 20 років і отримуєш 2010 - коли Будівельник вже не стояв за прилавком навіть в свята.
ПС
ти туалети драїв своєю зубною щіткою курсантом і це було приблизно тоді ж коли я стояв за прилавком.
Тому втикаючи комусь- згадай що робив сам.
Додано: Нед 03 сер, 2025 07:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
кому треба корегувати зір, хто не бачить?
пропаганда вищий рівень - Раша звинувачує нас в тому, що робить сама. й місцеві корисні ідіоти (а може п'ята колона) активно цей меседж проштовхують тут... типу ми не надто активно проводимо перемовини.
й Глобальний Південь - збіговисько лицемірів. всі так співчувають палестинцям, но щось не хочуть помічати, що в нас щодень гинуть цивільні, в тому числі діти. нічого, воно ще все повернеться...
Додано: Нед 03 сер, 2025 08:09
Добре, що не став зараз співати про "поспілкуватися з покупцями".
2025-10=2015 , а не "і отримуєш 2010 - коли Будівельник вже не стояв за прилавком навіть в свята."
Меншу цифру з твоїх 10-15 треба брати((
Тим паче, що ліньки шукати, про прилавок на свята та вихідні ти писав менше, ніж 10 років тому.
Знов же брешеш і будуєш на цьому. Про "ти туалети драїв своєю зубною щіткою курсантом". Мабуть по своєму навчанні в школі прапорів судиш. Кумедний кусок..
Й не тупи. Ти до розвалу совдепу служив в РА, я навчався теж до розвалу, то ти не міг за прилавком в той час стояти.
До речі, і куди ти пішов після звільнення? В держконтору будівельну чи за прилавок?
Все в тебе, як завжди, будується на брехні. Інакше ніяк, бо ні на чому.
____________________________
- *через 20 років на мене працював капітал а не я...*
- *я важко працював 30 років*
😅
Співак..
Додано: Нед 03 сер, 2025 08:33
Цього посадовця ви до кого відносите ( до корисного чи п'ятої колони)?
Але він на початок року отаке висував:
"Навіщо Москва намагається "заморозити" війну?
Росія розглядає перемир’я як можливість перегрупуватися, накопичити сили та продовжити агресію в майбутньому. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Укрінформу".
Прочитайте все інтерв'ю.
Додано: Нед 03 сер, 2025 08:33
То не показник віку. Муха ніколи не був цікавий жінкам. В школі однокласники гигикаючи встромляли в розетку Фумігатор, щоб муха йшов геть. А однокласниці так брезгливо надували ніздрі дивлячись на нього, що Муха на все життя запамʼятав і тепер хоче жінку - пікенеса, звідси тяга до філіпінок.
Додано: Нед 03 сер, 2025 08:42
перемовин не хоче Раша , і перемовин не хочеш ти. Співпадіння?
Я хочу почути ваш план без переговорів. Воюєм на виснаження і ждем що рф впаде першою?
Хитро.
Кажете в них якісь проблеми в економіці розвиваються швидше ніж в нас. А нам допомагає захід?
А їм ніхто не допомагає? Там іран? Китай? Корея? Білорусь?
Чого ми ждем перед переговорами?
В них закінчаться ракети? Шахеди? Нафта? Люди? Кораблі? Що в нас по кожному з цих пунктів? Ми в кращому положенні за них чи гіршому? І хотілось б якісь часові параметри до цього плану
Скільки по часу нам ще воювати? рік? 5 10? І за 10 років не буде ні ротацій ні демобілізації?
Додано: Нед 03 сер, 2025 11:15
це елементи класичної демагогії - нахабна брехня. перше, коли мене намагаються звинуватити в проросійських наративах - це роблять найтупіші обліківки, але як варіант можливо - хто там розбереться зі сторони. ЛАД не дасть збрехати, немає в мене проросійських наративів
друге, те - що проти. навіщо ти це вигадав? з якого переляку ти так вирішив? я ще давно почав казати про перемовини й наводив умови, які можна обговорювати - вони як не дивно співпали з тим, що потім пропонували американці - бо я формулював РЕАЛЬНІ умови. мої опоненти не змогли сформулювати щось зрозуміле. хтось там підкинув ідею фінляндизації - з нею трошки поносилися, як дурень з торбою, - й все.
я проти капітуляції під виглядом перемовин, що постійно підсовують тут різні обліківки - й ти теж.
тепер питання, що нам роботи, якщо Раша взагалі не хоче домовлятися? воно складне з одного боку, а з іншого. от дивись поки ти борешся, ти живий, здався - тебе вбили - бачили неодноразово. ти будеш боротися чи здашся? відповідь очевидне.
а складність в тому, що для ЛАДа заборона української - в че такого? та й для тебе знищення ПЦУ - ти будеш двома руками за. але відчуй різницю - ЛАДу лише роблять зауваження, тобі ж взагалі не заважають молитися - скільки храмів УПЦ МП на Східній Україні? в Харкові складно знайти храм ПЦУ. а в окупації прихильність до мови чи ПЦУ - це фільтраційні табори, використання тортур в яких це просто елемент таборів? але цей нюанс ви ж не бачите? з тобою все зрозуміло - ти віддаш й Крим, й Донбас, й Херсон з Запоріжжям - аби себе врятувати. моя хата з краю плюс чистий егоїзм - таких багато. але є ще керівництво держави, яке відповідає за всю державу й переймається долею мешканці й Херсону, й Криму...
Раші ніхто не допомагає - за всю допомогу вони платять. продають своє з дисконтом, а купують з х2,х3 - не знаю скільки. тобто в Раші правильні друзі, як в того наркомана, що будуть купувати всі цінне, й допомагати йому грішми. нам допомагають - це дуже важлива різниця.
тепер, які в нас два ризики зараз. це оцей терор цивільних, який з військової чи економічної точки зору, наносить невелику шкоду, але дуже сильний моральний тиск через загибель цивільних. й другий, в черговий раз видно, що відношення до населення - як до сміття. можливо, що вони зможуть навербувати ще один мільйон - мільйон треба знищувати ще 3 роки. але це менш вірогідно, бо тоді 500 тис провели мобілізацію. а зараз чомусь не хочуть. повертаючись до терору - тут треба залучати світ - Ізраіль чомусь всі шпиняють, а про Рашу мовчать - треба постійно доносити інфо про державний тероризм Раші, про загиблих дітей
про економіку можна окремо поговорити, але знову ж таки - вивчить деякі базові речі. я не вмію доводити, що 2 * 2 = 4. та й так багато тексту.
тому мій прогноз - це 2025, максимум 2026 рік - після цього буде щось на кшталт АТО. владі треба вирішувати питання й мобілізації, й ротації - й це так, непопулярні рішення, які дуже не хочуть приймати поточні керманичі - це теж питання. знову ж таки - ти своє питання ротації вирішив же? чого бідкаєшся?
отаке треба схоже кожні вихідні писати, бо інколи таку дурню пишуть протягом тижня
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