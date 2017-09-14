Додано: Нед 03 сер, 2025 11:15

Banderlog написав: перемовин не хоче Раша , і перемовин не хочеш ти. Співпадіння?

Я хочу почути ваш план без переговорів. Воюєм на виснаження і ждем що рф впаде першою?

Хитро.

Кажете в них якісь проблеми в економіці розвиваються швидше ніж в нас. А нам допомагає захід?

А їм ніхто не допомагає? Там іран? Китай? Корея? Білорусь?

Чого ми ждем перед переговорами?

В них закінчаться ракети? Шахеди? Нафта? Люди? Кораблі? Що в нас по кожному з цих пунктів? Ми в кращому положенні за них чи гіршому? І хотілось б якісь часові параметри до цього плану

Скільки по часу нам ще воювати? рік? 5 10? І за 10 років не буде ні ротацій ні демобілізації? перемовин не хоче Раша , і перемовин не хочеш ти. Співпадіння?Я хочу почути ваш план без переговорів. Воюєм на виснаження і ждем що рф впаде першою?Хитро.Кажете в них якісь проблеми в економіці розвиваються швидше ніж в нас. А нам допомагає захід?А їм ніхто не допомагає? Там іран? Китай? Корея? Білорусь?Чого ми ждем перед переговорами?В них закінчаться ракети? Шахеди? Нафта? Люди? Кораблі? Що в нас по кожному з цих пунктів? Ми в кращому положенні за них чи гіршому? І хотілось б якісь часові параметри до цього плануСкільки по часу нам ще воювати? рік? 5 10? І за 10 років не буде ні ротацій ні демобілізації?

це елементи класичної демагогії - нахабна брехня. перше, коли мене намагаються звинуватити в проросійських наративах - це роблять найтупіші обліківки, але як варіант можливо - хто там розбереться зі сторони.не дасть збрехати, немає в мене проросійських наративівдруге, те - що проти. навіщо ти це вигадав? з якого переляку ти так вирішив? я ще давно почав казати про перемовини й наводив умови, які можна обговорювати - вони як не дивно співпали з тим, що потім пропонували американці - бо я формулював РЕАЛЬНІ умови. мої опоненти не змогли сформулювати щось зрозуміле. хтось там підкинув ідею фінляндизації - з нею трошки поносилися, як дурень з торбою, - й все.я проти капітуляції під виглядом перемовин, що постійно підсовують тут різні обліківки - й ти теж.тепер питання, що нам роботи, якщо Раша взагалі не хоче домовлятися? воно складне з одного боку, а з іншого. от дивись поки ти борешся, ти живий, здався - тебе вбили - бачили неодноразово. ти будеш боротися чи здашся? відповідь очевидне.а складність в тому, що для Лзаборона української - в че такого? та й для тебе знищення ПЦУ - ти будеш двома руками за. але відчуй різницю - ЛАДу лише роблять зауваження, тобі ж взагалі не заважають молитися - скільки храмів УПЦ МП на Східній Україні? в Харкові складно знайти храм ПЦУ. а в окупації прихильність до мови чи ПЦУ - це фільтраційні табори, використання тортур в яких це просто елемент таборів? але цей нюанс ви ж не бачите? з тобою все зрозуміло - ти віддаш й Крим, й Донбас, й Херсон з Запоріжжям - аби себе врятувати. моя хата з краю плюс чистий егоїзм - таких багато. але є ще керівництво держави, яке відповідає за всю державу й переймається долею мешканці й Херсону, й Криму...Раші ніхто не допомагає - за всю допомогу вони платять. продають своє з дисконтом, а купують з х2,х3 - не знаю скільки. тобто в Раші правильні друзі, як в того наркомана, що будуть купувати всі цінне, й допомагати йому грішми. нам допомагають - це дуже важлива різниця.тепер, які в нас два ризики зараз. це оцей терор цивільних, який з військової чи економічної точки зору, наносить невелику шкоду, але дуже сильний моральний тиск через загибель цивільних. й другий, в черговий раз видно, що відношення до населення - як до сміття. можливо, що вони зможуть навербувати ще один мільйон - мільйон треба знищувати ще 3 роки. але це менш вірогідно, бо тоді 500 тис провели мобілізацію. а зараз чомусь не хочуть. повертаючись до терору - тут треба залучати світ - Ізраіль чомусь всі шпиняють, а про Рашу мовчать - треба постійно доносити інфо про державний тероризм Раші, про загиблих дітейпро економіку можна окремо поговорити, але знову ж таки - вивчить деякі базові речі. я не вмію доводити, що 2 * 2 = 4. та й так багато тексту.тому мій прогноз - це 2025, максимум 2026 рік - після цього буде щось на кшталт АТО. владі треба вирішувати питання й мобілізації, й ротації - й це так, непопулярні рішення, які дуже не хочуть приймати поточні керманичі - це теж питання. знову ж таки - ти своє питання ротації вирішив же? чого бідкаєшся?отаке треба схоже кожні вихідні писати, бо інколи таку дурню пишуть протягом тижня