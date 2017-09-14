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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14629146301463114632>
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 11:57

Трохи гумору:

«Что же делать? — снова мысленно спросил себя майор Майор. — Ну что делать с человеком, который смотрит вам прямо в глаза и заявляет, что скорее готов умереть, чем быть убитым в бою, с человеком, столь же зрелым и умственно развитым, как вы сами, хотя вы должны делать вид, что вы мудрей и лучше, чем он? Ну что мне ему сказать?»

— Что, если сделать так: вы выполните норму боевых вылетов, а затем мы будем посылать вас «за молоком»? Таким образом, только четыре боевых задания — и вы больше не подвергаетесь никакому риску.

— Не нужны мне ваши полеты «за молоком»! Я не желаю больше ни минуты оставаться на войне!

— Неужели вы хотите видеть свою родину побежденной? — спросил майор Майор.

— Нас не победят. У нас больше народу, больше денег и сырья. Десять миллионов военнослужащих могут стать на мое место, а то одних убивают, а другие в это время делают деньги и живут припеваючи. Пусть других убивают.

— Но представьте себе, что получится, если каждый американец станет рассуждать подобным образом.

— Только круглый дурак рассуждает иначе. Разве я не прав?

«Ну что ты ему на это скажешь? — горестно размышлял майор Майор. — Сказать, что я ничего не могу поделать, означает, что вообще-то я сделал бы кое-что, будь это в моих силах, но не делаю только из-за ошибочной и несправедливой политики подполковника Корна. Нет, нет, я категорически не имею права сказать ему, что ничего не могу поделать», — решил майор Майор и сказал:

— Очень сожалею, но я ничего не могу поделать.
https://loveread.ec/read_book.php?id=13629&p=31
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:10

етапи шляху Будівельника

  detroytred написав:До речі, і куди ти пішов після звільнення? В держконтору будівельну чи за прилавок?
Для де-Білів нагадую свій професійний шлях..
Народився________________________________________1965
Закінчив 10 класів_______________________________1982
Поступив в Політехнічний і закінчив 2 курси______1984( паралельно працював в БУ (будівельне управління тресту ЛьвівПромБуд) і займався спортом
З 1984 по 1990 -курсант+сержант+курсант+прапорщик__Група Радянських військ в Німеччині
1990 - прапорщик танкова учебка Шалі Чечня(паралельно закінчив заочно політех)
1991-1997 - власник Будівельного Кооперативу( перший раз банкрут)( при цьому паралельно працював майстром а потім і прорабом в БУ Львівпромбуд( в тому ж що і раніше)
З 1997 по сьогодні ФОП
До першого млн гривень- 5 років (2002)
До другого млн - 3 роки (2005)
До третього млн-2 роки (2007)
Далі ріст в 2 рази з 2008 по 2014 за рахунок інфляції=6млн( фактично вийшов з будівництва яке стало недоцільним за рахунок двох криз 2008 і 2013 років)
І далі грубо по +1 млн щороку до сьогодні( певні гойдалки були в 2022- році коли в доларах капітал впав), але з 2023 - тільки вверх.

ПС
Сповільнення росту капіталізації після 2007 року повязана з кількома факторами
Перший- збільшення власних витрат( а значить з зменшенням мотивації багато працювати -нафіга якщо і так все є)
Другий - виросли діти почались витрати на весілля /житло нових сімей і так далі
Третій - стандартний закон капіталізму - чим більше вверх тим сильніша конкуренція.
  detroytred написав: *через 20 років на мене працював капітал а не я...*
- *я важко працював 30 років*
Тільки дурні вважають що керування капіталом яке приводить до його росту- це розваги з секретаркою
Насправді це важка праця...
Але є два види важкої праці
Дебільний-коли важко працюючи отримуєш рівно стільки щоб завтра зміг так само важко працювати
Розумний-коли важко працюючи з часом починає отримувати стільки що робота переходить в рівень хоббі..

ППС
відпочинок-це зміна роді діяльності.
Солдафан 25 років тягне носок і питає чяво ізволітеєєєє.... і так без змін.
Бізнесмен-коли змучився керувати капіталом в торгівлі-перекладає його в іншу іграшку-наприклад будівництво , а набавившись з будівництвом-перекладає в транспортні перевезення... і так все життя.
Дитина______________________________________0-10 років
Спортсмен__________________________________10-20 років
Військовий_________________________________20-25років
Будівельник________________________________25-45 років
Торговець__________________________________35-сьогодні років
Орендодавець_______________________________45-сьогодні років
Логістик___________________________________57-сьогодні
Хобі по відновленню дорогих електроавто____59-сьогодні
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:До речі, і куди ти пішов після звільнення? В держконтору будівельну чи за прилавок?
Для де-Білів нагадую свій професійний шлях..
Народився________________________________________1965
Закінчив 10 класів_______________________________1982
Поступив в Політехнічний і закінчив 2 курси______1984( паралельно працював в БУ (будівельне управління тресту ЛьвівПромБуд) і займався спортом
З 1984 по 1990 -курсант+сержант+курсант+прапорщик__Група Радянських військ в Німеччині
1990 - прапорщик танкова учебка Шалі Чечня(паралельно закінчив заочно політех)
1991-1997 - власник Будівельного Кооперативу( перший раз банкрут)( при цьому паралельно працював майстром а потім і прорабом в БУ Львівпромбуд( в тому ж що і раніше)
З 1997 по сьогодні ФОП
До першого млн гривень- 5 років (2002)
До другого млн - 3 роки (2005)
До третього млн-2 роки (2007)
Далі ріст в 2 рази з 2008 по 2014 за рахунок інфляції=6млн( фактично вийшов з будівництва яке стало недоцільним за рахунок двох криз 2008 і 2013 років)
І далі грубо по +1 млн щороку до сьогодні( певні гойдалки були в 2022- році коли в доларах капітал впав), але з 2023 - тільки вверх.

ПС
Сповільнення росту капіталізації після 2007 року повязана з кількома факторами
Перший- збільшення власних витрат( а значить з зменшенням мотивації багато працювати -нафіга якщо і так все є)
Другий - виросли діти почались витрати на весілля /житло нових сімей і так далі
Третій - стандартний закон капіталізму - чим більше вверх тим сильніша конкуренція.
  detroytred написав: *через 20 років на мене працював капітал а не я...*
- *я важко працював 30 років*
Тільки дурні вважають що керування капіталом яке приводить до його росту- це розваги з секретаркою
Насправді це важка праця...
Але є два види важкої праці
Дебільний-коли важко працюючи отримуєш рівно стільки щоб завтра зміг так само важко працювати
Розумний-коли важко працюючи з часом починає отримувати стільки що робота переходить в рівень хоббі..

ППС
відпочинок-це зміна роді діяльності.
Солдафан 25 років тягне носок і питає чяво ізволітеєєєє.... і так без змін.
Бізнесмен-коли змучився керувати капіталом в торгівлі-перекладає його в іншу іграшку-наприклад будівництво , а набавившись з будівництвом-перекладає в транспортні перевезення... і так все життя.
Дитина______________________________________0-10 років
Спортсмен__________________________________10-20 років
Військовий_________________________________20-25років
Будівельник________________________________25-45 років
Торговець__________________________________35-сьогодні років
Орендодавець_______________________________45-сьогодні років
Логістик___________________________________57-сьогодні
Хобі по відновленню дорогих електроавто____59-сьогодні

Ну і навіщо отака ця оперетта?

Якщо достатньо було б
"1990 - прапорщик танкова учебка Шалі Чечня(паралельно закінчив заочно політех)
1991-1997 - власник Будівельного Кооперативу( перший раз банкрут)( при цьому паралельно працював майстром а потім і прорабом в БУ Львівпромбуд( в тому ж що і раніше)* і
*Торговець__________________________________35-сьогодні років*

Кумедний співак-місіонер. Ще й якийсь пришлепкуватий.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ну і навіщо отака ця оперетта?
Щоб тебе жаба вдусила і ти міг порівняти своє просране з чужим цікавим..
ПС
як там , пята точка не болить?
носок тягнеться
по кухні стройовою пересуваєшся
на сусідках командний голос допомагає?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:16

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ну і навіщо отака ця оперетта?
Щоб тебе жаба вдусила і ти міг порівняти своє просране з чужим цікавим..
ПС
як там , пята точка не болить?
носок тягнеться
по кухні стройовою пересуваєшся
на сусідках командний голос допомагає?

Не гальмуй. Питання було суто стосовно коли ти став за прилавок.
А ти, щоб забовтати, отаку оперетту проспівав.

Знов будуєш на брехні (жаба давить, просране життя, нецікаве, носок тягнеться, стройова на кухні, сісудки командний голос).
Пришлепкуватий, бо брехливіший не менше, ніж отой кисильов..
Просто генериш брехню, яку тобі схочеться, і на ній намагаєшся будувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Питання було суто стосовно коли ти став за прилавок.
Будь який дурень задасть стільки питань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей
Тому я щоб два рази не вставати для кожного де-Біла - відразу все й розписав з сумами і датами.
А тепер такі як ти порівнюють своє з моїм... і плачуть гіркими сльозами...
Це ж треба було - так просрати єдине життя.
уявляю як ти зараз згадуєш
1990 -перший курс, казарма, підмітаю
1995 -пятий курс казарма ( за пять років десять разів вийшов на волю, підмітаю)
2005 - отримав старлея, все одно в казармі, перевіряю як підмітають
2010 - отримав капітана, вчу старлея контролювати підмітання в казармі
2015 - отримав майора, бачу що в казармі не підметено, але відчуваю що відправлять підмітати окоп-краще здрисну на пенсію..

Я все вірно і точно описав?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:40

  budivelnik написав:..........
1990 -перший курс, казарма, підмітаю
1995 -пятий курс казарма ( за пять років десять разів вийшов на волю, підмітаю)
2005 - отримав старлея, все одно в казармі, перевіряю як підмітають
2010 - отримав капітана, вчу старлея контролювати підмітання в казармі
2015 - отримав майора, бачу що в казармі не підметено, але відчуваю що відправлять підмітати окоп-краще здрисну на пенсію..

Я все вірно і точно описав?

Всё не верно!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:42

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Питання було суто стосовно коли ти став за прилавок.
Будь який дурень задасть стільки питань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей
Тому я щоб два рази не вставати для кожного де-Біла - відразу все й розписав з сумами і датами.
А тепер такі як ти порівнюють своє з моїм... і плачуть гіркими сльозами...
Це ж треба було - так просрати єдине життя.
уявляю як ти зараз згадуєш
1990 -перший курс, казарма, підмітаю
1995 -пятий курс казарма ( за пять років десять разів вийшов на волю, підмітаю)
2005 - отримав старлея, все одно в казармі, перевіряю як підмітають
2010 - отримав капітана, вчу старлея контролювати підмітання в казармі
2015 - отримав майора, бачу що в казармі не підметено, але відчуваю що відправлять підмітати окоп-краще здрисну на пенсію..

Я все вірно і точно описав?

Звісно, як завжди, збрехав.
Не моргнувши оком. Прямо й тупо брешеш.
А від пропозиції навчити тебе не брехати (тобто, щоб ти, якщо це брехня, сплатив 5 куо.), ти вже з десяток разів зливався.
Єралашкувая, що це питання не про брехню на особисту адресу, а лише продаж папірця з даними.
Торгувався, мільйонер, на 200 грн.
Ну і продовжуєш далі брехати.

Про яких сотні мудреців і купи питань ти несеш в даному випадку, коли воно було одне і просте -- співпадіння часу мого навчання і твоєю становою за прилавок.
Це ти у відповідь оперетту цілу проспівав замість короткої відповіді.

Тобто знов від тебе тільки суцільна брехня.
Треш...
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:48

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
1990 -перший курс, казарма, підмітаю
1995 -пятий курс казарма ( за пять років десять разів вийшов на волю, підмітаю)
2005 - отримав старлея, все одно в казармі, перевіряю як підмітають
2010 - отримав капітана, вчу старлея контролювати підмітання в казармі
2015 - отримав майора, бачу що в казармі не підметено, але відчуваю що відправлять підмітати окоп-краще здрисну на пенсію..

Я все вірно і точно описав?

Всё не верно!

Я ж кажу: кисильови на фоні цього брехуна відпочивають.
Бреше, як дихає.
І навіть нічого там не ворухнеться.
Ще на цьому тижні про людську порядність пролепотів тут комусь.

Де там порядність?! Хоча б хоч трохи менше непорядності було.
Це трешак...
В народі таких кличуть -- чорноротий.
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:52

  Shaman написав: владі треба вирішувати питання й мобілізації, й ротації - й це так, непопулярні рішення, які дуже не хочуть приймати поточні керманичі - це теж питання. знову ж таки - ти своє питання ротації вирішив же? чого бідкаєшся? ;)

отаке треба схоже кожні вихідні писати, бо інколи таку дурню пишуть протягом тижня 8)

І так, плану в тебе нема, лиш надія що буде Ато.
Ато більше не буде, ато було коли ми воювали з днр, зараз проти нас рф і жителі окупованого криму, запорізької та херсонської області теж воюють проти нас.
Чи ти думаєш там мобілізації нема?
Рф повернення до ато не допустить, буде далі наступати і бити ракетами та шахідами. Якось так вийшло що в них ракет і шахедів більше ніж в нас. Тому воювати мясом проти мяса вони не будуть якби тобі того не хотілось.
Які такі рішення непопулярні? Воювати не хочете?)) Так договорюйтесь! Росія хоче більше ніж ви хочете віддати? :lol: ти ж того року не хотів перемирря по лінії зіткнення? Через півроку вони добавлять до своїх вимог сумську.
Banderlog
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