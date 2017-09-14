Трамп:Сделки нет, взаимопонимания нет.
Радуйтесь , " не сдали"
Додано: Суб 16 сер, 2025 02:06
Додано: Суб 16 сер, 2025 02:15
Это катастрофа не то что Украине, всему Западу.
Не только у зеленского нет карт , у всего этого хваленого нато нет карт
Додано: Суб 16 сер, 2025 02:29
Все сжечь и массоаый отход в Бразилию
Это --здец, это закат и падение Древнего Рима-2
Додано: Суб 16 сер, 2025 02:48
Додано: Суб 16 сер, 2025 02:51
Просто в какой-то момент Восток стал сильнее Запада и решил с ним поквитаться за старые обиды. Начали с Украины , которая ни туда ни сюда, но в принципе уже показывают что и об настоящий Запад могут ноги аытирать
Додано: Суб 16 сер, 2025 03:00
"Запланированный обед был отменен" - маркер провала переговоров. Москве не страшен Вашингтон, она что хоче то и творит. Не боится ни кнута, и плевать на пряники
А зачем ей союз с западными демократиями, где лидеры меняются как перчатки. Во. В Пекине по 10 лет минимум, можно какие-то планы строить
Последний шанс Трампа сохранить европейскую цивилизацию после того как чухонский варвар надсмеялся над всем Западом в его лице Это сбить самолет на излете
Додано: Суб 16 сер, 2025 03:30
Лис, Пекин вторичен и зависим от запада на 146%
Когда самураи придумали свой джип Мицубиси 91 год назад и вовсю строили авианосцы для захвата Тихого океана - там ездили на рикшах и ели жуков с пауками из-за постоянных засух и наводнений(впрочем эта проблема до ГМО и систем водохранилищ и обработки облаков была и в США и в СССР)
Так самураи, точнее их техноэкономика вторична и зависима от запада
Без Америки могли рассчитывать только на локальное лидерство в ЮВА среди стран где едят вместо говядины и кур пауков с мышами.
Корейцы с цыганами в ту же степь
Их подняли из трущоб за шкирку в 60-70е годы далеко не их земляки
Додано: Суб 16 сер, 2025 07:13
Ой, а хто ж той потужний, що зробив українську армію знову радянською?
Всі розуміють, які шанси має маленька радянська армія проти великої?
Додано: Суб 16 сер, 2025 07:52
Борг за донарахованими через суди військовими пенсіями перевищує 51 мільярд, – ПФУ
Гетьманцев: сума боргу за пенсіями, які військові пенсіонери відсудили у держави, величезна.
Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень-2025 (за даними ПФ, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн)", – зауважив Гетманцев.
Додано: Суб 16 сер, 2025 07:56
Це ті самі 45+ пенсіонери з не тими ВОСами, за яких сьогодні має віддати якийсь "долг" знятий з комбайна 45+ Микола, ще не пенсіонер, та взагалі без ВОС і присяги?
