Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:05

  fox767676 написав:вовчик учуял стук железных копыт ;)
https://youtu.be/fRDdQYWNKMQ

ко-ко-ко
сегодня у железнокопытного намечается вечеринка в стиле букакке, много гостей ожидается...
хотя после репетиции с хуйлом ...)

https://www.eurointegration.com.ua/expe ... 8/7218164/
рекомендую к прочтению адекватам, железно-ко-ко-ко-пытным время не терять лучше посмотреть очередного блохера :mrgreen:
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:12

Він на даху

  flyman написав:нетойвосний, яке "обмежувати право пересування", ти де вже, на посадці надоху?
Він швидше десь бухає на даху :mrgreen:
Успіх
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:15

  flyman написав:
  fox767676 написав:чудо богатири Пес Ікота та Каліка Перехожий заступили на вахту

для них є вакансії:


незламник погрузился в козацкий драйв или бабло косит
а потом - "караул ! cос! окружают!"
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:17

Цього разу хоч колоду карт везе з собою Зе?))

Я так розумію, цього разу Зе поїхав з картами, щоб Трамп вже до нього не кричав: "у тебе немає карт!"

Одну карту вже "засвітили" по новинах - рожевий(або іншого кольору) фламінго! ;)
Успіх
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:20

Трамп звісно ще той дивак, але й отаке:

*Axios: Трамп хотел прекратить переговоры на Аляске из-за требований Путина...
Трамп был готов прекратить переговоры на Аляске после того, как Путин выдвинул максималистские требования при обсуждении будущего пяти регионов...
В ответ на это президент США заявил: «Если дело в Донецке и если нет никаких уступок, нам просто не следует продлевать это».
После этого Владимир Путин «отказался от этого требования»...* (С)
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:29

  fox767676 написав:

внезапно...из под простыни показался рыжий чубчик...
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:32

Розгромна стаття WSJ: "Велика радянська армія перемагає маленьку".
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:33

Якщо джерело не бреше, то:
*МИД РП о встречах с Трампом: "Де-факто решения будут приниматься в узком американском кругу. Европейские представители не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность. Там решение принимает один человек"...* (С)

Або самі поляки не шуткують.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:38

байден с путиным начали эту войну
fox767676
