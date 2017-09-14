Війна може закінчитися вже завтра, якщо Україна здасться. Але тоді післязавтра путін нападе на нас, тому це — не варіант, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
о каг!
Будь-який варіант перемир'я буде трактований "новою антантою" як "Україна здалася" , тому що посилює їх ризики на інших напрямках. Краще продовжувати маринувти Україну , купляти в Росії енергоносії, за ті гроші буде робити шахеди - ракети, що викурюють чоловіків до 23 та фертильних жінок у напрямку ЄС. Профіт!
Hotab написав:ЛАД Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.
Не убеждён, что вытачивать болванки для снарядов нельзя на старом оборуовани без особой электроники. Собирать дроны точно можно. Да и ракеты в Союзе производили не на сегодняшних станках. И неплохо получалось. Не везде нужно суперсовременное оборудование.
А где его взять, несовременное оборудование для нового производства?
Не могу ничего сказать о сегодняшней ситуации. Просто не знаю. Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов? Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?
ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов? Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?
Очень сомневаюсь. Кому нужно выпускать простой железный станок, если можно добавить немножко электроники, продать его значительно дороже и заработать больше? На это накладывается ещё и то, что прогресс сделали фетишем. Даже огромные корпорации выбрасывают огромные средства на "прогресс", который им ничего не даёт. Нет в нынешнем мире места простым вещам.
ЛАД написав:Но не думаю, что так уж сложно при необходимости возобновить производство старого 16К20.
На московском заводе? 😁
Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки. Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве. И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример. Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?
ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов? Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?
Фрезерофщик Щаман и токарь Песикот на них трудится будут, а электромонтер Хотаб обслуживать?
Ну, об этом не мечтайте. Шаман ценный высококвалифицированный кадр, как это его за примитивный станок. А когда же он пропагандой заниматься будет? Мы так и не узнаем, когда, наконец, произойдёт крах РФ.
ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов? Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?
Шутка хороша, но проблему UA обозначил достаточно серьезную. Много ли найдется у нас специалистов, умеющих работать на станках с ручным управлением?