Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:37
Успіх написав:
Хотів було запитати, чи будете по хатах ходити?
Але нах, як можна в найближчому ТРЦ(не плутати з ТЦК
) чи атб набрати їх повний автобус-два!
Пляяяяяяяяяяяяяя, якби ще хто підкинув адресок будівельника з синами, чи Флер... - я би сам приєднався до такої "облави"!
По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
Повідомлень: 3035
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:38
Slon_Nosov написав: UA написав:
Розповідають в цифрах про наслідки закону №10449
Почитайте коментарі, там або рашаботи або просто хворі люди, якийсь треш...
Зараз такі настрої десь в половини населення США та окремих країнах ЕС (особливо Польща)
Чи ви думаєте, Трамп проводить непопулярну серед республіканських виборців політку щодо украинского питання?
Повідомлень: 9667
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:40
flyman написав: UA написав:
Як фінальний акорд можна. Так щоб на сторіччя запам'ятали.
Їхали козаки
Із Дону додому
Підманули Галю(Флер)
Забрали з собою
Поїхали з нами
З нами - козаками
А також з своїми
Диванними-чоловіками!
Повідомлень: 8574
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:41
Banderlog написав: UA написав: Banderlog написав:
Причина корупції не в поганих людях. Причина в свідомому небажанні влади прозорих механізмів. Щоб не наступити самим собі на фіст.
Є ухилянт 3,5 роки? Рахунки йому заблокували?, права на водіння, на зброю? Ні?
чому як неплатиш аліменти то закон працює а з ухилянтом ні?
пан герр майор такій наївний?
Яка особиста вигода в ТЦКашника в обмеженні права водіння чи блок. рахунків?
Повноваження такі надано.
Якби надали можливість потім розблоковувати без пояснень, то схема була б робоча.
В автосалонах авто зовсім би зникли та нерухомість рази в 3 піднялась.
ну понятно,
виконавчослужбовця мамка аліментщиця стимулює?)
Є механізми які працюють а є такі в яких наробили дірок. Як в подвійному громадянстві донедавна.
Тут не тцк винувате.
щось давно не видно закликів посадити туди фронтовиків...) мож знімим пару бригад з фронту на доукомлектацію? Пошлем якийсь бат цілком в запоріжжя? Потім з іншої в дніпропетровськ. А з третьої в львів?
Нах нам то тцк треба?
доукомлектувався бат в 95 процентів? Всім 10 днів додаткової відпустки.
Повідомлень: 40649
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2856 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:45
unicdima написав:
Ти дома ховаєшся?
Останній раз тобі нормально відповідаю!
Якщо на цей раз до тебе не дійде - більше нормальних відповідей НЕ буде!
Я ніде не ховаюсь!
Вільно ходжу/їзджу на роботу!(+ доглядаю свою "кицю і котят")
4 рази показував тцкашникам документи - і вони мені бажали "гарного дня!"
Повідомлень: 8574
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:24
unicdima написав:
По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
перекручу.
До цього дійде. Но зробити треба було давно.
влада безініціативна. Вона мислить рекламними кампаніями і опитуваннями.
Повідомлень: 3401
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 88 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:29
ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ едина надія України
Повідомлень: 9667
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:35
UA написав:
ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ едина надія України
То ти притягнув якогось клоуна (наче нам свого мало), то якогось божевільного ...
Ти впевненно деградуєшь ... бо я ж не можу подумати, що ти відпрацйовуваєшь завдання кураторів ФСБ ...
Повідомлень: 12020
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:36
Banderlog написав: unicdima написав:
По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
влада безініціативна. Вона мислить рекламними кампаніями і опитуваннями.
Ну так: надежда на второй срок все еще есть
Повідомлень: 10430
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:39
Banderlog написав:
вже можно не пан капітан
а гер майор
Ну то зрозуміло куди ти пропав, бо зірочки самі себе не обмиють )
Долярчик, дивись ... Banderlog так співав про СЗЧ, так тебе підтримував.
А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав
Долярчик, ти - в СЗЧ, а Banderlog - herr майор )
Повідомлень: 12020
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
