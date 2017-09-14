RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:10

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.

Я про цей варіант, як найбільш вірогідний, говорив ще 1.5-2 роки тому слово в слово!
Зе нарешті до цього дійшов.


Ситуація на зараз:
"перед РФ финальная дилемма...

Либо полный Вассал Китая... с унижениями... либо Минск-3 от Украины... с унижениями...

Остается только Асимметрия и Вставай Страна Огромная... т.е. прыжок в пропасть..." (С)
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:11

Перстень Соломона

  detroytred написав:
  flyman написав:притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія

До речі, питання виникло з цього приводу.
Яким чином узгоджується отаке бачення з діями стосовно російської мови, музики?
Чи це суто на час війни?

не розумію про що саме?
більшовицький порив "до основи а потім ... хто був ніким стане всім 95м слугою"?
чи стосовно східнословянського есперанто для колонізованих угро-фінів з каракалпаками та ханти-мантами?

І це минеться.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:20

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.

Я про цей варіант, як найбільш вірогідний, говорив ще 1.5-2 роки тому слово в слово!
Зе нарешті до цього дійшов.


Ситуація на зараз:
"перед РФ финальная дилемма...

Либо полный Вассал Китая... с унижениями... либо Минск-3 от Украины... с унижениями...

Остается только Асимметрия и Вставай Страна Огромная... т.е. прыжок в пропасть..." (С)

оця маячня про васалсасал Китая ще не набридла?
це навіть на казочку для дітей про Бабабайку не тягне на страшилку перед сном
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 вер, 2025 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:21

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія

До речі, питання виникло з цього приводу.
Яким чином узгоджується отаке бачення з діями стосовно російської мови, музики?
Чи це суто на час війни?

не розумію про що саме?
більшовицький порив "до основи а потім ... хто був ніким стане слугою"?
чи стосовно есперанто для угро-фінів з каракалпаками?

Тепер не розумію я))

Нема, то й нема.
Імперія російська була, спадкоємниця є. Мова є.
Але нема.
Але заборони на прослуховування в нас є.

Матриця..
Ніколи не ліз в питання мови, то й і не буду.
Форум:
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

