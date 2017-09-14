|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:10
andrijk777 написав: detroytred написав:
УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.
Я про цей варіант, як найбільш вірогідний, говорив ще 1.5-2 роки тому слово в слово!
Зе нарешті до цього дійшов.
Ситуація на зараз:
"перед РФ финальная дилемма...
Либо полный Вассал Китая... с унижениями... либо Минск-3 от Украины... с унижениями...
Остается только Асимметрия и Вставай Страна Огромная... т.е. прыжок в пропасть..." (С)
detroytred
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:11
detroytred написав: flyman написав:
притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія
До речі, питання виникло з цього приводу.
Яким чином узгоджується отаке бачення з діями стосовно російської мови, музики?
Чи це суто на час війни?
не розумію про що саме?
більшовицький порив "до основи а потім ... хто був ніким стане всім 95м слугою"?
чи стосовно східнословянського есперанто для колонізованих угро-фінів з каракалпаками та ханти-мантами?
І це минеться.
flyman
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:20
detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.
Я про цей варіант, як найбільш вірогідний, говорив ще 1.5-2 роки тому слово в слово!
Зе нарешті до цього дійшов.
Ситуація на зараз:
"перед РФ финальная дилемма...
Либо полный Вассал Китая... с унижениями... либо Минск-3 от Украины... с унижениями...
Остается только Асимметрия и Вставай Страна Огромная... т.е. прыжок в пропасть..." (С)
оця маячня про васалсасал Китая ще не набридла?
це навіть на казочку для дітей про Бабабайку не тягне на страшилку перед сном
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 04 вер, 2025 12:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:21
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія
До речі, питання виникло з цього приводу.
Яким чином узгоджується отаке бачення з діями стосовно російської мови, музики?
Чи це суто на час війни?
не розумію про що саме?
більшовицький порив "до основи а потім ... хто був ніким стане слугою"?
чи стосовно есперанто для угро-фінів з каракалпаками?
Тепер не розумію я))
Нема, то й нема.
Імперія російська була, спадкоємниця є. Мова є.
Але нема.
Але заборони на прослуховування в нас є.
Матриця..
Ніколи не ліз в питання мови, то й і не буду.
detroytred
