ЛАД написав:Даже по вашей табличке рост Китая на 61,5%, а рост США на 51,6%. Но можно взять немного другие годы. Например, Китай в 2018 - 16225 долл., в 2024 - 27093. Рост на 67,0%. США 1988 - 21376, 1994 - 27674. Рост на 29,5%. Как видите, я совсем немного изменил ваш пример, но разница в темпах развития резко выросла. Так что ваш метод сравнения не очень корректен.
Мій - дуже коректний Ваш - дуже не коректний. 1 Я взяв ОДНАКОВУ цифру на початку періоду і однакову цифру на кінці періоду 2 Ви чомусь вирішили що розвиток від 16000 до 27000(2014-2024) те саме що від 21000 до 27000(1988-1994)
Мені по барабану Ви можете вважати що Китай доганяє..... Але я памятаю як переганяв всіх совок... допереганявсяч до пустих полиць..
ПС Так коли я отримаю відповідь по точності? я ж вам показав звідки в педерації снаряди (60 років будував совок, 30 років будувала педерація, 20 років корейці-а вистарчило на 2 роки віни) 3 Насправді
detroytred написав:Народ був, є і буде. А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами.
Розумному -не втемяшують Розумний є і буде А от тому хто вважає що його життя залежить від чужих рішень - тому так, можна втемяшити все що хочеш.
Втєм'яшити можна будь-кому... Від розуму це не залежить. Ніяк. Залежить від методик внушєнія. Та психологічного стану, стійкості людини.
Окрім, а-ля упоротих свідомих комуністів тощо (тобто різних місіонерів. Різних за одежками. Бо. Вони самі є отрими втєм'яшувальниками).
А підвищити рівень розумності народу не складно. Достатньо хоча б!!!!!!! давати йому інформацію не через Матрицю (спотворену та дозовану інфу), а повну і достовірну. Але ж хто на це піде?((( І хто її надає? Від кого це залежить? Від можновладців.
Ні. Ну можна почекати... поки самі дорозвинуться. І почнуть, окрім пиво-бейсбол та Санта-Барбари, самі добувати інформацію та знання. Хфантастика..
Вплив же рішень можновладців-управлінців-регуляторів на життя індивіда існує сам по собі. Незалежно від думок самого індивіда.
detroytred написав:УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.
Я про цей варіант, як найбільш вірогідний, говорив ще 1.5-2 роки тому слово в слово! Зе нарешті до цього дійшов.
Ситуація на зараз: "перед РФ финальная дилемма...
Либо полный Вассал Китая... с унижениями... либо Минск-3 от Украины... с унижениями...
Остается только Асимметрия и Вставай Страна Огромная... т.е. прыжок в пропасть..." (С)
flyman написав:притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія
До речі, питання виникло з цього приводу. Яким чином узгоджується отаке бачення з діями стосовно російської мови, музики? Чи це суто на час війни?
не розумію про що саме? більшовицький порив "до основи а потім ... хто був ніким стане всім 95м слугою"? чи стосовно східнословянського есперанто для колонізованих угро-фінів з каракалпаками та ханти-мантами?