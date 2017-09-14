RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15019150201502115022
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:28

  барабашов написав:Когда ты докажешь свою умственную продвинутость(а не отсталость) и перестанешь искать на этом аллахом забытом форуме в каждом пищущем на руцком(на котором тот учился с 7ми до 24х лет) адепта МП РПЦ и потенциального агента ФСБ?

Когда ты перестанешь бухать и перестанешь радостно вспоминать, как тебя анально развлекали в бане ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12046
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто очі розкрий-то.
Подивись на реальність --- тут 80++% повідомлень від форумчан стосовно саме того, що можновладці-управлінці-регулятори, як ти кажеш, недопрацьовують (бо я кажу, що виконують свої посадові функціональні обов'язки по мінімуму).
Тобто ти вирішив якщо 80% говорять те саме що й ти - то це дає тобі право як найрозумнішомуце саме далі обговорювати..
А те що як правило БІЛЬШІСТЬ не права ( та й ти це постійно пробуєш навязати, бо
якщо більшість права-то в дупу можновладців
а якщо більшість не права - то якраз треба кликати на царствування правильних)

Логіка - не чув.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26950
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Про хто тут доказував, що в розвинутій країні ...
А ти уважно прочитав той пункт?
Різницю між НАКОПИЧИВ економлячи витрати і ЗМІНИЛАСЬ внаслідок інфляційно-еволюційних - розумієш?
От власне що ти цього не розуміє(не бачиш) - і виходить що ти невірно трактуєш ПРОЧИТАНЕ
а не вірно трактуєш чому?
В Україні я накопичив 150К , а маю 400К - різниця 250К зявилась саме тому що Україна-БІДНА
В Швеції мені легше було НАКОПИЧИТИ... але тут виникає питання що легше
Накопичити 400К - в Швеції точно не легше ніж в Україні 150К
А накопичити 150К- В Швеції легше... але ці 150К не перетворяться в 400К , вони перетворяться хай в 200К
Тепер розумієш різницю

Тому в тебе й виходить
ти нібіито всюди знаходиш НЕВІДПОВІДНОСТІ... які є відображенням твоїх викривлених знань.
От чому вивчити теорію і не здавати практику=не отримати права на водіння, отже цим Держава признає що теорія без практики це ноль без палички.
Бо практичних знань немає...

Що ти зістрбуєш-то, підміняючи предмети. Як завжди обрізаючи цитати, щоб вихопити шматок та викинути предмет.
1. В мене апріорі не було мови про "От ти СТВЕРДЖУВАВ що в розвинутій країні яб заробив легше/більше..".
Про в розвинутій країни співав ти.
2. А те, що ти навінегречуєш легше-важче з менше-більше, да ще й "інфляційно-еволюціонні" притуляєш, то вже твої єралашкові трабли.
Я їх і не збирався розвінчувати. Мені вже давно в лом.
Лише тицяю в твої виходи на самого себе.

Ще раз тобі цвях: якщо ти вмудряєшся отак не просто єралашково, а тупо єралашково перекручувати, як ти зробив з % по старлеям, то нема абсолютно ніякого сенсу з тобою хоч щось обговорювати. Нема. Ти в найкращому випадку лише просто перекрутиш, як схочеш. Але тобі цього мало, то ти тупо перекрутиш та й ще додаш дурниць на особисту адресу.
detroytred
 
Повідомлень: 25424
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:09

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тобто очі розкрий-то.
Подивись на реальність --- тут 80++% повідомлень від форумчан стосовно саме того, що можновладці-управлінці-регулятори, як ти кажеш, недопрацьовують (бо я кажу, що виконують свої посадові функціональні обов'язки по мінімуму).
Тобто ти вирішив якщо 80% говорять те саме що й ти - то це дає тобі право як найрозумнішомуце саме далі обговорювати..
А те що як правило БІЛЬШІСТЬ не права ( та й ти це постійно пробуєш навязати, бо
якщо більшість права-то в дупу можновладців
а якщо більшість не права - то якраз треба кликати на царствування правильних)

Логіка - не чув.

До чого ти про дає право притулив?

Цей факт був тобі вказан у лоба у відповідь на твій закид, що ось я!!! повторюю отут по 250 раз і навіщо, якщо це всі вже чули.
Я тебе і макнув --- що ЦЕ і є предметом обговорення тут. Форумчанами. Тобто що це є нормою, нормальним. Тут.
І це цікавить форумчан.
(А не твій білий шум...).

Ти знов абсолютно не розумієш предмет. Або СПЕЦІАЛЬНО намагаєшся його підмінювати --- підминив на начебто, що це дає мені право.
Дитячий садок якийсь... Оці твої намагання підмінювати предмети так, як тобі зручно представити.
detroytred
 
Повідомлень: 25424
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:12

  detroytred написав:Що ти зістрбуєш-то, підміняючи предмети.
Чим я можу тобі допомогти?
Пігулок для вивчення практики -світ не придумав
А ти цього зрозуміти не можеш.
Ти ж бачив що я написав коли це приводив
Раніше ти б не зрозумів.. а зараз може...

Виходить я не помилився
Яким примітивним ти був - таким і залишився..
Але ще раз
Ти обіцяв зайвий раз не повторюватись бо по твоєму люди які прочитали 150-200 разів це вже запамятали
тому постарайся не використовувати
а - можновладці недопрацьовують - ти ж просто навіть не уявляєш що таке ПРАЦЮЮТь , бо 25 років штани протирав
б - Матриця керує - ти ж навіть не уявляєш як керується мікробізнес - то звідки твоїм клепкам розуміти як матриця керує макробізнесом..
в - рікардо/кіосакі/бальцерович/лікуань - це ти вже також 200 разів писав, тому на найближчих два роки -постарайся не згадувати..

Ніби все, це не так вже й важко для розумного...
От тільки питання - якщо до тебе не дійде - то хто ти?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26950
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І це цікавить форумчан.
Що цікавить?
Реальні приклади
Чи
ойойой.... матриця... рікардо...кіосакі...айяяй....недопрацювали... перекрутили...ералашик...не так сказав... не писав.... ?

По твоєму це цікавить?
чи ти ще якісь епітети використовував які я не згадав тут?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26950
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:35

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Що ти зістрбуєш-то, підміняючи предмети.
Чим я можу тобі допомогти?
Пігулок для вивчення практики -світ не придумав
А ти цього зрозуміти не можеш.
Ти ж бачив що я написав коли це приводив
Раніше ти б не зрозумів.. а зараз може...

Виходить я не помилився
Яким примітивним ти був - таким і залишився..
Але ще раз
Ти обіцяв зайвий раз не повторюватись бо по твоєму люди які прочитали 150-200 разів це вже запамятали
тому постарайся не використовувати
а - можновладці недопрацьовують - ти ж просто навіть не уявляєш що таке ПРАЦЮЮТь , бо 25 років штани протирав
б - Матриця керує - ти ж навіть не уявляєш як керується мікробізнес - то звідки твоїм клепкам розуміти як матриця керує макробізнесом..
в - рікардо/кіосакі/бальцерович/лікуань - це ти вже також 200 разів писав, тому на найближчих два роки -постарайся не згадувати..

Ніби все, це не так вже й важко для розумного...
От тільки питання - якщо до тебе не дійде - то хто ти?

Ти себе хенералом відчув чи що?
Щоки-то здуй.

Тоді побачиш різницю між тим, що:
- одна справа висловлюватися по предметам обговорень. І хоч скільки разів.
- інша: рефлексити на дописувачів.

І не урівнюй мене з тобою-місіонером. Це для тебе було оте про не повторюватися по 250 раз, бо й так запам'ятали оті міфічні читачі, тобто місію ТВОЮ переконання виконано.
А для мене, як звичайного учасника гілки, .... да хоч по 1000 разів, аби потеревініти на майданчику для обговорень та обміну думками.

Не грає ніякої ролі уявляю я чи не уявляю, є факт ---- форумчани постійно тільки й наводять приклади того, як можновладці "недопрацьовують і це ще м'яко сказано, і який обман-ілюзії (тобто Матриця) відбуваються.

Придивись-то: про рікардо/кіосакі/бальцерович/лікуань я згадую ТОБІ у відповідь на твої такі самі по 115 колу пісні.

А взагалі треш:
- від мене до тебе вимоги: не перекручувати мої твердження-думки та не брехати на особисту адресу;
- і подивись які вимоги ти мені висуваєш 😁😁😁

У тебе загострення чергового комплексу. Прими пігулки.
detroytred
 
Повідомлень: 25424
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:42

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І це цікавить форумчан.
Що цікавить?
Реальні приклади
Чи
ойойой.... матриця... рікардо...кіосакі...айяяй....недопрацювали... перекрутили...ералашик...не так сказав... не писав.... ?

По твоєму це цікавить?
чи ти ще якісь епітети використовував які я не згадав тут?

Не гальмуй. Тобто не підмінюй.

Про рікардо..кіосакі...єралашики тощо (і без ойойой та айайай -- навіщо брешеш-то?) --- то тобі. Тобі. А не ще комусь.
Хто перекручує та бреше, той і отримує макання у це.

Про можновладців та обман (Матрицю) --- то не тільки в мене, а у більшості форумчан.

По третьому колу намагаєшся підмінити предмети.
Дітсад...
detroytred
 
Повідомлень: 25424
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:57

Елекромобілі/таксі, то ясно)) А ще?

Епать, а мій допис для будівельника потерли....

А його б простині та в правильне русло)))


Лінь знову розписувати...

Будівельник, що порадиш/який бізнес відкрити пересічному з 1 лямом грн після того, як він підійде до дзеркала?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8593
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 15019150201502115022
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122789
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306565
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 983363
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron