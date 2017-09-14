trololo написав:

ЛАД написав: Но вы демонизируете и преувеличиваете роль и возможности РФ и, в частности, ФСБ, а ранее КГБ. Но вы демонизируете и преувеличиваете роль и возможности РФ и, в частности, ФСБ, а ранее КГБ.

ні, це ви не дооцінюєте.я не пояснюю всії події в світі впливом фсб. але коли рандомний вестерн (не бот), який розповідав перед 2022 що війни не буде, а зараз розповідає що вона спровокована розширенням НАТО, а в стамбулі майже підписали мир, який зарубав боріс джонсон - починаєш розуміти, наскільки вона професійна, системна та всеохоплююча.росія дресирує не тільки своїх, нас, вона впливає на американців та європейців, причому дуже сильно. і це не тільки раша тудей. це сотні блогерів із мільйонами підписників, це сотні тисяч ботів, це живі люди які вже потрапили під вплив і їх не відрізниш від ботів.головне, що росія впливає на західний медіа простір, а захід просто це ігнорує. закінчиться це погано. спочатку для нас, потім для інших. один алекс джонс наніс шкоди більше ніж 10 іскандерів. на жаль ви цього не побачите, бо самі частково сидите на цій голці.для того, щоб вестерн зараз повірив алексу джонсу про розширення злого нато, а не СНН, десятки років фсб впливало на захід просуванням начебто невинних теорій змови, починаючи від "штучності СНІДу, рептилоїдів, фальсифікації висадки на місяц і тому подібного, лгбт, зелена енергія і тд". непотрібна росії брехня, мільйон цеглинок, які стала фундаментом на якій базується інша, більш складна та важлива брехня.методи роботи пропаганди недовивчені і недооцінені. причина в тому, що під час суду над німецькими нацистами ніхто не ставив питання, а як так що німці, нормальні розумні люди, стали на момент звірами охочими до геноциду? і саме головне, як попередити це? тому зараз виросла нова нео нацистська інфо імперіяв особі росії. можливо, якби у гітлера був інтернет та соцмережі, він би не програв.