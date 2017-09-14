ЛАД написав:Но вы демонизируете и преувеличиваете роль и возможности РФ и, в частности, ФСБ, а ранее КГБ.
ні, це ви не дооцінюєте. я не пояснюю всії події в світі впливом фсб. але коли рандомний вестерн (не бот), який розповідав перед 2022 що війни не буде, а зараз розповідає що вона спровокована розширенням НАТО, а в стамбулі майже підписали мир, який зарубав боріс джонсон - починаєш розуміти, наскільки вона професійна, системна та всеохоплююча.
росія дресирує не тільки своїх, нас, вона впливає на американців та європейців, причому дуже сильно. і це не тільки раша тудей. це сотні блогерів із мільйонами підписників, це сотні тисяч ботів, це живі люди які вже потрапили під вплив і їх не відрізниш від ботів.
головне, що росія впливає на західний медіа простір, а захід просто це ігнорує. закінчиться це погано. спочатку для нас, потім для інших. один алекс джонс наніс шкоди більше ніж 10 іскандерів. на жаль ви цього не побачите, бо самі частково сидите на цій голці.
для того, щоб вестерн зараз повірив алексу джонсу про розширення злого нато, а не СНН, десятки років фсб впливало на захід просуванням начебто невинних теорій змови, починаючи від "штучності СНІДу, рептилоїдів, фальсифікації висадки на місяц і тому подібного, лгбт, зелена енергія і тд". непотрібна росії брехня, мільйон цеглинок, які стала фундаментом на якій базується інша, більш складна та важлива брехня.
методи роботи пропаганди недовивчені і недооцінені. причина в тому, що під час суду над німецькими нацистами ніхто не ставив питання, а як так що німці, нормальні розумні люди, стали на момент звірами охочими до геноциду? і саме головне, як попередити це? тому зараз виросла нова нео нацистська інфо імперія в особі росії. можливо, якби у гітлера був інтернет та соцмережі, він би не програв.
Да нет, это всё же вы переоцениваете. Кто занимается пропагандой? То же ФСБ.
А вы не представляете себе, что в условиях "демократии и плюрализма" на Западе есть люди, проповедующие самые разные идеи независимо от пропаганды ФСБ и для многих "идей" есть объективные причины? И, например, та же "теорія змови про штучність СНІДу", насколько знаю, родилась на Западе. И "рожали" её западные "теоретики". ЛГБТ реально существующее явление и движение, вызывающее сопротивление на Западе у многих, без всяких усилий со стороны росс. фсбэшной пропаганды.
Під час суду над німецькими нацистами, действительно, такой вопрос не ставился. У суда другие задачи - разобраться с конкретными преступлениями. Хотя двое подсудимых были приговорены к смерти именно за пропаганду - Розенберг и Штрейхер. Но позже такой вопрос рассматривался многими. Успешного решения я не видел. И, кстати, о "влиянии КГБ". Вы не слышали, что даже тогда, сразу после страшной войны ряд стран выступал против смертной казни нацистских главарей? А нацистская пропаганда была весьма действенной и без "інтернета та соцмереж".
Я не отрицаю роль пропаганды. Но работает не только росс., но и американская и все пр. пропагандистские машины. Считаете, что они менее квалифицированные, чем ФСБ? Все эти теории - проявление инакомыслия. А добиться его отсутствия не удавалось пока что никому, даже Гитлеру и Сталину. В самые тяжёлые времена были противники режимов. В ГДР пропаганда работала на полную катушку, тем не менее регулярно были побеги на Запад. Да и в Союзе тоже. На параллельной ветке я выложил сообщение о сторонниках "теории плоской Земли" - viewtopic.php?p=5887614#p5887614. Мало белается для пропаганды того, что Земля шарик? Но нет, не всех удалось переубедить даже путешествием в Антарктиду. Тоже "работа ФСБ"?
sashaqbl написав:В 23 році 55+ вже брали доволі активно. Хіба сильні проблеми зі здоровям.
Через проблеми з здоровьям мене не взяли в 2015 , коли мені було 50, ясно що в 2022-2023 в мене здоровья краще не стало, але вони були зобовязані викликати , я був зобовязаний приходити , от на ТРЕтьому підряд приході мені й виписали повістку з відкритою датою розуміючи що взяти не можуть а заброньовати не мають права...
Тебе не взяли бо на посаду прапора хватало бажаючих. Якби ти був трактористом Миколою, не служив, та відповідно не мав ВОС. Пішов би стрілком. Військові не воюють.
отримав "повістку без дати" від військома і зміг проухилятися до 60 років, в той самий час як інший по-суті такий самий військом тебе мобілізував
Дешева маніпуляція. Долярека забирали, бо не було навіть 40років. Будівельника не брали, бо 55+ . І це єдина причина.
Якщо чесно, в якості єдиної причини звучить неправдоподібно. В 23 році 55+ вже брали доволі активно. Хіба сильні проблеми зі здоровям. Зараз і 59 беруть.
В 23-му вже було виходить 58… Хто ж каже, що це неможливо . Depends on… Від конкретного дуболомого ТЦК до стану здоровʼя в 58… Долярек каже в 40 з гачком його брали вже з пачкою діагнозів. Побачим як він себе оцінить в 58. Щоб спитати, готовий ями копати і мити кабанчики?
Хто саме? С тобою в черзі за 500 євро штовхався, чи який? Я таких навіть вертольотів не знаю. Мі-24 - ударний , мі-8 - транспотно-десантний, в цій війні активно використовується як ударний. Що є «грузовий», бігунець?
Тебе не взяли бо на посаду прапора хватало бажаючих.
Да канєш. Що ти мелеш, ментопенс візуальних контактів. Це сержантські посади, найбільш затребувані. Таких шукають всюди. Якщо б було б здоровʼя, вже вручили замковзвода і аж бігом права рука взводного вані на опорніку. Або десь старшим в посадку, тримати в руках жовторотих, щоб не потікали.
Российский мультсериал "Маша и медведь" надо запретить в Украине. С такой инициативой выступил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
В конце августа проект "Детектор Медиа" сообщил печальную статистику популярности детского развлекательного контента в украинском сегменте YouTube: первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга занимает российский мультсериал "Маша и Медведь", правда адаптированный для украинской аудитории.
Та що завгодно буде краще про якусь пропаганду утриманки
Мне лично многие серии не нравятся - раздражает избалованность девочки. И внукам не включаю. Тем не менее, мультсериал занял "первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга". Так что ваше "що завгодно буде краще" не в тему. Решают дети, которые его смотрят.
Журналсит в БД просит Трампа прокомментить его слова о том, что США потеряли Индию и Россию, уступив их Китаю...
Ответ: "Я не думаю, что это так"... Занавес...
Слова Трампа о том, что война либо закончится либо дорого заплатят... следует понимать так, что война - дорогое удовольствие и за него будут платить Трампу...
Далее... Трамп: США и Индию связывают особые отношения, волноваться не о чем...
Далее... новая стратегия Пентагона: «В проекте новейшей Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе попал на стол министра обороны Хегсета, внутренние и региональные задачи ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва»...
Пральна... концепция Монро.
Сразу после переименования Пентагона в Министерство Войны... в рамках участия в гонке за Премию Мира... Трамп:
«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними»...
Я таких навіть вертольотів не знаю. Мі-24 - ударний , мі-8 - транспотно-десантний, в цій війні активно використовується як ударний.
Да-да: "корабли не плавают - корабли ходят" Все же прекрасно понял
Що ти «понял»? Що повний інтернет бойового застосування Мі-8. А з 2024 мабуть вже лише він і наносить удари, мі-24 закінчились. От тільки у мене якраз мі-24 основний тип. Мі-8 пізніший і додатковий. Застосовував обидва. А у тебе який «основний тип»? Ти на чому івакуіровався , розштовхуючи ліктями жінок і дітей на Шегині? 😅 Чи ти не штовхався, проїхав через «коридор» в 10км від ПП, як партизан через лілію фронту?
Hotab написав:_hunter Сказал бывший пилот ГРУЗОВОГО вертолета
Я таких навіть вертольотів не знаю. Мі-24 - ударний , мі-8 - транспотно-десантний, в цій війні активно використовується як ударний.
Да-да: "корабли не плавают - корабли ходят" Все же прекрасно понял
Що ти «понял»? ...... От тільки у мене якраз мі-24 основний тип ......
Ага, вижу - не понял Перефразирую: "ты же все же прекрасно понял".
И тем не менее: пока (до 22го года) "боевых" вылетов было по "разу в месяц" -- а на гражданке бы нафиг не нужен. С удовольствием брал "оплату по прейскуранту". В 22м - офигев от на этот раз боевых вылетов - срочно поднял все связи и сбежал в Африку. Паралельно поднимая еще более старые связи - для перевода в обоз А так да - "основний тип" - гелікоптер підтримки піхоти
