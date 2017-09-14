RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15038150391504015041>
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:28

Зображення
jump
 
Повідомлень: 4967
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:28

  Banderlog написав:
  Shaman написав:"слабаки". руські лише за ДВА роки один мійльон розстріляли. а за такий же період через ГУЛАГ скільки пройшло - мільйонів десять?
чого ж тільки руські? Українці нікого не розстрілювали в гулагах, і голодомори робили виключно приїзжі?)
Я ще розумію коли західняки одхрещуються від довоєнної спільної історії з москалями...

слушне зауваження. добре, вживаємо "радянські". й гадаю власне українців було небагато - навряд тих, хто розмовляв на мові, активно брали в НКВС 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9659
З нами з: 29.09.19
Подякував: 777 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:35

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.

Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"...
При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔

так й ти сам писав, як перший раз тікав, але не встиг. а коли зміг - то законих шляхів для виїзду не було, треба було б повернутися. 8)

Ньютону для закону всесвітнього тяжіння було достатньо яблука. це й відрізняє розумну людину від папуги, яка вміє лише повторювати :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9659
З нами з: 29.09.19
Подякував: 777 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:39

  ЛАД написав:
  trololo написав:.........
жодна країна не має такого інфо впливу на росію який вона має на інших.

Интересно, почему у вас такое мнение?
Ладно, в Союзе можно было объяснять тем, что ВВС и всякие "голоса" глушили, а сейчас (по крайней мере до запрета ютьюба, VPN и пр.)?
Вы не согласны с тем, что, например, коммунистические идеи имеют объективные причины, а не насаждены СССР? Сегодня СССР давно уже нет, а партии, в той или иной степени придерживающиеся коммунистических (или близких к ним) взглядов существуют.

P.s. "ідею про те що ЦРУ відповідає за всі перевороти на світі" - вы точно так же просуваєте идею, что во всём виновата РФ и, в частности, ФСБ.
И с одинаковым успехом можно "просувати ідею" о 9/11, как и о рязанском сахаре. Поэтому я и пишу, что нужны доказательства, а "идей" может быть много.

лівацькі ідеї існують, вони вони потенційно красиві. а в реалі - не працюють. по колу - де там в нас комуністічні ідеї впроваджені, щоб подивитися на наслідки? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9659
З нами з: 29.09.19
Подякував: 777 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:44

  Hotab написав:_hunter

А у тебе який «основний тип»? :D Ти на чому івакуіровався , розштовхуючи ліктями жінок і дітей на Шегині? 😅 Чи ти не штовхався, проїхав через «коридор» в 10км від ПП, як партизан через лілію фронту? :P

який повз пункту пропуску - сміливості не вистачить. пішов через погранців - а ті його обскубли, як Остапа Бендера - не бачиш, йому досі болить :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9659
З нами з: 29.09.19
Подякував: 777 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія масовано атакувала Київ, Кривий Ріг і Кременчук. Загинула однорічна дитина, є влучання
У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала дронами й ракетами Київ, Кривий Ріг і Кременчук. У містах є влучання, а у столиці двоє загиблих, серед них дитина. Про це повідомляють мери міста та військові адміністрації.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Києві російські дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському й Дарницькому районах столиці.

Так, у Святошинському районі серйозних пошкоджень зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок. Там частково зруйновані четвертий і восьмий поверхи.

Також зафіксовано влучання уламків у шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого пожежа виникла на 15-му та 16-му поверхах.
...
Згодом Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Києві зросла до двох. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини.


У Києві загорілася будівля Кабміну внаслідок російської атаки – фото
ДОПОВНЕНО О 08:23. Премʼєр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пожежу в будівлі Кабміну. Вона зазначила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу.


У Запоріжжі вже 15 постраждалих через російську дронову атаку
Значних руйнувань зазнав дитячий садок – майже 80% будівлі знищено. Також пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури, приватні й багатоповерхові будинки.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12056
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:51

  ЛАД написав:Під час суду над німецькими нацистами, действительно, такой вопрос не ставился. У суда другие задачи - разобраться с конкретными преступлениями. Хотя двое подсудимых были приговорены к смерти именно за пропаганду - Розенберг и Штрейхер. Но позже такой вопрос рассматривался многими. Успешного решения я не видел. И, кстати, о "влиянии КГБ". Вы не слышали, что даже тогда, сразу после страшной войны ряд стран выступал против смертной казни нацистских главарей?
А нацистская пропаганда была весьма действенной и без "інтернета та соцмереж".

Я не отрицаю роль пропаганды. Но работает не только росс., но и американская и все пр. пропагандистские машины. Считаете, что они менее квалифицированные, чем ФСБ?
Все эти теории - проявление инакомыслия. А добиться его отсутствия не удавалось пока что никому, даже Гитлеру и Сталину.

а ось класичне ЛАДівське - а у вас негрів лінчують. так от ЛАД нациська свого часу та руська сучасна - це класична пропаганда, коли реальність просто перекручуєтсься. в Харкові немає загиблих цивільних ЛАД, лише військові цілі - оце руська пропаганда.

а в розвинених країнах так - є мейнстрім, й є маргінальні точки зору. але вони існують різні. в автократіях інші точки зору можуть існувати лише підпільно. це ключові відмінності, які видно неозброєним оком - але не всім 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9659
З нами з: 29.09.19
Подякував: 777 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:55

  Hotab написав:
Качество оказанных услуг -- такое себе :(

Таке сказати в обличчя захисникам ясна справа що не наважиться .. 500 євро в стоматолога то небагато 😅

ху.нтер він же все в гроші переводить - може порахуєте, що безкоштовне видалення - це непогана економія. єдина проблема - частину зубів можуть видалити авансом :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9659
З нами з: 29.09.19
Подякував: 777 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 09:11

«дронщик, бронь продліваємо?»

Зображення

Долярек, пробий каналью - отримай бронь :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 16159
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2483 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 09:44

  prodigy написав:
  flyman написав:українофоб Любарський в свому відосіку скавчав що в українців шиза


дякую, що попередив, любарського не дивлюсь, з того відео, де віш каже, що йому байдуже на історію його предків (яка мабуть була повязана з містечком Любар і все таке інше космополітичне, Україна йому не батьківщина, хоч народився і 30р прожив у Харькові

Сережа Гайдай таскает Сергея Любарского как 70-летнюю невесту по всему Киеву с настойчивостью, которая уже вызывает рвотный рефлекс. И вот благодаря тому, что Гайдая позвали на день рождения куда позвали и меня, мне удалось познакомиться с Любарским лицом к лицу. Тем более, что накануне Любарский выпустил обо мне эфир и назвал меня проплаченным блогером, который теряет популярность. Ну насчет падения популярности, я бы на его месте не спешил, потому что после того, как послал Любарского года полтора назад на*** моя аудитория выросла где-то тысяч на 300-400 подписчиков в Youtube, но меня интересовал не этот вопрос:
- Так кем проплаченный, - задал я вопрос этой медийной вши, которая пытается раскручивать на генерации дебатов с людьми у которых в разы больше аудитория и которые ни сном, ни духом о существовании этого квази Остапа Бендера.
Любарский начал что-то, как говорил классик, чвакать-хуякать, я повторил вопрос:
- Кем проплаченный?
В ответ опять послышалось невнятное бормотание.
Я опять задал вопрос:
- Кем проплаченный?
Любарский начал бормотать, что у них (очевидно в развитых США) таких, как я, посылают на***. Я ему напомнил, что именно по этой причине он и был послан на*** полгода назад. И интуиция меня не подвела. Потому что лез со своей ботофермой в каждую щель с просьбами об эфире и дебатах, точно также, как сейчас ходит по Киеву и без приглашения лезет в каждую тусовку. Меня в этой истории удивляет одно –отсутствие элементарной гигиены у наших общественных деятелей. Сам намек, что из США приехала какая-то шестерка, у которой есть какие-то там связи непонятно с кем, заставляет их открывать рот и смотреть на этого Остапа с тем же томительным ожиданием, как жители Нью-Васюков. Пацаны, ничего не будет. Это чистый развод наивных украинских лохов. С Будапештом был такой же. Только тут масштаб в миллион раз меньше.
Когда Гена Друзенко, непонятно зачем начавший, президентскую кампанию с ходу обещает Любарскому пресс-секретаря, то это ставит вопрос по поводу адекватности этих амбиций в принципе. Гена, при всем уважении, ну нельзя быть таким всеядным и начинать с такой *****. Это шапито не взлетает в принципе. Первая задача для пресс-секретаря Друзенко Сергея Любарского. Когда ты собираешь 150 тыс долларов медвак и проводишь сборы на это среди простых людей, а параллельно вешаешь борды 200 тыс долларов, то в какой части избирательной кампании, которая еще не началась, ты умный, а в какой красивый? Можете продебатировать на канале Сергея Гайдая😊
Потому, пацаны, простите, если я буду драть Любарского, а будет прилетать по вам, то извините, вы сделали свой выбор. Как говорится, за лапшу фиктивного ленд-лиза, который толкает этот прохиндей из Харькова, придется платить.

автор хто? Портніков? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9659
З нами з: 29.09.19
Подякував: 777 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15038150391504015041>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, d44, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123247
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 307236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 985116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6702)
07.09.2025 08:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.