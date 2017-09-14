Додано: Нед 14 вер, 2025 07:47

Базовий документ щодо безпекових гарантій для України вже фактично готовий, зараз відпрацьовуються деталі, які буде погоджено з усіма партнерами.«І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою – саме Сполучені Штати для Путіна дійсно аргумент, – разом з іншими глобальними субʼєктами», - підкреслив глава держави.«Ми в Україні робимо все можливе – можливе з нашого боку, – щоб зменшити здатність Росії воювати. Наші дипстрайки будуть посилюватись – фінанси та завдання щодо цього вже є. Дипломати активно працюють і з усіма партнерами, щоб вони зменшували свої торговельні звʼязки з Росією. І ми координуємо наші дії», - зауважив Президентом.Крім того, він подякував Швеції за новий оборонний пакет на понад 900 мільйонів доларів.«Хороші результати є і після зустрічі у форматі «Рамштайн» – те, що стосується, зокрема, ППО. Були доповіді міністра оборони Шмигаля – він брав участь у «Рамштайні». І на осінь зараз маємо прискоритися з «Петріотами», - зауважив Зеленський.___________________________________Тобто все чудово....але тут же отаке від Сікорського:"Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих. Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри"."Зараз ми говоримо не про гарантії, а про моніторинг миру і посилення України", – підкреслив він."Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі – пошуку грошей для України на 2026 і 2027 роки", – пояснив він.Матриця..