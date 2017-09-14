ЛАД написав:Объясните смысл разрешения выезжать до 22 лет. Очень интересно.
питання не за адресою - не я дозволяв
Не вы. Но вы оправдываете/защищаете это решение. Поэтому интересно ваше объяснение. Я его не понимаю, поэтому ничего об этом не пишу.
ви плутаєте очевидні речі - я не виправдовую це рішення, бо не знаю чому воно виникло. але не бачу в ньому проблему - це різні речі. й критикую оцей хайп з критикою. в цьому випадку не діє оце "або, або"
jump написав:У 2025 році вступників в Україні вистачило на половину місць у вишах
Кількість місць на бакалаврат у закладах вищої освіти в Україні перевищує реальну кількість студентів. Зокрема цьогоріч виші готові були прийняти 429 тисяч абітурієнтів, тоді як заяви на вступ подали лише близько 200 тисяч осіб.
jump написав:Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України з 28 серпня по 3 вересня, — польські прикордонники
Цікаві були б дані з усіх переходів зі статистикою у які країни виїжджали
Спілкувався з менеджерами Нової пошти: деякі філії/відділення, навіть в обласних центрах, на межі колапсу через звільнення і виїзд працівників 18-22. Активно намагаються залучати жінок і дідів, але з/п не збільшують. Жінкі і діди неважнецькі вантажники, тож, особливо у вантажних відділеннях, повна дупа. В двох областях не залишилося інженерів з обслуговування поштоматів. Це при тому, що посада бронюється. На ринку праці повний ппц. Раніше хоча б були резюме від дітей 19-22 - всілякі нікому не потрібні слухачі курсів готельно-ресторанного бізнесу або екологи. Зараз нема нікого. Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз
А казали ж - відкрийте кордони і тоді подивимось...
Shaman написав: чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно?
і ? Шо не так? Чому не може бути звичайна заздрість? Вхтось має воювати безстроково? А молодих ми бережем ? Для чого і чим їх життя цінніше за наше?
Плодятся лучше. Хотя сейчас это под вопросом.
Начнем з того шо я іще тож плодюсь) но то ладно, допустим в середньому 23 річний вигодує одну дитину. Тримали б їх тут для приплоду замість нас то обідно, але ладно. Но їх одпустили і возможний приплод дістанеться пшекам. То де логіка?