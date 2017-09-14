RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:16

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Объясните смысл разрешения выезжать до 22 лет.
Очень интересно.

питання не за адресою - не я дозволяв ;)
Не вы.
Но вы оправдываете/защищаете это решение.
Поэтому интересно ваше объяснение.
Я его не понимаю, поэтому ничего об этом не пишу.

ви плутаєте очевидні речі - я не виправдовую це рішення, бо не знаю чому воно виникло. але не бачу в ньому проблему - це різні речі. й критикую оцей хайп з критикою. в цьому випадку не діє оце "або, або" ;)
Shaman
Повідомлень: 9861
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:16

  BIGor написав:
  jump написав:У 2025 році вступників в Україні вистачило на половину місць у вишах

Кількість місць на бакалаврат у закладах вищої освіти в Україні перевищує реальну кількість студентів. Зокрема цьогоріч виші готові були прийняти 429 тисяч абітурієнтів, тоді як заяви на вступ подали лише близько 200 тисяч осіб. :shock:

https://life.pravda.com.ua/society/v-uk ... iv-310396/

школи закривають
прийшла пора вишів...

Причини цього треба шукати в 2006-2009 роках. Погана демографія цих років + велику кількість училищ і ПТУ переробили в ВУЗи.

ясне діло, що погана демографія, хто би міг подумати що щось інше
flyman
Повідомлень: 40844
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:17

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації ЗАЕС

не пройшло й чотири роки

Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки. :D
Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе. :D :D

от якраз перед вибухом і передадуть, хто всравсь - невістка.
flyman
Повідомлень: 40844
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:17

За крок до перевороту думок©

  whois2010 написав:
  jump написав:Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України з 28 серпня по 3 вересня, — польські прикордонники 8)

Цікаві були б дані з усіх переходів зі статистикою у які країни виїжджали 8)

Спілкувався з менеджерами Нової пошти: деякі філії/відділення, навіть в обласних центрах, на межі колапсу через звільнення і виїзд працівників 18-22. Активно намагаються залучати жінок і дідів, але з/п не збільшують. Жінкі і діди неважнецькі вантажники, тож, особливо у вантажних відділеннях, повна дупа. В двох областях не залишилося інженерів з обслуговування поштоматів. Це при тому, що посада бронюється.
На ринку праці повний ппц. Раніше хоча б були резюме від дітей 19-22 - всілякі нікому не потрібні слухачі курсів готельно-ресторанного бізнесу або екологи. Зараз нема нікого.
Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз
А казали ж - відкрийте кордони і тоді подивимось...

І от лише трохи привідкрили(для м18-22) - і вже "результат на ліцццо!"© :mrgreen:

А що, якщо б відкрили для всіх бажаючих? :mrgreen:

Залишились би лише Будівельники з Песікотами, та Шаманами з нетойвосними впенсами під останньою вербою! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 вер, 2025 15:19, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
Повідомлень: 8664
З нами з: 18.03.21
Подякував: 290 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав: чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно? :lol:
і ? Шо не так? Чому не може бути звичайна заздрість?
Вхтось має воювати безстроково? А молодих ми бережем ? Для чого і чим їх життя цінніше за наше?

твоє кредо "сдохни ты сегодня, а я завтра" - ми вже зрозуміли. якраз чисто руське кредо 8)
Shaman
Повідомлень: 9861
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:17

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:-----------------------------
Ірина_
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації ЗАЕС
-----------------------------
не пройшло й чотири роки

Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки. :D
Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе. :D :D

тут же всі такі спеціалісти :D який вибух? якийсь викид радіоактивних речовин теоретично можливий. а щоб стався вибух - має йти реакція, а там всі реактори заглушені.
"тут же всі такі спеціалісти :D".
Вы знаете, при каких условиях "може статися вибух" в заглушённом реакторе?
Я нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 вер, 2025 15:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 36220
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:19

  Успіх написав:А казали - відкрийте кордони і тоді подивимось...

І от лише трохи привідкрили(для м18-22) - і вже "результат на ліцццо!"© :mrgreen:

А що, якщо б відкрили для всіх бажаючих? :mrgreen:

Залишились би лише Будівельники з Песікотами, та Шаманами з нетойвосними впенсамм під останньою вербою! :mrgreen:

а який результат? чи всі кажуть про проблеми, й я скажу?

щось мені підказує, що ти б нікуди не поїхав...
Shaman
Повідомлень: 9861
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:20

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти так хизуешься, що ти закарпатець ...
То звідки закарпатець згадав про комсомольську правду ?

Раніше було "не в бровь, а в глаз".
Прям закарпатський вислів )

Братскій народ то ваші східняцькі проблеми.
Лічно для мене, ти мало чим од москаля відрязняєшся)

Лічно ? ) не особисто ? )

Banderlog, а нагадай "наша церква" це яка церква ? )
А потім поговоримо, хто з нас москаль ))
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 19 вер, 2025 15:21, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлень: 12136
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:20

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно? :lol:
і ? Шо не так? Чому не може бути звичайна заздрість?
Вхтось має воювати безстроково? А молодих ми бережем ? Для чого і чим їх життя цінніше за наше?
Плодятся лучше. :)
Хотя сейчас это под вопросом.

Начнем з того шо я іще тож плодюсь)
но то ладно, допустим в середньому 23 річний вигодує одну дитину. Тримали б їх тут для приплоду замість нас то обідно, але ладно.
Но їх одпустили і возможний приплод дістанеться пшекам.
То де логіка?
Banderlog
Аватар користувача
 
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:23

ДумайТЕ!©

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно? :lol:
і ? Шо не так? Чому не може бути звичайна заздрість?
Вхтось має воювати безстроково? А молодих ми бережем ? Для чого і чим їх життя цінніше за наше?

твоє кредо "сдохни ты сегодня, а я завтра" - ми вже зрозуміли. якраз чисто руське кредо 8)
О, я так люблю, як на цьому форумі спілкуються і ставляться до військових! :mrgreen:

Від яких прямопропорційно залежить, чи не наріже різьбу, умовний бурят, у вашій срачині?! :twisted:
Успіх
Повідомлень: 8664
З нами з: 18.03.21
Подякував: 290 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Powered by phpBB.