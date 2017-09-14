Додано: Вів 23 вер, 2025 17:27

А під назвою ШВЛ з сертифікатом і ціною в 400 000 грн - він нафік нікому не потрібен.. Тобто, стабпункту всеодно, якщо один з апаратів зупинився, з 15 поранених вижило 14. Я зрозумів.

Кожен судить в міру своєї зіпсованості.1 Я інженер і великої складності знайти техдокументацію яка показує нормативні параметри роботи ( обєм, рівень різниці тисків і так далі) - для мене не складає жодної проблеми2 Отримавши 150 приладів, і відтестувавши- 30приладів відразу пішли на запчастини ,- 70 приладів були відновлені до заводських параметрів- 50 приладі чекають поки їх або відновлять ( або якщо не зможуть то підуть на запчастини)3 Лікар в стабпункті не мавпа з купленим дипломом , а фахівець , який не збирається ВБИВАТИ своїх пацієнтів, а тому періодично проводить профілактичний огляд існуючих в нього приладів ( в тому числі і сертифікованих) , бо фахівець на те й фахівець щоб вирішити проблему(вилікувати) а не збільшити проблему(вбити)4 Якщо в стаб пункті НАЯВНІ сертифіковані прилади - то жодному лікарю не потрібні додаткові несертифіковані...От і виходитьЯ пригнав з допомогою закордону швидку ( яка мені не коштувала нічого , закордонним людям коштувала до 1 млн грн) і відновивши - відправив її на фронт.На відміну від відсутності швидкої - ця може ТІЛЬКИ покращити і не може нічого погіршити, бо як її немає - то кількість загиблих буде вища в порівнянні з її наявністю, а раз так то ця швидка не може вбити додатково 1 з 15... вона врятує 14так само як додаткових 70 апаратів, якщо їх немає то ті хто потребуватимуть того що немає - загинутьЯкщо вони є , то навіть у випадку незадовільної роботи якогось одного з 70... - кількість виживших буде БІЛЬШОЮ ніж при повній відсутності цих апаратів.Це хоч зрозуміло.ПСтепер про ЕКОНОМІЧНУ ефективність діяльностіВона може бути по затратам( так любили рахувати в совку)може бути по доходам(основний метод при капіталізмі)А як вирахувати в нашому варіанті?Я для себе вибираю СЕРЕДНІЙ між совком (нормативами Держави про те що фонд може забрати собі 20% від вартості отриманого на адмінпослуги) і капіталізмом( вартість економії Держави у випадку використання того шо прийшло БЕЗКОШТОВНО для ДержавиТак отЯк писав вищеШвидка створила умови в яких додаткових 15 поранених бійців залишились живимЦе зекономило 225 млн грн виплат родинам загиблихВклад фонду -20% від 225 млн=45 млн грн... це тільки по одній позиції.