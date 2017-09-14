Свідчення звільнених військовополонених показують, що 89,4% з них зазнали певної форми жорстокого поводження, зокрема 63,8% – фізичного насильства, 55,2% – психологічного насильства та 42,9% – сексуального насильства. Це поширене явище в місцях тримання під вартою та виправних колоніях по всій Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Місія робить висновок, що катування та жорстоке поводження з українськими військовополоненими є поширеними та систематичними і не обмежуються ізольованими місцями.
але деяка мразота дозволяє собі розповідати, що ви таке кажете, немає цього. але вона не помиляється, вона свідомо бреше. треба їй побажати, щоб вона так само "не потрапила" під тортурами - а інакше це не лікується...
Тримайтеся. Схоже, що в агресора паніка. Вчора читала десь у ТГ щось типу: "Будет позор на весь мир, если хохлы уничтожат нам все нпз раньше, чем мы успеем уничтожить . Я хз шо там, але за останні дві доби мінус 2 Су-34 з екіпажами, знищені 2 Ан-26, мінус 2 РЛС і ще там шось по нпз.
Свідоме перекручування і маніпуляція від Лада нікого не дивують.))) По-перше, у перший рік війни з рф обстріли відбувалися виключно на Донбасі. Просто Лад рахує початок війни чомусь з 2022, як всі пропагандони. По-друге, у 2022 Харків обстрілювали щодня, бо намагалися його захопити, тому що "Київ за три дні". По-третє, порівняйте що писали у кацапських ТГ каналах у 2022 і що пишуть зараз - паніка у їхніх воєнкорів очевидна, а ширнармаси крім паніки висловлюють невдоволення і песимізм. З чого б це в них так різко змінилися думки? Вони ж (росармія) перемагають, нє?
Не каждый способен смириться с мыслью, что ему всю жизнь врали, а он этому верил и строил свою жизнь в рамках ограниченной той самой брехней. ЛАД просто зафиксировал или застопорил естественное желание мужчины узнавать правдивые подробности. Не уверен, что это возрастное, так как встречаю такие случаи и у людей среднего возраста. Война не делает людей здоровее.
Что касается появление пессимизма у кремлеботов, то главное не забывать, что они на работе и следовательно выполняют то, что им спускают сверху. Подтверждаю Ваши наблюдения. У меня такое же впечатление от их блоггеров в последние дни. Что-то подозрительно синхронно они начали генерировать недовольство. Правда оно фильтруется типа случайными сообщениями, что может кто-то в росии и п***, но путин все равно молодец. Тренд недовольства направлен на длительность войны, большие потери и, что очень интересно и требует объективного изучения, на нехватку людей для сво. Подводят к мысли о том, что пора сделать паузу. Особенно страдают по какой-то своей военной группировке в Донецкой области, попавшей в окружение и разбиваемой ВСУ.
Подозреваю, что это вызвано еще введением новых пошлин со стороны США. Встречал короткие сообщения о пошлинах для индийских фармкомпаний. Представляете какой это удар по стране, закупающей в росии нефть? Без их таблеток США со своей фармакологией проживет комфортно, а вот Индию ожидает бурление с последующим падением национальной валюты. Страны, поддерживающие войну в Украине, избирательно по одной начинают хлестать кнутом в виде пошлин.
Всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи Міноборони повідомило, що «усі громадяни України чоловічої статі віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично». «Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати ТЦК», додали у відомстві. Вочевидь, тепер кожен з таких чоловіків потрапив до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» і може побачити свої дані у застосунку Резерв+. Нагадаємо, що штраф за порушення правил військового обліку для громадян становить від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн. Наразі Міноборони не повідомило цифру стосовно того, скільки чоловіків досі не перебувають на обліку без законних підстав, але, вочевидь, оскільки вони тепер внесені до єдиної електронної бази – Реєстру «Оберіг», віднині кожен з них може очікувати на відповідний штраф. Та – у разі добровільної несплати штрафу – на арешт банківських рахунків. Також наразі, до оприлюднення відповідних змін, невідомо, яка інформаційна база слугувала основою для перенесення з неї до «Оберіг» даних про чоловіків, які не стоять на обліку.
Надійний план, як годинник, зробити всіх М2560 бомжами, а потім вони як почнуть пухнути з голоду, то самі приповзуть на колінах за соцпідтримкою, а потім з лопатам вжуххххх
detroytred написав:Імхо. За двох умов: 1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі)
Україна гарантовано переможе.
Імхо. Тут ви плутаєте причину і наслідок. Якщо Україна переможе то усі скажуть що Захід не кинув Україну, а спас її. Якщо Україна програє то усі скажуть що Захід кинув Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі).
Тобто оцінка на 90% залежить від результату а не від фактів допомоги чи не допомоги.